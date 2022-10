Het Romeinse rioleringsstelsel: zijn tijd ver vooruit

Zouden we nu al mogen stoppen met plassen tijdens het douchen? De voorbije zomer werd dat door een expert sterk aanbevolen, en als goede burger heb ik die raad opgevolgd. Meer nog: ook mijn huisgenoten dienden zich naar deze bezuinigingstip te schikken, want er dreigde een groot watertekort, en met elke doortrekbeurt van het toilet werkten we de verwoestijning van dit land in de hand. Ondertussen is mijn tuin zowat verzopen en zeulen mensen alweer met zandzakjes rond, maar die…

Zouden we nu al mogen stoppen met plassen tijdens het douchen? De voorbije zomer werd dat door een expert sterk aanbevolen, en als goede burger heb ik die raad opgevolgd. Meer nog: ook mijn huisgenoten dienden zich naar deze bezuinigingstip te schikken, want er dreigde een groot watertekort, en met elke doortrekbeurt van het toilet werkten we de verwoestijning van dit land in de hand.

Ondertussen is mijn tuin zowat verzopen en zeulen mensen alweer met zandzakjes rond, maar die expert hoor ik niet, om te zeggen: ‘Het is weer oké jongens, ga maar weer rustig naar het toilet’. Of misschien zelfs, en dat zou ik nog meer appreciëren: ‘Het was maar om te lachen eigenlijk, geloofden jullie nu echt dat men door in de douche te pissen onze waterhuishouding redt?’

Niets van dat alles. Het slechte nieuws wordt nooit beter, en de schaarste gaat nooit meer weg, dus wen aan de armoede, de angst en de onvrijheid. Het is alsof alle alarmen die afgaan nooit meer worden afgezet. Om hoorndol en potdoof van te worden.

Dat kan een strategie zijn, mensen murw en schrikachtig te maken, maar als we dat opperen zijn we complotdenkers, en moeten we sowieso naar de dokter. Regelmatig lijst ik die media-gestuurde adviezen van de overheid aan de bevolking eens op. Er zitten er heel hilarische bij, zoals dat urineren onder de douche, maar ook heel schattige, zoals in mei het gazon niet maaien voor de bloempjes en de bijtjes, of de dampkap aanzetten tegen het virus, of de dampkap niét aanzetten om energie te besparen.

Ze hebben allemaal één ding gemeen: het zijn rituelen waarmee we op morele, ecologische of sanitaire gronden verplicht worden om een stuk van onze vrijheid af te staan. We leven zogezegd in een democratie, een vrije samenleving, met liberalen aan het hoofd, wat een bijkomende waarborg zou moeten zijn voor minder regels. Het tegendeel is waar. Nu alles, maar werkelijk alles gereglementeerd is, met Europa als schoonmoeder, worden onze laatste vrijheden afgepakt door op ons geweten en onze burgerzin te spelen.

Daarvoor worden getrainde moraalridders het veld opgestuurd, genre ethicus Ignaas Devisch, naast uiteraard het steeds wisselende kransje experten, waarin af en toe eentje bovendrijft dat het tot superexpert brengt, zoals Marc Van Ranst. Deze lieden zorgen naast regels en voorschriften ook voor het extra-legale pakket van adviezen, goede raad, tips, die van u een goede burger en een beter mens maken. Je kan de wenken en adviezen allemaal naast je neerleggen, maar dan ben je een outlaw die ooit wel eens als ‘potentiële terrorist’ in een politierazzia kan worden neergekogeld.

Het gaat dus om vrijheid en vrijheidsberoving, en nogmaals: dat liberalen deze collectieve detentie met het grootste enthousiasme organiseren, is bijzonder ironisch. Noteer dat in de stad Kortrijk, thuishaven van onze minister van Justitie, het grootste aantal camera’s hangt om u te ‘monitoren’. Noem het gerust postmodern liberalisme.

Camera’s? Jawel, voor onze veiligheid mijnheer. Made in China. De realiteit van de zware criminaliteit (de drugsmaffia) en het échte terrorisme (vooral vanuit de islam) is het perfecte alibi om met de grove borstel ook de gewone burger in het gareel te laten lopen, en ietwat kritisch denkende individuen tot de orde te roepen. Ook dat is paradoxaal, als je ziet dat men iedereen voortdurend aanraadt ‘zichzelf’ te zijn, in naam van de diversiteit.

Helaas is deze identitaire vrijheid bij nader inzien nep en vooral gericht op individueel narcisme en behoeftebevrediging. De vrijheid om je geslacht te kiezen en een genderneutraal toilet te bezoeken, is natuurlijk leuk, en als libertariër zouden we dat zelfs toejuichen, ware het niet dat onder deze regenboogdoctrine een nieuwe vorm van repressie verscholen ligt, door de filosoof Marcuse ooit aangeduid als repressieve tolerantie. Je kan de kleur van je haar kiezen of een van de honderd merken shampoo, en dus ook je geslacht of geaardheid, maar je hebt niet te kiezen in welk systeem je leeft, hoe de knoppen bediend worden, of welke ministers de staat beheren. Dat doen de partijen voor u.

Meteen zijn we bij de vrijheid van het stemhokje. De partijen blijven via dotaties hun kassen spijzen, het worden echte beleggingsinstituten. Een stelsel van bindende referenda naar Zwitsers model? Komt er nooit. Het cordon sanitaire, waardoor volgens de laatste peilingen de stem van een kwart van de Vlaamse kiezers bij voorbaat ongeldig wordt verklaard? Onwrikbaar. De Belgische constructie met al zijn kwalen? Altijd een beetje stervend, maar nooit dood. De reanimatie wordt door het complete politieke establishment aan de gang gehouden, via een eindeloze reeks staatshervormingen, gegoten in hermetische teksten die alleen nog door juristen te begrijpen zijn.

Maar we hadden het dus over vrijheid. U snapt het niet, u snapt er niets van, en u hoeft het ook niet te snappen. U denkt dat verkiezingen dienen om vertegenwoordigers van het volk af te vaardigen, die de regering controleren. Maar u ziet tegelijk dat die volksvergadering een pure stemmachine is, en dat het systeem en het regime altijd gelijk blijven aan zichzelf, wie er ook aan de knoppen zit.

Dat, beste vrienden, en nu kom ik tot de titel van mijn verhandeling, maakt dat geen kat die verkiezingen nog ernstig neemt. Zomaar een bolletje kleuren, blanco stemmen, de foertstem, of gewoon stemmen voor een toffe babe: het wordt steeds populairder. En weet u wat? Het kan de politiek absoluut niets schelen dat u blanco of bruin stemt, het is een ideale uitlaatklep. Letterlijk, want het stemhokje is eigenlijk een privaat, en de stembus een wc-pot waarin uw stembrief verdwijnt nadat u uw achterste ermee hebt schoongeveegd. Alle brieven komen samen in de grote cloaca richting Wetstraat, waarna ze netjes in de grote beerput worden gedumpt. ‘De kiezer heeft de kaarten gelegd’, luidt het. De politicologen kunnen vervolgens aan de slag om de ontlasting te bestuderen.

De vrijheid dus om te stemmen zonder dat het ertoe doet. Zonder twijfel weet u dat de Romeinen de uitvinders zijn van ons modern rioleringsstelsel. Nadat de Grieken de democratie hadden uitgevonden, hebben de Romeinen ons geleerd wat demagogie is, de politieke trukendoos, het volk paaien met brood en spelen, en dus ook het gepeupel de illusie geven dat het wat te zeggen heeft.

Deze grootmeesters van het staatsbeheer wisten dat het volk zijn vrijheid moet hebben om kleur en vorm van zijn gevoeg te bepalen. Waarna alles in de cloaca verdwijnt en de machthebbers gewoon tot de orde van de dag overgaan. Noteer dat ze zelfs speciale straaturinoirs installeerden die de leerlooierijen van zuur voorzagen. De gerecycleerde verzuring in actie. Er werd zelfs belasting geheven op het urineren: de Romeinen hebben werkelijk alles al uitgevonden.