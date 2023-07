Het hek van Chesterton

Een hek wordt altijd geplaatst om een reden, meestal om iets binnen of buiten te houden. Wie een hek tegenkomt dat zijn pad verspert, weet vaak niet waarom het daar is geplaatst en zal geneigd zijn het te openen of verwijderen. Dat is niet verstandig, waarschuwde G.K. Chesterton. Het succes van AGALEV in de jaren 80 was te danken aan het feit dat het besef begon te dagen dat wij allemaal een onderdeel zijn van dezelfde schepping. Het antwoord van…

Een hek wordt altijd geplaatst om een reden, meestal om iets binnen of buiten te houden. Wie een hek tegenkomt dat zijn pad verspert, weet vaak niet waarom het daar is geplaatst en zal geneigd zijn het te openen of verwijderen. Dat is niet verstandig, waarschuwde G.K. Chesterton.

Het succes van AGALEV in de jaren 80 was te danken aan het feit dat het besef begon te dagen dat wij allemaal een onderdeel zijn van dezelfde schepping. Het antwoord van de milieubeweging op de uitdagingen van de moderne tijd was dat we ‘anders moesten gaan leven.’ Want die natuurlijke wereld waar wij een onderdeel van zijn is onderhevig aan limieten. Grenzen zijn een essentieel onderdeel van wat ons tot mens maakt.

De vraag hoe we met die limieten moeten omgaan – en of het wijs is om door die grenzen heen te beuken – is de kern van de meeste hedendaagse culturele conflicten. Eigenlijk is het debat over wat de definitie van een vrouw is, wat de betekenis is van mannelijkheid of wat het betekent om een mens te zijn, hetzelfde als alle andere hedendaagse vraagstukken in verband met klimaatverandering, de metaverse, draagmoederschap of euthanasie. Dat zijn allemaal facetten van hetzelfde probleem: hoe gaan we als mens om met de grenzen van de natuurlijke schepping.

Karel Anthonissen

Karel Anthonissen, die als AGALEV kopstuk een en ander vanop de eerste rij meegemaakt heeft, vertelde vorige maand in de Doorbraak.be podcast “Wijs Volk” hoe de Groenen begin jaren 90 helemaal overstag gingen, waardoor Karel net als vele anderen afhaakte. De groene beweging in het hele westen koos voor een radicaal progressieve koers. Hun keuze voor “de machine” en het idee dat we klimaatverandering en andere problemen best aanpakken door middel van nog meer technologie zuigen ons dieper in de logica van het doorbreken van alle resterende natuurlijke grenzen. Nog méér windturbines die onze maritieme omgeving en ons ongerepte polderlandschap verpesten, nog méér zeldzame natuur begraven onder zonnepanelen, dat is de oplossing!

God is morsdood. Dat maakt de problematiek nog omvattender. Het grote project van de moderniteit is het verder uitbouwen van de technologische/kapitalistische machine die God moet vervangen. Progressieven negeren alle grenzen die ons leven in de natuurlijke wereld afbakenen. Dat noemen we transhumanisme: de groen-links liberale progressieve beweging die alle natuurlijke grenzen eigen aan de schepping wil slopen.

Aldous Huxley en George Orwell

Ook Bart De Wever raakte die problematiek aan in een speech over de gaven van woke. Hij stelt dat het ondermijnen van alle bestaande metafysische verbanden, normen en waarden leidt tot een wereld waarin enkel nog de macht van de markt en de macht van het geld domineren. Dat is de wereld van het transhumanisme waar de groenen vanzelf in een coalitie belanden met de links liberale kosmopolieten.

De Britse filosoof en poëet Paul Kingsnorth stelt dat progressieve revoluties steeds de weg voorbereiden voor ‘de machine’. Ook Aldous Huxley, George Orwell, DH Lawrence waarschuwden daar al voor. In hun streven naar utopische gelijkheid slopen ze alles wat ons tot mens maakt. Sedert de Franse Revolutie hebben progressieven de aanval ingezet op alle structuren, tradities, normen, waarden en gebruiken die ons leven duizenden jaren lang vormden en waaraan we de zin van ons bestaan ontlenen.

Als je onze familiestructuren, onze gemeenschappen, onze naties en onze religieuze verbanden gaat slopen en ons private bezit gaat herverdelen dan ontstaat een gapende leegte die gevuld wordt door een monsterverbond tussen een almachtige totalitaire overheid en het normloze losgeslagen neo-liberalisme/kapitalisme. Op dat punt zijn we ondertussen aanbeland. De woke beweging treedt op als de brandversneller die deze negatieve spiraal naar steeds verdere de-humanisering versnelt.

Progressieve utopie

In de wereld van die groen-links liberale transhumanisten wordt alles gecommodificeerd (een term die afkomstig is van Marx). Het resultaat van die utopische progressieve revolutie is geen eerlijkere wereld, het is de wereld van het hyperindividualisme waarin wij allemaal prooien worden voor de technologisch/kapitalistische machine. Voor Big Pharma, Big tech en Big Business moet alles commodificeerbaar, meetbaar, schaalbaar, commercialiseerbaar of patenteerbaar zijn.

Weg met normen en waarden, de markt zal alles wel bepalen. Na 200 jaar verwarren progressieven die evolutie met bevrijding. Bevrijding betekent voor hen het vloeibaar maken van alle normen, waarden, tradities en van alle beperkingen die de natuur ons oplegt. Bevrijding van de beperkingen van ons lichaam, bevrijding van alle verbanden die ons omringen. We gedragen ons als God. We creëren de schepping voortaan zelf. Uiteraard willen we naar Mars.

Haatspraak wetten

Ons lichaam zien ze als een zielloze vleeshoop die naar believen gemodificeerd kan worden. Lichaamsdelen kunnen als een LEGO blokkendoos geamputeerd en getransplanteerd worden. Mannen kunnen vrouwen worden. Vrouwen kunnen mannen worden. De enigen die zich nog vrouw mogen noemen zijn mensen die als man geboren werden. Ook het krijgen van kinderen wordt gecommodificeerd. Je kan voortaan een baby bestellen van een straatarme Oekraïense draagmoeder.In schuilplaatsen staan rijen baby hokken te wachten tot de nieuwe eigenaars hun bestelling komen afhalen.

Kan je om een of andere reden geen kinderen krijgen? Huur gewoon een baarmoeder! Het seksuele verkeer dat vroeger geregeld werd door normen en waarden die na duizenden jaren evolutie tot stand zijn gekomen en waarin de balans tussen de belangen en mannen en vrouwen werden afgewogen, daar trekken we een dikke streep door. Voortaan bestaan daarvoor marktplaatsen als Tinder, Bumble, of Hinge. Vrouwen worden geïnstrumentaliseerd en mannelijke begeerte wordt vermarkt via OnlyFans.

Wie protesteert tegen deze evolutie en durft wijzen op de biologische realiteit, onze menselijke aard, onze geworteldheid in ons lichaam en onze gemeenschappen, die worden weggezet als een fascist, een racist of erger. Transhumanisten laten niet toe dat iéts in de weg staat van het streven naar hun zielloze utopia zonder moraal. Vandaar de drang om vrije meningsuiting te vervangen door haatspraak wetten.

Reagan

Een kleine groep bijzonder kwetsbare mensen worden geïnstrumentaliseerd in het streven naar een veel groter project, namelijk de totale de-regulering van ons lichaam, net zoals de financiële markten gede-reguleerd werden onder Ronald Reagan in de jaren 80. Om dat doel te bereiken moet het idee gesloopt worden dat ons lichaam een ziel, een natuur, een aard heeft. Als je ontkent dat mannen specifieke kenmerken hebben en vrouwen heel andere specifieke kenmerken dan komt een schier eindeloos aantal commerciële mogelijkheden tevoorschijn voor gekke wetenschappers zonder enige moraal.

Om tot die de-regulering te komen moeten een heleboel mensen het zwijgen opgelegd worden door repressie en haatspraak wetten, door hen uit te schelden voor fascisten of door een eindeloze reeks nieuwe verwensingen die louter tot doel hebben om elke poging tot debat in de kiem te smoren.

Zeitgeist

Daarnaast vragen steeds meer mensen zich af of er nog een diepere dimensie is aan deze technologische evolutie, dat streven naar dit anti-menselijke, posthumane, ontmenselijkte bestaan. Er lijkt meer aan de hand, we kunnen niet alles verklaren door het streven naar maximaal winstbejag. We hebben geen complottheorie nodig waarin enkele kalende blanke slechteriken van middelbare leeftijd in een bunker deze plannen beramen. Al wat we nog hebben is een voldoende groot aantal mensen die een evolutie versterken die reeds aan de gang is.

Dan is het logisch dat plots de roep weerklinkt dat we voortaan zelf geslacht moeten kunnen kiezen op onze identiteitskaart. Of dat een jonge vrouw van 24 euthanasie vraagt én ook krijgt. Of dat wetten op ecocide gestemd worden die onze morele status verlagen naar die van het dieren- en planten rijk. Of dat we een baarmoeder kunnen huren in Oekraïne. Of dat huisvrouwen door de links-liberale Van Quickenborne worden weggezet als profiteurs die zo snel mogelijk voor een baas moeten gaan werken in plaats van te kiezen voor hun gezin. Het traditionele westerse kerngezin moet eraan. Alles wat het kapitalisme belemmert moet weg. Dat is de zeitgeist waarin de transhumanisten de micro vasthouden en zowel politiek als cultureel de lakens uitdelen. Overal waar burgers de kans krijgen om zich over deze anti-menselijke evolutie uit te spreken, worden ze weggestemd. Maar er zal helaas meer nodig zijn om het tij te keren.

Dat resultaat is het onvermijdelijk gevolg van het wereldbeeld van de moderniteit. Het idee van het rationele individu dat zich kan losmaken van de natuur en zijn eigen schepping creëert, want we hebben nu de technologie om dat waar te maken. We zouden beter nog eens goed nadenken voor we normen, waarden en structuren weggooien waarvan we vergeten zijn waarvoor ze dienen. Het lijkt er steeds harder op dat wij geen ideeën hebben, maar dat ideeën ons hebben.