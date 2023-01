In beeld gezette arrestatie van Greta Thunberg: narcisme naar ongekend niveau getild

In het Duitse plaatsje Lützerath vonden de afgelopen dagen grote ontruimingen plaats met het oog op verdere bruinkoolwinning, zo broodnodig in het land van de 'energiewende'. De Duitsers kwamen tot de absurde conclusie dat het ontginnen en verbranden van bruinkool beter zou zijn dan kernenergie. Grote groepen groene activisten trokken al snel naar de plaats delict om de onvermijdelijke ontruiming tegen te houden. Onder hen de onvermijdelijke Greta Thunberg. Het Duitse energiebeleid is in één beeld te vatten. Een grote…

In het Duitse plaatsje Lützerath vonden de afgelopen dagen grote ontruimingen plaats met het oog op verdere bruinkoolwinning, zo broodnodig in het land van de ‘energiewende’. De Duitsers kwamen tot de absurde conclusie dat het ontginnen en verbranden van bruinkool beter zou zijn dan kernenergie. Grote groepen groene activisten trokken al snel naar de plaats delict om de onvermijdelijke ontruiming tegen te houden. Onder hen de onvermijdelijke Greta Thunberg.

Het Duitse energiebeleid is in één beeld te vatten. Een grote bruinkoolwinningsput met daaromheen enkele tientallen, zo niet honderden windturbines. Het is een klucht die, als die niet zo pijnlijk veel geld zou hebben gekost, het waard zou zijn om er een uitgebreide theatertoer van te maken.

De basis van de Duitse energiewende gaat terug tot de zogeheten Sendaibeving. Een beving die zo krachtig was dat de as van de aarde er tien centimeter door is verschoven. Deze zeebeving met een kracht van negen op de schaal van richter veroorzaakte een tsunami van veertien meter hoog die, afhankelijk van de schatting, zo’n 25.000 mensen het leven kostte. Maar dat is niet wat de rest van de wereld onthouden heeft van deze natuurramp. De naam ‘Sendaibeving’ zal bij de meest mensen geen belletje doen rinkelen. Het enige wat iedereen er nochtans over weet, is samen te vatten in één woord: Fukushima.

Fukushima

De beving en de daaropvolgende tusnami hadden geleid tot grote problemen in de kerncentrales van Fukushima. Koelingsproblemen en verschillende ontploffingen veroorzaakten de ontsnapping van radioactieve deeltjes. Uiteindelijk viel er één stralingsgerelateerde dode te betreuren. Dit was de man die na de ontploffingen in de centrale de straling moest meten. Toch herinnert de wereld zich louter de ramp van Fukushima, en niet de Sendaibeving die 25.000 mensen het leven kostte.

Ook bij Angela Merkel, destijds bondskanselier van Duitsland, sloeg het nieuws in als een bom. Al snel besloot ze dat de enige goede oplossing voor Duitsland een volledige kernuitstap was. Ook volgens de Groenen, die al langer tegen kernenergie waren, moesten de kerncentrales zo snel mogelijk sluiten. Deze energietransitie zou het begin worden van een groenere economie, een economie die zou draaien op wind en zon.

Groen vernietigt Lützerath

Daarom staat het land nu vol met windmolens en moet de bevoorradingszekerheid, als de wind niet waait, worden opgevangen door weersonafhankelijke energiecentrales. En bij gebrek aan betaalbaar aardgas wordt die rol nu ingevuld door steen- en bruinkoolcentrales.

Ook de Groenen zijn niet geheel ontdaan van het besef dat de Duitse economie wel degelijk energie nodig heeft en dus keurde de partij de ontruiming van het dorp goed ten bate van de bruinkoolmijn. Het groene beleid is dus in feite verantwoordelijk voor de vernietiging van Lützerath. In het Engels bestaat er een gezegde voor zo’n situatie: ‘Be careful what you wish for because you might get it.’ (Wees voorzichtig wat je verlangt, want misschien krijg je het ook.’)

Hoofdstuk Greta Thünberg

Greta Thünberg, niet gehinderd door het idee dat dit alles het gevolg was van het groene beleid, trok met een groep medeactivisten naar Lützerath om de uitbreiding van de bruinkoolwinning te voorkomen. Terwijl het inmiddels al bekend was dat de politie het dorp zou gaan ontruimen. En precies dat gebeurde ook. Nadat de politie eerst verschillende andere activisten had verplaatst, was het de beurt aan Greta Thunberg. Maar juffrouw Thunberg kon haar liefde voor de camera’s moeilijk onderdrukken en dus leidde het hele tafereel tot wereldwijde krantenkoppen.

Nadat ze was weggedragen, stonden er nog steeds enkele camera’s die er geen foto’s van hadden gemaakt. Dus werkten de plaatselijke agenten mee om de fotograaf nogmaals een actiefoto van de arrestatie te bezorgen. Greta positioneerde zich met haar schoudertas van Nike (dat zijn werknemers overigens mensonterend slecht betaalt) in het midden van het beeld met aan weerszijden een agent. Eén van beide agenten neemt vervolgens haar pols en schouder vast en Greta staart ondertussen teleurgesteld naar de camera. Het hele beeld schreeuwt: ‘Kijk naar mij! Kijk wat ik doe om te voorkomen dat de aarde kapot gaat! Ik laat mezelf arresteren voor het goede doel!’

Narcistische Messiasfiguur

Greta heeft zich ontpopt tot een narcistische Messiasfiguur. Waar de Messias er alles aan deed om zijn daden ondergeschikt te maken aan het uiteindelijke doel, lijkt het bij Greta net omgekeerd. Alles draait om Greta, of het nu een speech bij de VN is of een arrestatie op de plaats van een bruinkoolmijn, het gaat altijd om Greta. Dat ze voor de klimaatlobbyisten door de media dartelt om haar gal te spuwen over de fossiele industrie was al bekend. Maar dat ze zo poseert voor een arrestatie is weer een nieuw dieptepunt.