Joe Biden negeert bestaan van kleinkind

De overwinning van Joe Biden op Donald Trump was geen toevallige gebeurtenis of gelukstreffer. De voormalige vicepresident lanceerde een weloverwogen aanval op de persoon van de president, door Trump te portretteren als een 'gevaar voor de democratie' en een blamage voor de 'ziel van de natie'. In contrast daarmee stond de minzame, oudere heer met de stralend witte glimlach en de aviator sunglasses. Biden werd gepresenteerd als de brenger van licht en de verdrijver van duisternis, een eerbare staatsman met…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

De overwinning van Joe Biden op Donald Trump was geen toevallige gebeurtenis of gelukstreffer. De voormalige vicepresident lanceerde een weloverwogen aanval op de persoon van de president, door Trump te portretteren als een ‘gevaar voor de democratie’ en een blamage voor de ‘ziel van de natie’. In contrast daarmee stond de minzame, oudere heer met de stralend witte glimlach en de aviator sunglasses. Biden werd gepresenteerd als de brenger van licht en de verdrijver van duisternis, een eerbare staatsman met het hart op de juiste plaats.

Geruchten en getuigenissen over de twijfelachtige accuraatheid van deze karakterisering werden door zijn team en de gevestigde media behendig genegeerd, geminimaliseerd of geridiculiseerd. Of het nu ging om beschuldigingen van plagiaat van Britse politici tijdens zijn eerste presidentscampagne, het herhaaldelijk en valselijk beweren dat de man dronken was bij het auto-ongeluk dat zijn eerste vrouw het leven kostte, of beschuldigingen van aanranding (verkrachting) door een voormalig medewerkster, de politicus uit Delaware is niet onbesproken.

Privé

Op persoonlijk vlak bevindt zich bovenaan de lijst een voortdurend én bewezen incident. Eentje van recente datum, dan nog. Hunter Biden, de enige overlevende zoon van de president, leidt al geruime tijd een losbandig leven. Voor Biden Jr. zijn drugs, wapens en prostituees een kalme donderdagavond. In een steeds meer libertaire samenleving is dat misschien niet meer het probleem dat het twintig jaar geleden was. Een politicus wordt niet langer afgerekend op misstappen uit zijn privéleven, zeker niet als men ervan overtuigd is dat hij ‘zijn werk goed doet’.

Dat is een aantrekkelijke, hoewel misschien naïeve, gedachte. Een man die zijn huwelijksgeloften niet serieus neemt, zijn kinderen verwaarloost, of de discipline mist om verslavingen te vermijden, hoort niet thuis in de nationale politiek. Dat gezegd hebbende: Hunter Biden is niet de president van de Verenigde Staten, dat is zijn vader. Zelfs de felste critici van de president zullen niet beweren dat Hunter’s afdwaling het gevolg is van Joe’s opvoeding. Niets wijst daarop, dus waarom zouden we ons zorgen maken over de capriolen van Hunter Biden?

Capriolen

Er zijn twee redenen. Ten eerste zijn er aanwijzingen – hoewel nog geen harde bewijzen – dat Hunter Biden en Joe Biden samenwerkten om hun familienaam financieel te verzilveren. Ten tweede koos Joe Biden er de afgelopen jaren voor om de uitspattingen van zijn zoon te bedekken met de presidentiële mantel der liefde, zelfs als die bedekking leed berokkende aan andere, zelfs minderjarige familieleden.

In 2019 stelde een vrouw uit Arkansas, Lunden Roberts, een afstammingsvordering in, bewerende dat Hunter Biden de biologische vader was van haar dochtertje, Navy. Aanvankelijk ontkende Biden deze claim. Maar in januari 2020, na een DNA-test, stemde hij in met een schikking en erkende hij dat hij inderdaad de vader van het kind was. Als onderdeel van de schikking kwamen moeder en vader – op verzoek van die laatste – overeen dat baby Navy niet de naam Biden zou dragen. Daarnaast wist Hunter in 2023 zijn maandelijkse alimentatie te verlagen van twintigduizend naar vijfduizend dollar per maand. Het feit dat hij voor dit rechtbankbezoek een privéjet gebruikte, veroorzaakte heel wat opgetrokken wenkbrauwen.

Navy, wie?

Joe Biden verdiende in de vier jaar na het einde van zijn vicepresidentschap meer dan zeventien miljoen dollar. Hunter verhandelde jarenlang invloed en toegang tot zijn vader, eerst als zoon van een senator en daarna als zoon van een vicepresident, voor bedragen die waarschijnlijk oplopen tot in de miljoenen. Dat hij net het belangrijkste erfgoed van de familie, de naam, met de steun van zijn vader ontzegt aan zijn dochter, spreekt boekdelen over zowel zoon als president.

Inderdaad, als journalisten Joe Biden of zijn medewerkers vragen hoeveel kleinkinderen hij heeft, houden zij vol dat hij er slechts zes heeft. Dit zijn de twee kinderen van zijn vroegtijdig overleden zoon Beau Biden en de vier overige, erkende kinderen van Hunter. Dat maakt zes kleine Bidens, maar het zouden er eigenlijk zeven moeten zijn. De vriendelijke oudere familieman die de pater familias van de Trump-familie uit het Witte Huis verdreef, lijkt het zelf niet zo nauw te nemen met de traditionele familiewaarden.

Vlees en bloed

Het negeren van zijn eigen vlees en bloed, een (klein)kind dat recht heeft op liefde en erkenning, onthult een zorgwekkend beeld van de persoon achter de president. Ondanks alle mooie woorden voor en glimlachen naar de camera’s, lijkt de family man eerder een zorgvuldig gecultiveerde illusie dan een authentieke weergave van de machtigste man ter wereld.

Joe Biden is bereid de waarheid te verdoezelen en zijn eigen familieleden te verloochenen omwille van zijn eigen imago. Het Amerikaanse volk zal volgend jaar moeten kiezen of dit de man is die voor een bijkomende vier jaar de nationale idealen en waarden zal belichamen. Daarnaast moet het zich durven afvragen: ‘Als de president de belangen van zijn eigen kleinkind negeert voor persoonlijk gewin, welke andere belangen durft hij dan negeren voor persoonlijk gewin?’