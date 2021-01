Kristof Calvo vergelijkt N-VA en Vlaams Belang met veeldoder

In De zevende dag zei Frank Vandenbroucke dat wanneer de vaccinatie in de soep draait we op hem mochten schieten. Wel, ik deed het vorige week en herhaal het deze week. Want na de echecmarathon rond mondmaskers, veiligheidsmateriaal, testcapaciteit, terugkeerbeleid, contact- en brontracing,... volgt nu een schildpadvaccinatie met naaldenkrapte. Het enige waar onze ministers goed in zijn is ons opsluiten, de economie fnuiken en boetes uitschrijven. De snelheid waarmee Vivaldi vaccineert struikelt over de wet der traagheid. Het verbaast me…

In De zevende dag zei Frank Vandenbroucke dat wanneer de vaccinatie in de soep draait we op hem mochten schieten. Wel, ik deed het vorige week en herhaal het deze week. Want na de echecmarathon rond mondmaskers, veiligheidsmateriaal, testcapaciteit, terugkeerbeleid, contact- en brontracing,… volgt nu een schildpadvaccinatie met naaldenkrapte. Het enige waar onze ministers goed in zijn is ons opsluiten, de economie fnuiken en boetes uitschrijven. De snelheid waarmee Vivaldi vaccineert struikelt over de wet der traagheid. Het verbaast me niet. Want als je lethargisch naar Europa staart als konijnen naar een lichtbak, dan is schuifelend strompelen de stilstand van de vooruitgang.

De Europese pezewevers

Minister Vandenbroucke bejubelde deze week de Europese aanpak. Het zal je wellicht niet verwonderen, dat ik die mening niet deel. Europa kiest voor een klimaatfinancieringsplan van 1000 miljard euro. Maar als het over de aankoop van levensreddende vaccins gaat, dan komt de Europese vrekkigheid naar boven en willen ze beknibbelen op de prijs.

Het resultaat is dat onze bestellingen later geleverd worden dan pakweg aan Israël en het Verenigd Koningrijk, die daardoor nu reeds elk 1,5 miljoen inwoners vaccineerden. Hier werden Jos en zijn vrienden van de kaartersclub ingeënt. Israël vaccineert 2,4 miljoen mensen per maand, wij de eerste twee maanden 100 000. Met het tempo van Israël, dat zij kunnen aanhouden omdat hun vaccins sneller geleverd worden, zouden wij na 5 maanden al onze inwoners kunnen vaccineren. Met de schildpadstrategie van Vandenbroucke en de trage leveringstermijnen van de Europese bestelling, zal ons team van 11 miljoen tegen eind dit jaar, of zeven maanden later, volledig ingeënt zijn.

Krimpscenario

Volgens de nationale bank kenden we in 2020 een economische krimp van 6,7%, wat in vergelijking met 2019 gemiddeld ongeveer 2,6 miljard euro daling bbp per maand voorstelt. Laten we nu eens optimistisch zijn en stellen dat we in 2021, door de schildpadstrategie, een vertraging van herstel krijgen van gemiddeld 1% per maand op de krimp van 2020. Dan is dat maandelijks +/- 26 miljoen euro en op 7 maanden 182 miljoen euro. We hadden aldus gelet op het economisch verlies makkelijk gemiddeld +/- 16,5 euro per vaccin meer kunnen betalen voor snelle leveringen. (voor de cijferaars: het dubbele vaccin van Pfizer als 1 beschouwend)

Voor begrotingsspecialisten geef ik graag nog eens mee dat wanneer je eenzelfde berekening maakt in vergelijking met de daling van de overheidsinkomsten, je eveneens tot weerzinwekkende cijfers komt. Dankzij onze minister van domme transparantie, Annelies Verlinden, weten we nu dat de vaccins in België gemiddeld 8,75 euro kosten. Geloof me, hoewel het een staatsgeheim is hoeveel Israël en het Verenigd Koninkrijk betaalden voor hun snelle(re) levering van de vaccins, het zal niet 188% meer zijn dan in Europa.

We kunnen dus zonder enige twijfel stellen dat de schildpadstrategie, met de vrekkigheid van Europa, niet alleen duizenden extra aflijvigen zal kosten maar ook -tig miljoenen euro’s economisch verlies. Mocht ik Vandenbroucke zijn dan zou ik mijn aanbidding van Europa ontluizen en het schrijn van Ursula Von der Leyen in de slaapkamer ontmantelen.

N-VA en Vlaams Belang zijn dodelijke virussen

Als je binnen je partij naar de achterbanken wordt verwezen en je als onbekwaam gewaand achtergelaten wordt tussen de versleten yogamatten en schrale herbruikbare soyashakebekertjes, dan rest je enkel een populistische haatretoriek om de media te halen. Donderdag stapte Kristof Calvo, vol haat in de ogen voor alles wat ideologisch maar naar rechts ruikt, naar het spreekgestoelte van de Kamer. In een Spaanse furie vergeleek hij Vlaams Belang en N-VA met het dodelijkste virus van de laatste 100 jaar, Covid-19. Een virus dat wereldwijd 1,9 miljoen mensen doodde.

Beste Kristof, ik vraag me af: wat als N-VA’ers of Belangers, het hoofdzakelijk allochtoon schorriemorrie dat Brussel op oudejaar in de fik stak, vergeleken had met een coronavirus die onze maatschappij infesteert? Hoe zouden jij en je linkse vrienden dan gereageerd hebben? Ik zal het u zeggen. Het kot zou te klein geweest zijn om jullie ongenoegen te uiten en deze politici als neonazi’s en hate speechers te verslijten.

Maar ik zal niet hypocriet zijn, Kristof. Democratisch verkozen parlementsleden vergelijken met een veeldoder of massamoordenaar zoals dit coronavirus, behoort tot je vrije meningsuiting. Uw haat ten opzichte van een ideologie die de uwe niet is, aanvaard ik binnen diezelfde free speech. Enkel aanvaard ik uw hypocrisie niet waarbij alle hate speech ten aanzien van rechts bejubeld toegelaten is en eenzelfde hate speech ten aanzien van links als crapuleus wordt weggezet.

Rechtse hypocrisie

De gedrevenheid waarbij Trumpaanhangers bij het Vlaams Belang en N-VA sinds woensdag ontkennen dat ze tot zijn fanclub behoren, was zielig om aan te zien. De manier waarop Gerolf Annemans dit deed in De Afspraak was van hetzelfde allooi als de Iraaks minister van Informatie ‘Comical Ali’ toen die zei dat het Iraaks leger aan de winnende hand was, terwijl de Amerikaanse tanks victorieus Bagdad binnenrolden.

Annemans, Van Grieken, Pas, De Wever en Francken die als judassen hun voormalig idool Trump eensklaps afkerig werden, rolde als een tsunami van hypocriete krokodillentranen over mijn tv-scherm. Ze leken allen plots op Jos D’Haese, de PVDA’er die massamoordenaar Stalin ‘nen toffe pee’ vindt, maar zijn adoratie in de kast moet laten zitten uit angst voor de kiezer.

Het is geen nieuw gegeven in de politiek dat loyaliteit smelt wanneer de kiezer je de rug toekeert. Het doet me denken aan de wijze woorden van Amerikaans toneelschrijver Wilson Mizner: ‘Be nice to people on your way up, because you’ll meet them on your way down.’