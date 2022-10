Het leven van een klimaatactivist gaat ook niet altijd over rozen

We hebben een nieuwe beroemdheid in ons kleine landje! Afgelopen zondag mocht hij in het programma De Zevende Dag samen met twee andere actievoerders al uitleg komen geven over de steeds verder radicaliserende klimaatacties. Helaas leidde het getal 2462, dat hij in een iets te enthousiaste bui op zijn voorhoofd had geschreven, dermate af dat zijn argumenten niet meer al te best uit de verf kwamen. Alle aandacht ging immers uit naar nogal wonderlijke beeld van een volwassen man van…

We hebben een nieuwe beroemdheid in ons kleine landje! Afgelopen zondag mocht hij in het programma De Zevende Dag samen met twee andere actievoerders al uitleg komen geven over de steeds verder radicaliserende klimaatacties. Helaas leidde het getal 2462, dat hij in een iets te enthousiaste bui op zijn voorhoofd had geschreven, dermate af dat zijn argumenten niet meer al te best uit de verf kwamen. Alle aandacht ging immers uit naar nogal wonderlijke beeld van een volwassen man van in de veertig met een viercijferig getal op zijn voorhoofd. Dit getal stond overigens voor het aantal geschatte dagen die de mensheid nog heeft voordat de anderhalve graad opwarming bereikt is.

Hierna maakte een collega-activist de vergelijking tussen het hedendaagse klimaatactivisme en de strijd tegen slavernij waardoor de algemene indruk over het wel erg positieve zelfbeeld van deze activisten bepaald niet verbeterde.

De geniale aanpak

Na deze schertsvertoning was het dan gisteren de beurt aan meneer 2462 om het radicaliserende activisme nog eens extra in de verf te zetten. Hiervoor trok hij vol goede moet (en hopelijk met de trein) richting het Mauritshuis in Den Haag waar hij op zoek ging naar Het meisje met de parel, een bijna vier eeuwen oud meesterwerk van Johannes Vermeer. Toen hij het met olieverf geschilderde pareltje had gevonden leunde hij met zijn hoofd richting het schilderij alvorens enkele klodders (van olie gemaakte) superlijm over zijn kruin te verspreiden.

Een bijzondere en nog nooit eerder vertoonde techniek! De meeste activisten beseffen, ondanks hun twijfelachtige intelligentie, dat het hoofd door zijn inherent ronde vorm niet het meest ideale lichaamsdeel is om ergens tegenaan te plakken. Maar meneer 2462 trok zich niets van al deze verouderde basiskennis aan en ging als radicale nieuwer aan de slag. Terwijl meneer 2462 doorstuntelde om zijn hoofd voor eeuwig te verenigen met de illustratie van Vermeer zag zijn mede-activist zijn kans schoon om een blik tomatensoep over de toch al onfortuinlijke meneer 2462 heen te gooien.

Slechte Timing

Ook dit mogen we beschouwen als een grote revolutie in het klimaatactivisme, want tot een aantal weken geleden was blikvoeding meestal voor de meesterwerken zelf bedoeld. Deze nieuwe innovatie maakt het toch al zware leven van de klimaatdemonstrant er niet bepaald makkelijker op. Zeker als de timing van je collega-activist zo slecht is dat hij al met de soep begint te smijten terwijl je nog geen mogelijkheid zag om je jasje uit te doen en het van olie gemaakt just stop oil-shirt aan de wereld te openbaren. Hierdoor stroomde de soep voor een groot gedeelte over het jasje heen, niet ideaal want een gemiddelde wasbeurt in ecomodus stoot al snel zo’n 460 gram CO2 uit.

Na al dit gestuntel begon men het gebruikelijke riedeltje over het klimaat op te dreunen, dit deed men in het Engels zodat heel de wereld kon zien dat we op het punt staan gered te worden door meneer 2462 en zijn mede-activist.

De toekomst van klimaatacties

Mijn verwachting is dat deze radicale innovaties op korte termijn worden overgenomen door de internationale klimaatgemeenschap. Overal gaan we kale hoofden met lijmklodders zien, de tomatensoep en aardappelpuree zullen voortaan niet meer verspild worden aan ouderwetse kunst maar zullen als champagne over onze klimaathelden worden heen gegoten. Toch verwacht ik hier en daar ook kritische stemmen, er zullen van die enge conservatieve reactionaire activisten zijn die zich toch nog het liefst met hun handen aan schilderijen blijven vastplakken en de puree maar wat graag tegen de kunst aansmijten.

Om deze dreiging het hoofd te bieden moeten we deze helden vereeuwigen, bijvoorbeeld met een nationale feestdag, of door iedere burger op 27 oktober een gratis blik tomatensoep en tube superlijm te geven. Op die manier zullen we deze radicale vernieuwers nooit meer vergeten. Heel de wereld zal hem kennen en ons land is een beroemdheid rijker. Zoals men bij De Zevende Dag al zei: ‘De slavernij is ook niet zomaar afgeschaft omdat men dat geen goed idee meer vond. Ook daar is activisme aan ten grondslag gegaan.’ Wellicht hebben wij hier de nieuwe Rosa Parks of Martin Luther King en zijn zij de enigen die dit beseffen. Maar misschien, hèèl misschien is dit wat ze bedoelen met ‘alleen het piepende wiel krijgt olie’ en hebben ze gewoon last van een olietekort.