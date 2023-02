Is vertrek Dries Van Langenhove een elegante oplossing voor N-VA-bezwaren?

Dries van Langenhove neemt ontslag als federaal parlementslid. Dat kondigde Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zaterdag in een gezamenlijke persconferentie met Van Langenhove aan. Van Langenhove wil zich naar eigen zeggen volledig wijden aan de uitbouw van zijn eigen mediakanaal en zijn verdediging in het tegen hem gevoerde proces. Voorzitter Van Grieken betreurt het verlies voor zijn partij en blijft Van Langenhove steunen. Ondanks die woorden van steun blijkt nu wel een obstakel voor toekomstige politieke samenwerking met N-VA geruimd.…

Dries van Langenhove neemt ontslag als federaal parlementslid. Dat kondigde Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zaterdag in een gezamenlijke persconferentie met Van Langenhove aan. Van Langenhove wil zich naar eigen zeggen volledig wijden aan de uitbouw van zijn eigen mediakanaal en zijn verdediging in het tegen hem gevoerde proces. Voorzitter Van Grieken betreurt het verlies voor zijn partij en blijft Van Langenhove steunen. Ondanks die woorden van steun blijkt nu wel een obstakel voor toekomstige politieke samenwerking met N-VA geruimd.

Officiële verklaring

Van Langenhove beweert met zijn beslissing niet over één nacht ijs te zijn gegaan. ‘Ik heb mij altijd al meer activist dan politicus gevoeld’, stelt het voormalig parlementslid. ‘Ik kijk in elk geval met trots en voldoening terug op de voorbije jaren als parlementslid. Met 421 vragen, 8 interpellaties, 67 wetsvoorstellen heb ik het beste van mezelf gegeven. Dat heeft zich jammer genoeg niet vertaald in aandacht, laat staan erkenning door de media. Als persoon kan ik daar mee leven, maar als woordvoerder van de Vlaams Belang-fractie inzake asiel en migratie vind ik die boycot wel een probleem.’

Het proces dat hem al jaren boven het hoofd hangt, speelt eveneens een rol bij het ontslag. ‘Door een stap opzij te zetten als parlementslid kan ik mij ook beter voorbereiden op mijn verdediging in het politieke schijnproces dat nu al vijf jaar tegen mij wordt gevoerd’, verklaart Van Langenhove. ‘Vanuit mijn nieuwe hoedanigheid als activist wil ik wel mijn steentje bijdragen om het Vlaams Belang verder te laten groeien. Ik roep al wie bekommerd is om de toekomst van Vlaanderen dan ook duidelijk en ondubbelzinnig op om in 2024 voor het Vlaams Belang te stemmen.’

Tom Van Grieken sprak op de persconferentie nadrukkelijk zijn steun uit, al deed hij dat naar eigen zeggen met spijt in het hart. ‘Ik had graag naar de volgende verkiezingen getrokken met Dries als lijsttrekker voor Vlaams-Brabant. Hij is een talentvolle, harde werker: onze sterkhouder in Vlaams-Brabant. Zijn beslissing komt de partij niet goed uit, maar toch wil ik hem steunen, want hij heeft het hart op de juiste plaats en hij zal onze gemeenschappelijke strijd nu op een andere manier verderzetten.’

Obstakel geruimd

Tot zover de officiële verklaringen. Bronnen binnen de partij bevestigen ons dat er inderdaad niet over één nacht ijs werd gegaan en dat het vertrek al langer in de pijplijn zat. Het is een publiek geheim dat niet iedereen binnen het Vlaams Belang destijds gelukkig was met de komst van Van Langenhove als onafhankelijke. Zijn eigengereide koers en ongeleide communicatie op sociale media bevestigden regelmatig de vrees van die critici. De communicatiedienst had meermaals de handen vol met het activisme van Van Langenhove en moest vaak overuren draaien om brandjes te blussen. Voorzitter Van Grieken kwam hierdoor herhaaldelijk in een oncomfortabele positie.

Van Langenhove gold als een belangrijk excuus om een eventuele samenwerking tussen V-partijen Vlaams Belang en N-VA na 2024 uit te sluiten. Eind vorig jaar liet Bart De Wever nog optekenen dat uitgerekend Van Langenhove die samenwerking onmogelijk maakte. Ondanks de woorden van steun en de treurnis om het verlies van een kopstuk in Vlaams Brabant, ziet Van Grieken dan ook een stevig obstakel voor toekomstige coalitiegesprekken geruimd. Op deze wijze slaagt de voorzitter van de volgens de peilingen grootste Vlaamse partij er in om zijn partij te distantiëren van een parlementslid dat al langer een steen des aanstoots was.

Voor N-VA is het opstappen van Van Langenhove een interessante uitdaging. De gedroomde zondebok is van het politieke toneel verdwenen.

Proces

Tegelijkertijd verdwijnt het zwaard van Damocles, in de vorm van een mogelijke veroordeling van Van Langenhove, dat de partij van van Grieken boven het hoofd hing. Ook al was de Opwijknaar officieel geen lid van Vlaams Belang, hij maakte wel deel uit van de fractie. Door zijn ontslag zijn nu alle banden met de partij officieel verbroken.

Zoals blijkt uit zijn verklaring speelt voor Van Langenhove het nakende proces ook een rol bij zijn ontslag. In de wandelgangen vingen we op dat bij Van Langenhove het vermoeden leeft dat het proces telkens wordt uitgesteld met de bedoeling om net voor de verkiezingen zoveel mogelijk reputatieschade aan te richten. Van Langenhove lijkt te hopen dat, nu het politieke motief voor de aanklagers wegvalt, zijn proces sneller doorgang vindt of zelfs wordt stopgezet.

Politieke opvolging

Door het vertrek van Van Langenhove komt er een zetel vrij die naar alle waarschijnlijkheid gaat naar eerste opvolger Joris De Vriendt uit Scherpenheuvel, de huidige fractiesecretaris van Vlaams Belang in het Brusselse parlement.

Gezien Van Langenhove vrijwillig ontslag neemt als parlementslid heeft hij geen recht op een uittredingsvergoeding. Door zijn keuze voor activisme in plaats van een parlementair mandaat doet hij consequent afstand van het loon dat met dat laatste verbonden is.