Joe Biden kandidaat voor tweede termijn, maar peilingen wijzen op risico

Joe Biden heeft dinsdag officieel aangekondigd dat hij zich kandidaat stelt voor een tweede termijn als president van de Verenigde Staten. Deze termijn is volgens hem nodig om af te maken waar hij aan begonnen is. ‘Let’s finish the job.’ Biden, nu al de oudste president die ooit verkozen werd in de VS, zal aan het einde van zijn tweede ambtstermijn 86 jaar oud zijn. Dat zorgt voor heel wat ongerustheid.

Bogen op ervaring

Biden ziet zijn leeftijd echter niet als een obstakel. Integendeel, hij presenteerde zijn meer dan 50 jaar ervaring in Washington als een van zijn belangrijkste troeven. Het tijdstip van aankondiging kon niet symbolischer zijn, het was exact vier jaar geleden dat hij zich in 2019 kandidaat stelde om toenmalig president Donald Trump uit te dagen.

Maar de beslissing van de Democraten om zich achter de kandidatuur van Biden te scharen brengt een enorm risico met zich mee voor een partij die hoopt het Witte Huis volgend jaar in november te behouden. Want wat zeggen de peilingen?

‘Watch me‘

Slechts 41 procent van de Amerikanen is tevreden over het tot dusver gelopen parcours van huidig president Joe Biden. Althans, volgens een recente peiling van NBC News. Bij onafhankelijke kiezers is dat zelfs maar 30 procent. Niet echt cijfers om blij over te zijn, dus. Als we enkel kijken naar het economische beleid van Biden, dan strandt hij op 38 procent. Maar misschien wel het meest zorgwekkend voor Joe Biden is dat 70 procent van alle Amerikanen, inclusief 51 procent van de Democraten, eigenlijk niet willen dat hij zich kandidaat stelt voor de presidentsverkiezingen van 2024. Bijna de helft van diegenen die tegen zijn, noemt zijn leeftijd als een van de belangrijkste redenen.

Op vragen of hij te oud is om president te zijn of zich terug kandidaat te stellen, antwoordde Biden altijd standaard door er nauwelijks op in te gaan. Hoewel hij erkent dat het ‘een legitieme vraag is om aan iedereen boven de 70 jaar te vragen of ze fit zijn’, heeft Biden over het algemeen vragen over zijn gezondheid en bekwaamheid haast altijd afgewezen met een kort en krachtig antwoord: ‘Watch me.’ Het lijdt geen twijfel dat Biden zijn herverkiezingsteam er tijdens de campagne zal voor zorgen dat ze hem in situaties plaatsen waarin hij er zo fit en gezond mogelijk uit kan zien.

Minder onpopulair dan Trump

Maar gelukkig was het niet allemaal kommer en kwel voor Biden in de NBC-peiling. Want het goede nieuws is dat hij nog steeds populairder is dan zijn voorganger, Donald Trump. 38 procent van de Amerikanen heeft een positief beeld van Biden, 48 procent een negatieve. Kijken we naar Trump, dan zegt 34 procent van de ondervraagden een positieve indruk te hebben tegenover 53 procent een negatieve. En het gegeven dat de kiezer die niet Republikeins gezind is toch nog zijn heil in de huidige president zal zoeken, zou voor Biden wel eens zijn redding kunnen zijn.

Want in een andere peiling, uitgevoerd door The Wall Street Journal, werd er aan geregistreerde kiezers gevraagd naar hun keuze in hypothetische confrontaties tussen huidig president Joe Biden en een welbepaalde Republikeinse kandidaat. Met Trump als kandidaat voor de Republikeinen zei 48 procent van de ondervraagden dat ze zeker of waarschijnlijk op Biden zouden stemmen, terwijl 45 procent de voorkeur gaf aan Trump. Met Ron DeSantis op de kieslijst zei 48 procent dat ze de voorkeur gaven aan de Republikein, vergeleken met 45 procent die koos voor Biden.

Aan de andere kant blijft Donald Trump onder de Republikeinse kiezer nog steeds heel populair. Uit de peiling van NBC News blijkt dat ongeveer twee derde van de Republikeinen die zouden stemmen in de primaries (voorverkiezingen, nvdr) zich achter de voormalige president blijven scharen en zich totaal geen zorgen maken over zijn verkiezingskansen, ondanks de recente aanklachten en nog andere lopende onderzoeken. Trump heeft nog altijd een enorme voorsprong op Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, en blijft voor de meeste Republikeinen dus nog steeds de gedoodverfde favoriet voor de Republikeinse nominatie in 2024.

Toch maar voor Biden

2024 is nog zeer ver weg en ondertussen kan er nog heel veel veranderen, maar zoals er het nu naar uitziet is een heruitgave van 2020 best mogelijk, dus een strijd tussen Joe Biden en Donald Trump. Een strijd tussen twee bejaarde mannen. Biden zal er dan 82 zijn, Trump 78. En dat zien de meeste Amerikanen eigenlijk niet zitten. Want uit diezelfde NBC News-peiling blijkt dat slechts vijf procent van de Amerikanen wil dat zowel president Biden als voormalig president Trump zich kandidaat stelt voor het presidentschap in 2024. 38 procent wil dat geen van beiden zich kandidaat stelt, 28 procent wil dat Trump zich kandidaat stelt maar niet Biden, en 20 procent wil Biden maar niet Trump.

Desalniettemin is het opmerkelijk dat de Democratische kiezers die niet willen dat Biden zich kandidaat stelt, hem toch zullen steunen, moest hij dit wel doen. Zo zegt 96 procent van de kiezers die in 2020 Bernie Sanders of Elizabeth Warren steunden, toch op Joe Biden te zullen stemmen moest hij de genomineerde voor de Democraten zijn.

Abortus

Het is ook interessant nog even te kijken hoe de Amerikanen ten opzichte van abortus staan, want ook dat werd gepeild. Bijna zes op de tien volwassenen (58 procent) vinden dat abortus legaal zou moeten zijn, ofwel altijd (38 procent) of meestal (20 procent). 38 procent vindt dan weer dat abortus illegaal zou moeten zijn, met uitzonderingen (32 procent) of zonder uitzonderingen (zes procent). Deze resultaten zijn haast onveranderd gebleven ten opzichte van een NBC News-peiling die in mei 2022 werd gehouden, toen 60 procent zei dat abortus altijd of meestal legaal zou moeten zijn, vergeleken met 37 procent die zei dat het illegaal zou moeten zijn, met of zonder uitzonderingen.

Deze peiling laat wederom zien dat de meerderheid van de Amerikanen nog steeds voorstander zijn van het behoud van legale abortus. Het huidig standpunt van de Republikeinse partij met betrekking tot de abortuskwestie ligt dus niet in lijn met de opvattingen van de meerderheid van het Amerikaanse electoraat. Het blijft dan ook een opdracht voor de partij om in aanloop naar de verkiezingen van 2024 te bekijken hoe ze zich in dezen positioneert.