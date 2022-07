Iran en het pact met de duivel

Na veel gepalaver heeft de buitenlandcommissie in het federaal parlement woensdag haar fiat gegeven voor de ratificatie van het omstreden uitleveringsverdrag met Iran. Grote pleitbezorger van dat verdrag is justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD). De meerderheid stemde voor, N-VA en Vlaams Belang tegen. PVDA-PTB onthield zich. Theocratische dictatuur [caption id="attachment_229456" align="alignleft" width="200"] Assadollah Assadi, de terrorist die Iran zo graag terug wil.[/caption] Voor wie de soap niet heeft gevolgd: de bedoeling van dit verdrag is om Belgen, die in…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Na veel gepalaver heeft de buitenlandcommissie in het federaal parlement woensdag haar fiat gegeven voor de ratificatie van het omstreden uitleveringsverdrag met Iran. Grote pleitbezorger van dat verdrag is justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD). De meerderheid stemde voor, N-VA en Vlaams Belang tegen. PVDA-PTB onthield zich.

Theocratische dictatuur

Voor wie de soap niet heeft gevolgd: de bedoeling van dit verdrag is om Belgen, die in Iraanse gevangenissen verblijven, te laten overkomen naar ons land zodat ze hier hun straf kunnen uitzitten. Voor zover wij dat noodzakelijk achten natuurlijk. Omgekeerd kan de islamitische republiek de uitlevering vragen van Iraniërs die in onze toch al overbevolkte gevangenissen vertoeven. Zo’n verdrag is standaard in de internationale betrekkingen, ware het niet dat Iran een speciaal geval is.

We hebben hier immers te maken met een internationale paria, een theocratische dictatuur waar de ayatollahs de touwtjes in handen hebben en waar mensenrechten van nul en generlei waarde zijn. Erger: het land stuurt zijn zonen naar Europa uit om het terrorisme te beoefenen. Na hun eventuele arrestatie en veroordeling komen ze in onze toch al overbevolkte gevangenissen terecht en Iran wil deze helden graag terug.

Daar mag enige druk mee gepaard gaan: Belgen die in een Iranese gevangenis verblijven genieten niet bepaald van een vijfsterrenluxe. Meer bepaald worden ze geïsoleerd en uitgehongerd, krijgen geen rechtsbijstand en ook geen medische zorgen. Het langzaam laten wegteren in Iranese gevangenissen, inclusief het af en toe aankondigen van een executie, vormen een standaard tactiek om de druk op de ketel te houden.

Concreet staat vooral Assadollah Assadi in de schijnwerpers, een Iraanse terrorist die vorig jaar in Antwerpen tot twintig jaar cel veroordeeld werd, als brein achter een verijdelde aanslag op een samenkomst in Parijs van Iraanse bannelingen. Geen doetje dus. Assadi wordt beschouwd als de chef Europa van het Iranese terrorisme. Er wacht hem dus in Teheran een erehaag als hij uit het vliegtuig stapt.

Rampendokter

Aan de andere kant van de weegschaal bevinden zich twee personen die in aanmerking komen voor uitwisseling. De bekendste is Ahmadreza Djalali, een Iraanse arts, maar als rampenspecialist werkend in Europa, ook in België, met name aan de VUB. Hij woonde met zijn vrouw en kinderen in Zweden.

Tijdens een bezoek aan Iran in april 2016 werd hij gearresteerd en ter dood veroordeeld op verdenking van spionage. Vermoedelijk werden zijn bekentenissen afgedwongen door foltering en chantage (zijn moeder woont nog in Iran). Naar het schijnt is hij fysiek en mentaal geheel op.

Regelmatig wordt er bij ons gedemonstreerd voor zijn vrijlating. Probleem: dr. Djalali bezit niet eens de Belgische nationaliteit, we kunnen dus niet in het kader van dat verdrag om zijn uitlevering vragen. In 2018 kende Zweden hem bij wijze van steun het Zweedse staatsburgerschap toe, maar sindsdien is het vanuit Ikealand stil rond deze zaak. De vraag is of België de kastanjes uit het vuur moet halen.

De tweede ‘kandidaat’ voor een ruil is ngo-medewerker Olivier Vandecasteele, die wél de Belgische nationaliteit heeft. Ook hij wordt beschuldigd van spionage, en zou in een isoleercel zitten in de beruchte Evin-gevangenis. Probleem: Vandecasteele is niet formeel veroordeeld, en België kan dus ook niet formeel om zijn uitlevering vragen. De verwachting is, dat het regime Vandecasteele in een schijnproces zal veroordelen, als België het verdrag ratificeert en er een ruil tegen Assadi kan geregeld worden. Al dan niet met Ahmadreza Djalali als toegift.

Verkeerde inschatting?

Dit handeltje stinkt dus behoorlijk. In hun DB-opiniestuk ‘Waarom de Assadi-wet een schande voor ons land is’, beklemtonen Darya Safai en Theo Francken (beiden N-VA) het contraproductief karakter van de wet, dat hij het terrorisme zou aanmoedigen. Waarbij ze raar genoeg vooral bezorgd zijn om ‘de Belgische Joodse gemeenschap’, terwijl terrorist Assadollah Assadi het niet op Joden gemunt had maar op Iranese dissidenten die in Europa actief zijn.

Bij dit verhaal kunnen echter nog andere reflecties gemaakt worden, die het morele dilemma (humanitair voelen, versus principeel denken) verzachten. Bijvoorbeeld de vraag naar de verantwoordelijkheid van de pechvogels in kwestie. We kunnen wel compassie hebben met dokter Djalali, maar toen hij in 2016 op werkbezoek was in Iran, heeft hij de risico’s toch fameus verkeerd ingeschat.

Frappanter nog is het traject van zijn lotgenoot Olivier Vandecasteele. Hij is een kenner van de Iranese cultuur en politiek, en heeft een Iraanse partner waarmee hij hier samenwoonde. Hij wist perfect hoe het systeem werkt. Wat bezielde de ngo’er Vandecasteele dan om, tegen alle reisadviezen in, dit jaar toch het hellhole Iran aan te doen? Vriendenbezoek en een appartement dat hij ginder nog bezit, lees ik in de krant. Tja.

Met dichtgeknepen neus

Laten we het zo stellen: de Belgische diplomatie mag alles uit de kast halen om die twee vrij te krijgen, maar tegelijk met de boodschap dat al wie zich vanaf heden nog geroepen voelt om naar het land van de ayatollahs op vakantie te gaan, niet meer op bijstand moet rekenen. Dat zal Iran ook ontmoedigen om gijzelaars te nemen als wisselmunt voor hier verblijvende terroristen.

De manier hoe we die twee los krijgen, moet eigenlijk niet in het parlementair halfrond bedisseld worden, en er hoeft ook geen verdrag aan te pas te komen. Het moet integendeel het voorwerp zijn van een schimmige koehandel waar niet te veel camera’s op kijken, en wat ook niet als een precedent kan worden ingeroepen. Een reddingsoperatie dus, met dichtgeknepen neus, zoals in een modale gijzeling. Concreet: we ruilen hen om tegen Assadi, zetten deze laatste op het vliegtuig, en verklaren deze aansluitend vogelvrij. Laat hij zich in Europa nog zien: afknallen.

Ja maar en de rechtstaat dan? Laat ons lachen. Ik stel een ander wetsontwerp voor, gebaseerd op het idee dat terroristen die de rechtstaat bedreigen, zich ook niet kunnen beroepen op de principes ervan, zoals daar zijn: het recht op een proces, een advocaat, weet ik veel nog wat allemaal. We stellen de Assadi’s van deze wereld buiten de wet en zetten eventueel een prijs op hun hoofd. A la guerre comme à la guerre.

Op weg naar herintegratie

Dat opent nog andere perspectieven. De heer Assadi schermde tijdens zijn arrestatie voortdurend met zijn diplomatieke onschendbaarheid, en wist toen al dat er een ruil in het vooruitzicht was. Hij vertoeft in de luxegevangenis van Beveren, waar onder meer studenten criminologie van de VUB -ironisch genoeg de instelling waar dokter Jallali werkte- gevangenen begeleiden ‘op weg naar hun herintegratie in de maatschappij.’

Suggestie: misschien moeten we het bijbelse gezegde ‘Oog om oog, tand om tand’ eens in ere herstellen. De vraag rijst bijvoorbeeld, of wij terrorist Assadollah Assadi niet dezelfde behandeling kunnen geven die Djalali en Vandecasteele in Iran te beurt valt: isoleercel, licht dag en nacht aan, een stevig dieet, en het onthouden van medische zorg. We sturen uiteraard foto’s van de zieltogende penitentiair de wereld in: wil het regime in Teheran hem echt terug, maar niet in een lijkzak, dan zullen de twee pechvogels in de Iranese gevangenissen snel vrij komen.

Ik weet het, dat is niet netjes en humanitair, en ik hoor Amnesty International, de vaste kaarsenleverancier op Kerstmis, nu al mopperen, maar helaas, een pact met de duivel sluit je niet om morele hoogstandjes te bedrijven. We moeten opletten dat we ons met de mensenrechten en het principe van de rechtstaat niet klem zetten, en dienen te beseffen dat het kwaad enkel met het kwaad kan bestreden worden.

Menselijk gezien is het loskopen van Djalali en Vandecasteele een topprioriteit, maar een schurkenstaat behandel je als een schurkenstaat. Daar zou ik niet teveel papierwerk, goede bedoelingen en democratische debatten aan verspillen.