Idesbald Goddeeris: ‘Het Westen had meer empathie moeten tonen voor Rusland’

Idesbald Goddeeris, hoogleraar imperiale geschiedenis aan de KU Leuven en gespecialiseerd in Oost-Europese geschiedenis, maakt zich grote zorgen over het conflict in Oekraïne en dan vooral over de houding van de Europese Unie. Is het conflict aan het escaleren en had de oorlog vermeden kunnen worden? Goddeeris tracht antwoorden te vinden op deze vragen.

NAVO-grens naar het oosten

Goddeeris betreurt dat het zover is moeten komen. ‘De oorlog had vermeden kunnen worden als er een modus vivendi met Rusland was gezocht’, meent hij. Hoe langer de oorlog duurt, hoe moeilijker dit standpunt echter te verdedigen valt. Poetin zal naarmate de oorlog vordert voor ons Europeanen steeds dictatorialer overkomen. De oorlog kan nog steeds escaleren en in die context is het goed om stil te staan bij de vraag hoe het zover is kunnen komen en hoe het conflict vermeden had kunnen worden.

De aanleiding voor het conflict is de neutraliteit die Rusland van Oekraïne eist. Poetin wil niet dat Oekraïne toenadering zoekt tot het Westen via het lidmaatschap van de NAVO of de EU. Goddeeris vraagt zich luidop af of het wel nodig is om Oekraïne tot de NAVO toe te laten. Hij gaat nog een stap verder en stelt dat de NAVO als organisatie zelf herdacht moet worden.

De NAVO werd opgericht als verdedigingslinie tegen de Sovjetunie maar na het imploderen van die Sovjetunie werd er amper gezocht naar een andere invulling voor de NAVO. ‘De afgelopen jaren moeten we ons vooral afvragen waar de uitbreidingen van de NAVO stoppen’, zegt Goddeeris. ‘De VS zou er ook niet mee kunnen lachen moest Mexico plots tot een alliantie behoren die hen niet gunstig gezind is.’

‘Die bezorgdheden van Poetin waren begrijpelijk en het Westen had daar oor naar moeten hebben’, benadrukt Goddeeris. ‘De oorlog is op geen enkele manier goed te keuren maar misschien had het Westen meer empathie moeten tonen voor de Russische kijk op de zaak.’

Dialoog als oplossing?

Meer empathie voor de Russische visie en Oekraïne als bufferstaat tussen twee mogendheden was volgens Goddeeris een goede oplossing, maar daarvoor is het nu te laat. Nu gaat het eerst over de-escalatie en pas dan over het zoeken naar een oplossing en verzoening. Goddeeris is bezorgd over het anti-Russische discours in Oost-Europa. ‘Die reactie van de mensen is begrijpelijk, maar polarisatie is geen oplossing.’

Er moet een manier van samenleven gezocht worden. Goddeeris wil Poetin niet verdedigen maar ook het Westen is niet altijd even betrouwbaar. ‘Bepaalde Westerse leiders kunnen dergelijk conflict ook gebruiken voor hun eigen agenda.’

Oost-Europa met een Westerse blik

Het is een grote fout om te stellen dat men in Kiev of Warschau denkt zoals in Brussel of Parijs, zegt Goddeeris. ‘Er is weinig aandacht voor wat men in Oost-Europa denkt.’ Het Westen is slecht op de hoogte van de lokale en regionale agenda’s in Oost-Europese landen. Ook Polen ziet Oekraïne als een achtertuin, en heeft er dus alle belang bij om Oekraïne te verbinden aan de NAVO en de EU. Nu Parijs en Berlijn gefaald hebben in hun dialoog met Moskou wou Warshau wel eens meer gewicht kunnen krijgen in de Europese instellingen, zegt Goddeeris. Ondertussen wordt de Poolse democratie wel verder uitgehold. ‘Dit verdwijnt volledig op de achtergrond door het conflict in Oekraïne.’

Waar zal Rusland stoppen?

In heel wat voormalige Sovjetstaten leeft de angst dat Poetin niet zal stoppen aan de grenzen van Oekraïne. Deze angst is in zekere zin terecht, maar Goddeeris denkt niet dat Poetin erop uit is om Warshau binnen te vallen. ‘De Sovjetunie is geïmplodeerd juist omdat ze landen als Polen niet de baas konden.’

‘Een modus vivendi met Rusland is zeker mogelijk maar door de hele tijd te herhalen dat het Westen zich moet wapenen tegen de Russische agressie wordt dit juist een zelfvervullende voorspelling’, zegt Goddeeris.

Goddeeris pleit voor een vrede waarin zowel het Westen als Rusland zich kunnen vinden. ‘De fout van Versailles waarbij er Russische frustraties worden gecreëerd mag niet opnieuw gemaakt worden. Het is dus geen goed idee om nu een heleboel landen te betrekken bij de NAVO of de EU. We willen niet in een wereldorde stappen waarbij we ten strijde trekken telkens een land als Georgië of Moldavië wordt aangevallen door Rusland’, benadrukt Goddeeris.

De volledige podcast met Idesbald Goddeeris is hier te beluisteren.