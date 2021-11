Het McCarthyisme van De Standaard

De Standaard, De Morgen en Het Nieuwsblad brachten het verhaal dat Sarah Melis zich via de organisatie Feniks voor de kar van Dries Van Langenhove had laten spannen. Dit gerucht volstaat voor De Standaard om de betoging af te serveren als een bende malloten die ‘een radicale, absolute en geperverteerde vrijheidsgedachte’ nastreeft. Één die zich op geen enkele manier meer door het algemeen belang wil laten beknotten’. ‘Eigen vrijheid eerst.’

In De Standaard krijgt Ruud Goossens een ganse pagina om de historische betoging van zondag 21 november voor vrijheid en tegen de coronapas af te doen als ‘een bizar verbond van extreemrechtse complotdenkers en esoterische holisten’. Je luistert er best niet te lang naar. Sarah Melis — een studente sociologie — slaagde erin om buiten de kanalen van de reguliere media tienduizenden mensen door Brussel te laten denderen. Op de redactie van De Standaard moesten ze naar adem happen. De informele mediakanalen op de sociale media hebben immers een veel groter bereik en mobilisatiekracht dan gedacht.

‘Blut und bronwater’



In de Afspraak waarschuwt kerkjurist Rik Torfs ervoor om de vele tienduizenden betogers te diskwalificeren als ‘dom en moreel minderwaardig’. Dat is echter wat Ruud Goossens enkele dagen later precies wel doet. Over de besognes van de betogers rept de redacteur met geen woord. De spectaculaire ontwikkeling van de vierde golf geeft aan dat het officiële discours van virologen, opiniemakers en de Vivaldiregering wel degelijk aan alle kanten rammelt. In de Afspraak pleit Rik Torfs dan ook voor ‘een openlijk debat over een aantal wetenschappelijke aspecten’. Kritische stemmen worden in de media geweerd. Het debat wordt daardoor te uniform.

Wie twijfelt aan de officiële retoriek wordt gedemoniseerd en uit de reguliere media verbannen. Wie twijfelt schaart zich achter het extreemrechts gezelschap van ‘Blut und bronwater’, ‘de bastaardkinderen van het neoliberalisme’. Toch zijn er redelijke argumenten om te twijfelen aan de ongenaakbaarheid van het vaccin. In The Lancet — een medisch tijdschrift — verscheen recent een studie die vragen stelt bij de efficiëntie en de effectiviteit van het vaccin. Ondanks de vaccinatie krijgt het coronavirus blijkbaar veel ruimte binnen het immuunsysteem om te muteren. Als er redelijke twijfel is, dan is de wetenschappelijke vooruitgang het best gediend met een onderzoek zonder taboes en morele barrières. Maar blijkbaar vormt een doorgedreven, ongenuanceerde en autoritaire aanpak van diegenen die twijfelen aan de vaccinatie en de coronapas, de topprioriteit. Conner Rousseau omschreef de niet-gevaccineerden als ‘egoïsten’.