Lockdown-protesten in China: daar zijn de hypocrieten weer

Het is interessant om te zien hoe onze hoofdstroommedia en mensen als fulltime communicatiegenie en parttime viroloog Marc Van Ranst plots verontwaardigd zijn over de lockdowns in China. Daar ontstonden dit weekend protesten tegen het zero-covidbeleid van president Xi Jinping.

Een dodelijke brand in Ürümqi was de aanleiding van de protesten. In het flatgebouw dat afbrandde zaten verschillende mensen in verplichte quarantaine. Ze konden volgens de betogers niet aan de brand ontsnappen omdat hun deuren door de covid-politie waren afgesloten. Er kwamen bij de brand tien mensen om het leven. De brandweer kon niet meteen blussen omdat het gebouw door de autoriteiten was afgesloten met grote hekken.

De protesten sloegen dit weekend ook over naar andere Chinese steden, waaronder Beijing. Betogers riepen op tot het ontslag van president Xi.

De verontwaardiging bij menig inktkoelie is plots groot. Dat zijn dezelfden die hier bij ons twee jaar lang de lockdowns als een onvermijdelijke maatregel bezongen om covid te counteren.

Immers, al wie hier tegen de lockdowns en het covidbeleid protesteerde werd al snel door de kranten, radio en tv gemarginaliseerd en weggezet als ‘wappie’. De betogers in Brussel werden als een stel marginalen en asocialen afgeschilderd. De politie mocht chargeren met de wapenstok, ook al was de betoging vreedzaam. In Brussel werd met de wapenstok gechargeerd en vertrappelde de oproerpolitie te paard betogers. Er was geen verontwaardiging over die aanpak te lezen of te zien in de media.

Rechtbank

Wie een feestje in openlucht in de tuin organiseerde werd voor de rechtbank gebracht en moest deemoedig schuld toegeven. Het werd breed in de kranten uitgesmeerd, opdat niemand anders op het onzalige idee zou komen om zo maar in de tuin, met vrienden, bier of een spa blauw te drinken. Kinderen die met vier in plaats van met drie – een pizza in de hand – genoten van een film op tv werden gearresteerd en een nacht opgesloten in de cel. De buurman had hen verklikt. Minister van Justitie Van Quickenborne vond dat allemaal normaal. De avondklok werd ingesteld, drones kwamen net voor uw raam zweven om te checken of u wel eenzaam genoeg was op kerstavond. Een jongen vluchtte over een balkon bij een politiecontrole voor een ‘lockdown feestje’ en stortte te pletter. Pers en de zogenaamde experten, waaronder één met morbide obesitas, vonden het allemaal terecht. Dura lex, sed lex.

Van Ranst, die net van twee Nederlandse universiteiten (Leiden en Amsterdam) een eredoctoraat kreeg voor zijn coronacommunicatie, was een groot voorstander van de zero-covidaanpak van de Chinezen en bejubelde hun strenge lockdowns. Je zou hem een slip-of-the-twitter van begin 2020, toen de covid-paniek erg werd opgeklopt en Van Ranst – als expert-communicator en viroloog in bijberoep – het eigenlijk ook allemaal niet goed meer wist, nog kunnen vergeven. Hij bleef echter de latere lockdowns en verplichte maskerdracht verdedigen tegen de wetenschap in en critici daarvan wegzetten als idioten, daarin gevolgd door een pers die tijdens de drie coronajaren heeft bewezen dat ze niet meer was dan een spreekbuis van het regime.

Licht gezien

Maar deze week heeft Van Ranst ineens het licht gezien. Hij veroordeelt plots de lockdowns in China en geeft toen dat het zero-covidbeleid niet werkt. Zijn commentaar op Radio 1 op 29 november 2022: ‘China bewijst dat zero-covidbeleid niet werkt en betaalt er een zware tol voor’.

Hij zal het zelf wel voortschrijdend inzicht noemen. Dat is het niet want critici waarschuwden daarvoor twee jaar geleden al. Van Ranst blijkt vooral een goede voorspeller te zijn van het verleden.

‘We moeten het virus platslaan’, klonk het ooit bij zijn collega’s Van Gucht en Molenberghs. Daar moesten lockdowns voor zorgen. De sociale, psychische en economische gevolgen van die lockdowns voelen we nog elke dag. ‘Gelukkig’ is er nu de oorlog in Oekraïne om de aandacht van dit totale fiasco af te leiden.

En nu dus de protesten in China, waarbij opiniemakers over elkaar heen tuimelen om te zeggen hoe schandalig de reactie van de Chinese overheid wel niet is. En dat betogers nu worden opgespoord via de camera’s met gezichtsherkenning en via hun verplichte vaccinatie-app.

Wie daar de afgelopen jaren en ook nu nog voor waarschuwde werd – alweer – weggezet als complotdenker. Minister van Binnenlandse Zaken Verlinden heeft misschien wel een boon voor het Chinese controlesysteem, want zij vertelde vorige week trots dat er 2.000 nieuwe ANPR-camera’s zijn aangekocht. Bovenop de 2.200 die er al waren komt het totaal van die camera’s op 4.200. ANPR is de afkorting van Automatic Number Plate Recognition. Dat is een redelijk verneukeratieve term, want naast de nummerplaat kan die slimme camera ook je gezicht herkennen. Zoals in China dus. Voorstanders van deze bewakingscultuur in China en België zeggen altijd hetzelfde: het is voor uw eigen veiligheid. Tot je het niet eens bent met het regime: dan dient het voor repressie. Het is de hoogste tijd dat er ook hier een kentering komt in de trend om dit soort schendingen van de privacy – van covidpas tot ANPR-camera – maar normaal te vinden. De plotse verontwaardiging over het Chinese optreden tegen de betogers is anders niets anders dan opportunistisch gewauwel.