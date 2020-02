De Engelsen en hun onverstoorbare liefde voor hun ‘lawns’. De makers van de Asterix-albums beeldden het treffend uit in hun Asterix en de Britten. Ik was zelf eens getuige van deze Engelse liefhebberij. Op bezoek in de ouderlijke woning van een goede vriend, een woning die naar Vlaamse normen een postzegel groot was, zag ik hoe in de piepkleine tuin de vader des huizes naarstig zijn gazonnetje de gaafheid van een biljartlaken schonk met een speciale knipschaar. Hij deed het werk met de hand, rustig en met het geduld van engelen.

Gras en regeltjes

Sinds de 16de eeuw behoren strakke gazons tot het uitzicht van de Engelse universiteitsstad Cambridge. Het was het befaamde King’s College dat de aanzet gaf. Al vlug ontstonden er regels rond het gras. Reglementitis is een andere Engelse afwijking. Hoeft het te verbazen dat het de Engelsen waren die reglementen bedachten voor allerhande sporten? Alleen ‘fellows’ van de colleges of personen die in gesprek zijn met ‘fellows’ mogen de grassen betreden. En eenden, dat vertelt de regel.

Niemand vermeldt de tuinmannen die het gazon onderhouden, maar dat is dan weer een voorbeeld van het klassensysteem op het eiland. Personeel is onzichtbaar. De donkere bordjes met de witte letters ‘Keep off the grass’ vormen een symbiose met de groene vlakte waar ze in geprikt staan.

Meegaan met de tijden

In januari zond King’s College een revolutionaire persmededeling de wereld in. ‘The green’ van de befaamde kapel van het universiteitscollege zal na driehonderd jaar strak onderhoud veranderen van uitzicht. De ‘Head Gardener’ gaat de graszoden aan de rivier Cam omtoveren tot een wei vol biodiversiteit. ‘King’s moet meegaan met zijn tijd’, vertelde de hovenier aan het conservatieve dagblad The Daily Telegraph. In de lente en de zomer zullen er volop bloemen bloeien, nadien wordt er gehooid en dan begint de cyclus opnieuw. Studenten en bezoekers kunnen via paadjes door de bloemenweide wandelen. De ‘Keep off the grass’-bordjes worden verwijderd.

Hier en daar klonk er ongeloof als reactie op de mededeling. Maar over het algemeen was er sympathie voor de beslissing. Met tuinieren scoor je sowieso op het eiland. Maar dan beging Extinction Rebellion heiligschennis op de graszoden van Trinity College, het grootste college van Cambridge.

Wraakactie

Extinction Rebellion is een wereldwijde beweging die op een agressieve manier de aandacht opeist voor de klimaatproblematiek. Voorbije zondag startte het met acties in de universiteitsstad door een belangrijk kruispunt te blokkeren. De actiegroep ageert tegen de banden tussen de universiteit en de industrie. Op maandag 17 januari doken activisten op de gekende ‘college lawn’ van Trinity College, opgericht door Henry VIII, en met spaden in de hand groeven ze putten in het gras. De aarde ervan dumpten ze in een bankfiliaal. De vlag van de beweging werd op het gazon geplant en actievoerders ketenden zich aan de bekende appelboom op het perk. Er wordt beweerd dat de appelboom afstamt van de boom waaronder Isaac Newton zat. ‘Dit is een wraakactie voor het vernielen van natuur door Trinity bij Innocence Farm (een boerderij in Suffolk, nvda)’, verklaarden de actievoerders. De universiteit is in onderhandeling met de haven van Lowestoft om het domein te veranderen in een bedrijvenpark.

In shock sloot Trinity al zijn hoofdgebouwen voor de rest van de week af. Andere colleges sloten uit voorzorg — in de mate van het mogelijke — hun ‘greens’ voor het publiek. Op sociale media en in de pers las je ongeloof en ontzetting. Ook de lakse houding van de politie tijdens de actie werd op de korrel genomen. Met hun handelen roepen de actievoerders meer weerstand op dan steun.

Wie het heilige gras raakt, raakt de ziel van de Engelsen.