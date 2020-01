Kaviaarsocialist Conner Rousseau start Partij voor Sociale Decadentie (PSD)

Moge in 2020 jouw face-lift, buikspieren, borsten, ballen en aandelen niet zakken, moge jouw bloeddruk en cholesterol niet sneller stijgen dan het gezond verstand van politici, en mag je dit jaar genoeg fouten maken om je leven interessant te houden.

Omdat ik mijn nieuwjaarsresoluties meestal net zolang volhoud tot mijn oudejaarskater verdwenen is, heb ik mij voorgenomen om het deze keer over een andere boeg te gooien. Voor 2020 enkel nog realistische voornemens. Ik heb besloten om: mijn schoonmoeder altijd tegen te spreken, te blijven drinken tot ik zat ben, niet op de weegschaal te staan, afval enkel te sorteren als ik goesting heb, procrastinatie als hobby te nemen, seks te gebruiken om nieuwe schoenen te mogen kopen, appel- en citroenjenever te drinken om mijn dagelijkse fruitinname op peil te houden, and last but not least geen regering proberen te vormen. Ik weet het, het is veel, maar ik heb een voorgevoel dat het mij dit jaar zal lukken.

Vuurwerkintifada

Op oudejaarsnacht wilden surrogaat-IS’ers, net als vorig jaar, via een straatjihad wat zakgeld bijeen plunderen. Het is evident, want als de peetvader aan de waterpijp zit, moet de nieuwjaarsbrief op straat verzilverd worden. Door het kordate optreden van de verenigde Brusselse politie bleef alles beperkt tot een ‘vuurwerkintifada’ met autobrandhaarden.

Op 1 januari achtte de nieuwsredactie van de VRT het nodig om een idioot te laten insinueren dat de tagelmuststrijders gewoonweg op straat met vuurwerk aan het spelen waren en de Crembo-troepen hen kwamen lastig vallen.

Ook Het Laatste Nieuws vond het nodig om de brandstichtingen van auto’s te omschrijven als ongewenst ‘vreugdevuur’ en De Standaard wees alcoholgebruik dan weer aan als de grote boosdoener. De creativiteit waarmee de mainstreammedia het multicultureel crapuul van de straat ‘eufemiseert’, overtreft de wildste dromen van linkse gutmenschen.

Maar zoals Johan Cruijff zei: ‘Elk nadeel hebt zijn voordeel’. Op oudejaar waren er geen alcoholcontroles in Brussel. Politici vragen het allochtoon schorremorrie nu om tijdens hun nieuwjaarsrecepties de vuurwerkintifada over te doen. Zo kan iedereen blijven zuipen, zat in hun wagen vallen en huiswaarts zigzaggen.

Een broodje-met-hesp-verhaal

Nu Gwendolyn Rutten in eigen partij geen bal meer te zeggen heeft, en het lot van trivialiteit haar hoogmoed aantast, reageert ze dan maar fel op toogpraat van Jan Jambon. De blauwe kenau schilderde Jambon af als een populistisch racist en ging daarbij zo fel tekeer dat ze meteen elke geloofwaardigheid verloor. Beste Gwendolyn, omdat ik mij niet wil laten verleiden tot racistische uitspraken waarbij mensen met apen vergeleken worden, en ik beducht ben om ‘andersgepigmenteerden’ te beledigen, heb ik het hier liever over een broodje-met-hesp-verhaal eerder dan een broodjeaapverhaal.

We sluiten stilaan een tijdperk af waar politici toogpraat gespekt met singulier spektakel mochten loslaten op een partijmeeting in Zichen-Zussen-Bolder, of op het varken-aan-het-spit-festival in Alveringem. Elke politicus zal het geweten hebben: newspeak is out, de camera van elke gsm volgt je nu tot aan de voordeur van het toilet. Elk woord geregistreerd, elke losse hand geconstateerd. Je zou denken dat Jambon voorzichtiger zou zijn na zijn uitschuiver op het sponsordiner van Doorbraak, of lessen zou trekken uit de echecs van Francken en Schauvliege, helaas.

Partij voor Sociale decadentie (PSD)

Ons rode Instagram-mateke, Conner Rousseau, blaast het kaviaarsocialisme nieuw leven in. Nu alle hippies en kringloopjunkies voor Groen en PVDA stemmen, wil Conner champagnezuipende, mcqueensdragende yuppies als kiesvee aantrekken. Zijn motto is: ‘Hou er een dure, decadente levensstijl op na en veeg je geweten schoon met een stem op sp.a’. Net zoals bedrijven zich groenwassen met een klimaatimago, kunnen rijkeluiszoontjes zich roodwassen met een lidkaart van de Conner-club sp.a.

Omdat de naam sp.a teveel verwijst naar bronwater Spa, wil hij de naam veranderen naar PSD, Partij voor Sociale Decadentie. Het partijprogramma van de sociaal-decadenten is gesteund op drie belangrijke pijlers: wees solidair en feest, zuip en consumeer zoveel mogelijk btw-inkomsten bijeen, maximaliseer je CO²-uitstoot want klimaatopwarming is sociaal voor daklozen en geef je migrantenmatekes nachtwerk in het weekend, want veilig uitgaan is een recht voor iedereen. Er zit muziek in Conner, goe bezig, doe zo voort.