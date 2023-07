Kabinet-Vandenbroucke: ‘Geen wetenschappelijke basis voor CST minderjarigen’

Er was nooit een wetenschappelijke basis om het Covid Safe Ticket bij minderjarigen toe te passen. Dat geeft het kabinet van volksgezondheidsminister Frank Vandenbroucke (Vooruit) zelf toe dankzij de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Bezorgde burger C.P. (naam en adres bekend bij de redactie) wilde al langer weten waarop de invoering van het Covid Safe Ticket (CST) voor minderjarigen tussen 12 en 18 jaar nu eigenlijk is gebaseerd. Hij nam zijn toevlucht tot de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) en…

Er was nooit een wetenschappelijke basis om het Covid Safe Ticket bij minderjarigen toe te passen. Dat geeft het kabinet van volksgezondheidsminister Frank Vandenbroucke (Vooruit) zelf toe dankzij de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Bezorgde burger C.P. (naam en adres bekend bij de redactie) wilde al langer weten waarop de invoering van het Covid Safe Ticket (CST) voor minderjarigen tussen 12 en 18 jaar nu eigenlijk is gebaseerd.

Hij nam zijn toevlucht tot de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) en schreef in de lente van 2023 een brief aan het kabinet van Frank Vandenbroucke. In die brief vraagt hij op de man af of het kabinet hem het wetenschappelijke advies kan tonen dat geleid heeft tot het gebruik van het CST voor minderjarigen.

Tegen alle verwachtingen in kwam er vrij snel een antwoord. En dat bevat opzienbarend nieuws, dat Doorbraak ook kon inkijken. We geven het letterlijk mee:

‘De leeftijd tot dewelke het CST niet wordt opgelegd is een politieke beslissing. Het kabinet is bijgevolg niet in het bezit van enig wetenschappelijk advies om het CST bij minderjarigen toe te passen. Het wetenschappelijk advies waar u om verzoekt bestaat met andere woorden niet.’

‘Geen enkele omstandigheid’

Hallo mijnheer Vandenbroucke? ‘De beslissing van het CST is genomen in juni 2021 in het Overlegcomité, waarin alle regeringen van het land zitten en zaten op dat moment’, reageert Vandenbrouckes woordvoerder Arne Brinckman.

Politici van alle Belgische regeringen hebben dus gezamenlijk beslist om het CST ook voor minderjarigen in te voeren in 2021. Zonder wetenschappelijke basis. Nochtans vermeldt het advies van de Hoge Gezondheidsraad over de vaccinatie van minderjarigen heel duidelijk het volgende:

Algemene principes: Wanneer alle personen boven de leeftijd van 18 jaar, met of zonder verhoogt (sic) risico, de gelegenheid hebben gehad om zich te laten vaccineren en/of gevaccineerd en beschermd zijn door middel van een volledig schema, mag de vaccinatie tegen COVID-19 (vaccinatiestatus – COVID-paspoort) van kinderen en adolescenten onder GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID (sic) meer hun rechten en vrijheden beperken. Dit geldt voor de schoolsector maar ook voor alle andere gebieden van het sociale leven van kinderen en adolescenten.

Nog meer vragen

Nu, dat wist de aandachtige lezer van Doorbraak natuurlijk al. Wij hadden het er al over in juli 2021, toen dat debat volop woedde. Maar toch.

Arne Brinckman: ‘Het CST is in het leven geroepen omdat het toeliet om de viruscirculatie binnen de bevolking te beperken, en om opnieuw grootschalige evenementen te kunnen organiseren.’

Maar wanneer we doorvragen over het duidelijke verbod dat de Hoge Gezondheidsraad voor minderjarigen heeft opgelegd, krijgen wij geen antwoord meer.

Hulde aan de bezorgde burger C.P. Die terloops nog de volgende vragen heeft voor Frank Vandenbroucke en de overige politici van het overlegcomité: waarom werden niet-gevaccineerde kinderen uitgesloten op basis van een politieke beslissing en niet op basis van wetenschap?

En: hadden ouders hun kinderen gevaccineerd als geweten was dat het CST voor minderjarigen niet op wetenschap was gebaseerd?