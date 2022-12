De groene apocalyps van Tinne Van der Straeten

Eerst het goede nieuws. Hét oudejaarsboek voor 2022 is aangekomen. Vanaf begin volgende week is ‘Het jaar van de banaan 2022’ leverbaar voor de prijs van 23,00 euro inclusief verzending. Ook de editie 2021 en 2020 kan je nog altijd bestellen voor 17 euro inclusief verzendkosten. Ook dit jaar is er terug een cadeaubox van de laatste drie edities 2020-2021-2022. Drie boeken die je meenemen op een satirische trip door politiek Vlaanderen. Je kan dit moois bestellen via https://boeken.cafe/lezer/jasmijn-walldorf/ De…

De bijtende waarheid van de kernuitstap

In het parlement pochten dandy Alexander De Croo en klimaatkoningin Tinne Van der Straeten met het feit dat België, dankzij goed werkende kerncentrales, nu geen energietekorten heeft. Tezelfdertijd gaven ze toe dat er ons in 2025 en 2026 een torenhoog probleem wacht wanneer alle kerncentrales sluiten. Sluit ze dan niet (!), stelletjes ongewassen klimaatkwibussen. De woke-waanzin van de kernuitstap was de badinerende bruidsschat voor de troon van het premierschap van Alexander De Croo. Er was immers geen vermaledijde Vivaldi-regering zonder de groene zoetzure sojasiroop door te slikken.

Hyperhypocrisie van fakeness

De groene sandaalmarcheerders in Duitsland zitten nu wel met een dreigend elektriciteitstekort. Logisch als je binnen een groene dogmatische waanzin 14 van je 17 kerncentrales sluit. Wij kunnen hen nu helpen door elektriciteit te leveren, o ironie, dankzij onze goed werkende kerncentrales. De idiotie van hun beleid lost uit hun hangende oortjes een walmende woke-wolk van ‘wir schaffen das’-schaamte.

De Fransen krijgen nu eveneens elektriciteit van ons. Daar is het probleem dat ongeveer 50% van hun kerncentrales niet werken. Waanzinnige Tinne hoopt dat de kerncentrales in Frankrijk tegen 2025 hersteld zijn. Zo kan ze elektriciteit uit Franse kerncentrales importeren, nadat ze onze goed functionerende kerncentrales sloot. Het is de hyperhypocrisie van fakeness die de smeltende ‘generation snowflake’ tegen de muren van de realiteit katapulteert.

De black-out van de Greendeal

Als we het groene evangelie van de klimaatbijbel volledig uitrollen en alle schepen, vliegtuigen, vrachtwagens, auto’s, bussen, treinen en moto’s elektrificeren. Daarbovenop nog eens warmtepompen installeren, verwarmen op elektriciteit, koken op elektriciteit enzovoort. Dan verdrievoudigt ons elektriciteitsverbruik en zullen we, zelfs al plaatsen we de Noordzee vol met windmolens en leggen we alle nuttige daken vol zonnepanelen, ongeveer 60% van onze elektriciteit moeten importeren.

Maar als Duitsland, Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Denemarken, Spanje, Italië … er eenzelfde Greendealgekte op nahouden, dan kunnen zij geen kilowatt elektriciteit exporteren en wij niets importeren. Dan gaat het licht uit en slaat de verwarming af. Onze economie zal stilvallen, want alleen thuiswerkers en zij die rond de fabriek wonen, geraken dan nog op hun werk.

De back-up van de back-up

Volgens Tinne Van der Straeten is er geen probleem en komt er geen groene apocalyps. We zitten in de back-up van de back-up van het noodplan van de hoogste alarmfase en we hebben alle scenario’s voorzien, predikt ze voor de camera’s. Ik herinner mij nog levendig dat Maggie De Block in 2020 zei: ‘Laat corona maar komen, we zijn goed voorbereid, onze ziekenhuizen zijn er klaar voor’. Wat bleek: er waren niet voldoende mondmaskers – die had Maggie verbrand­, niet voldoende beschermende kledij, amper medische gelaatbeschermers, onvoldoende testen, amper medicijnen, een beperkte tracingcapaciteit… Met andere woorden: we waren helemaal niet voorbereid. Integendeel we zaten als een Mexicaans leger in ons blootjes zonder schild en zwaard te wachten op een goed bewapende vijand. Neem mij aldus niet kwalijk wanneer ik die ministermalloten niet meer geloof, en al zeker geen groene apostel.

