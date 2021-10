Licence to ill

Voor het eerste in de geschiedenis van de mensheid worden we wijsgemaakt dat we een ziekte die we niet hebben kunnen overdragen aan mensen die tegen die ziekte zijn ingeënt. Klinkt absurd? Dat is het ook. Toch is dat wat er nu op grote schaal aan het gebeuren is. Wie is ingeënt kan de ziekte nog steeds verspreiden, maar krijgt nu via het Covid Safe Ticket een vrijgeleide om dat gezellig onder elkaar te doen. A license to ill. Dat…

Voor het eerste in de geschiedenis van de mensheid worden we wijsgemaakt dat we een ziekte die we niet hebben kunnen overdragen aan mensen die tegen die ziekte zijn ingeënt.

Klinkt absurd? Dat is het ook. Toch is dat wat er nu op grote schaal aan het gebeuren is. Wie is ingeënt kan de ziekte nog steeds verspreiden, maar krijgt nu via het Covid Safe Ticket een vrijgeleide om dat gezellig onder elkaar te doen. A license to ill.

Dat is de waanzin van de beslissing om het Covid Safe Ticket (wat een leugenachtige naam ook) nu te introduceren in de horeca, in fitnesscentra en bij evenementen met meer dan 200 toeschouwers.

Effectiviteit bevragen

Toen verschillende mensen, waaronder ondergetekende, een jaar geleden waarschuwden voor de escalatie van het gebruik van vaccinatiepassen en gezondheidscertificaten, werden we weggezet als complotdenkers. Want zoiets was toch onmogelijk? Vandaag pleiten linkse antidiscriminatie-apostelen met verve vóór zo’n discriminatiepas omdat ze nog altijd geloven in het sprookje van de effectiviteit van de vaccins tegen dit soort van virus.

De realiteit is dat de wetenschappelijke wereld al decennia weet dat efficiënte vaccins tegen coronavirussen onmogelijk te maken zijn door de snelle mutatie van die virussen. De goocheltruc vol rook en spiegels die Pfizer uithaalde met zijn zogezegde wonderbaarlijke mRNA vaccin, blijkt nu ook niet meer dan dat; een truc van de foor die ze nu proberen te herhalen met een derde en ongetwijfeld ook vierde en vijfde, etc. booster.

Kassa kassa

Intussen blijkt uit de cijfers die minister van gezondheid Frank Vandenbroucke in het parlement gaf dat in Vlaanderen 70% van de Covidpatiënten in de ziekenhuizen wel degelijk gevaccineerd zijn. Een gelijklopend geluid horen we van Helen Mertens in Nederland: ze is de bestuursvoorzitter van het Maastricht Medisch Centrum. In een interview gaf ze toe dat acht op tien Covidpatiënten in haar ziekenhuis gevaccineerd zijn.

Met andere woorden: men heeft u de afgelopen maanden enorm veel blaasjes wijsgemaakt over de effectiviteit van de vaccins. Een derde boostershot zou soelaas brengen, roept Pfizer nu te toeteren, zonder dat ze daarvoor met afdoende bewijzen komen. Overigens toeterden ze hetzelfde ook al een jaar geleden over hun eerste en tweede injectie. De naakte cijfers laten nu gewoon zien dat de farmareuzen niet meer zijn dan ordinaire marktkramers die hun product slijten door middel van het aanzwengelen van de angst. Daarbij worden ze geholpen door hun trouwe koelies, de tv-virologen die hun dode paard maar de sporen blijven geven in de hoop dat het de race wint.

Kwaliteitszorg

Volgens een enquête van Het Laatste Nieuws was 70% van de Vlamingen overigens voorstander van die QR-code in de Horeca. Bijna op hetzelfde moment las ik op vrt.be de volgende kop: ‘Zorgsector vraagt afschaffing van quarantaineregels voor besmet personeel dat gevaccineerd is.’

Een beter bewijs van de daling van de kwaliteit van ons onderwijs is nauwelijks denkbaar, want iedereen is blijkbaar gestopt met logisch denken. Want die zorgsector zegt niet: geef ons meer mensen en middelen wat na 21 maanden een meer dan legitieme eis is, maar wel: laat besmet ziekenhuispersoneel werken want we hebben anders geen handen genoeg aan de bedden.

Waarom panikeren?

Epidemioloog Luc Bonneux zette in een interview de puntjes op de i: ‘Het coronavirus hou je niet tegen. De leidende virologen van de wereld, die zich overigens niet in België bevinden’ voegde hij er fijntjes aan toe, ‘benadrukken dat we het virus enkel kunnen vertragen. Hierdoor vermijden we hopelijk dat ons zorgsysteem overweldigd wordt. Toch is het probleem van dat oververhitte zorgsysteem in België vandaag al lang niet meer aan de orde. Er zijn op dit moment zo’n 115 extra bedden per dag in onze ziekenhuizen bezet door covidpatiënten. Dat is nog steeds een lage bezettingsgraad. Ooit sprak men van 500 bedden per dag als een soort bovengrens. Daar zijn we nog steeds ver van verwijderd. Waarom dan opnieuw paniek?’ vraagt Bonneux zich af.

Misschien omdat paniek intussen het cement is van een verder hopeloos verdeelde regering en we dus het Koninkrijk België aan het redden zijn met covidpassen die discrimineren en segregeren. Uit het Brusselse horen we nu al geluiden dat de covidpas intussen ook als puur rassendiscriminatie-instrument wordt ingezet. Ik herinner me nog de oude bordjes aan de gevels van cafés met Interdit aux Nord-Africains. Deze centrumlinkse regering heeft ze nu geruisloos vervangen door een QR-code. De geschiedenis zal bijzonder hard oordelen over deze zuivere discriminatie door een regering. En dat voor progressieven die zo graag aan de juiste kan van de geschiedenis staan.