Mag er terug logica in de politiek?

Wie aan het einde van dit jaar terugblikt op de politiek moet jammer genoeg de conclusie trekken dat de leidende politici in België, in Vlaanderen en wereldwijd totaal elke connectie met de realiteit zijn verloren. De Belgische energiepolitiek onder leiding van Tante Tinne is daar een triest voorbeeld van. De manier waarop Groen met pirouettes in de communicatie de meubelen probeert te redden is ronduit leugenachtig en het vastklampen aan de eigen ministerportefeuille om tegelijk het zwalkende Vivaldi-schip drijvende te…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Wie aan het einde van dit jaar terugblikt op de politiek moet jammer genoeg de conclusie trekken dat de leidende politici in België, in Vlaanderen en wereldwijd totaal elke connectie met de realiteit zijn verloren.

De Belgische energiepolitiek onder leiding van Tante Tinne is daar een triest voorbeeld van. De manier waarop Groen met pirouettes in de communicatie de meubelen probeert te redden is ronduit leugenachtig en het vastklampen aan de eigen ministerportefeuille om tegelijk het zwalkende Vivaldi-schip drijvende te houden, pathetisch. De Croo is ongetwijfeld de slechtste eerste minister sinds lang en geloof me, dat wil wat zeggen want we hebben al een hoop ellendige premiers versleten de afgelopen decennia.

De negatie van de wil van de Vlaamse meerderheid na de verkiezingen leidt zoals steeds tot tandeloze regeringen die er maar niet in slagen om sluitende begrotingen te maken en een logische doordachte politiek te voeren. Wie dat wel tracht te doen, wordt in paniek afgeserveerd zoals Eva De Bleeker mocht ondervinden. Het Vivaldi-schip zinkt en op de achterplecht fluiten de bestuurders in het donker, hopende op een mirakel in 2024.

Hete adem

De PS blijft – ondanks alle nieuwe corruptieschandalen – in een zetel zitten en schuift met de hete adem van de PTB in de nek nog verder naar links. Maar ook op Vlaams niveau rammelt het. Vuisten maken en tanden laten zien is er niet bij. Veel moedige politici hebben we niet gezien. Maakt het eigenlijk ook nog uit, vraag je je stilaan af, want de meeste macht is inmiddels overgedragen aan de EU, waarvan de verordeningen jaren na hun ontstaan als een langzaam sluipend gif ons dagelijks leven binnenkomen. Bij de boeren, door de Europese stikstofplannen. Bij wie met de auto rijdt, door de agenda om stilaan elke auto met verbrandingsmotor te weren. Door het financieren van de Russisch-Oekraïense oorlog met Europees geld. Door het boycotten van Russisch gas, waardoor de energieprijzen door het dak gaan. Door de aankoop van covid-vaccins ter waarde van tientallen miljarden euro’s na geheime sms-deals tussen Von der Leyen en Pfizer baas Bourla. Door het pushen van een onrealistische groene agenda, die alleen tot stand kon komen na een jarenlang aangehouden propaganda-oorlog om het klimaat-sprookje te verkopen.

Wie niet in de rij loopt, wordt verketterd, zoals Hongarije, dat in het Europees parlement de les wordt gelezen over corruptie. Op hetzelfde moment weigert Ursula von der Leyen nog steeds haar sms’en met Bourla vrij te geven en droeg de politie zakken cash geld buiten uit het appartement van de Griekse sociaal-democratische vice-presidente van de Europese Commissie. Alle leden van EU commissie kregen intussen ook weer opslag.

Bahamas

U en ik moeten minder gaan vliegen, minder vlees gaan eten, minder auto rijden, de chauffage moet op maximum 18 graden. Intussen vliegen de excellenties in privéjets naar klimaatconferenties in Egypte en binnenkort weer naar Davos om te overleggen met het WEF-clubje van Schwabertje, die elke dag meer op de James Bond-slechterik Blofeld lijkt. De gemiddelde Europese burger kreunt onder de inflatie en de belastingen, maar de EU blijft miljarden pompen in Oekraïne, waarvan we nu weten dat Zelenski daar een groot deel van wegsluisde via het inmiddels frauduleus failliet verklaarde FTX, de cryptoluchtspiegeling, met zetel op de Bahamas.

Intussen doet de Europese Centrale Bank bij monde van Christine Lagarde alsof niet zij – door haar doldraaiende drukpersen – maar wel Rusland de schuld is van de inflatie. Lagarde en Von der Leyen bewijzen in elk geval dat vrouwen net zo goed als mannen de boel naar de haaien kunnen helpen. Idiotie is genderneutraal. Intussen blijft de migratiestroom toenemen en kijkt de politiek verlamd toe, niet gewend om doortastende beslissingen te nemen. Nochtans kijkt niemand Nieuw-Zeeland, Australië of Canada met de nek aan voor hun strenge en succesvolle immigratiebeleid.

Wanhopig

Het electoraat wordt stilaan wanhopig van deze hypocrisie, zoekt een uitweg en dorst naar logica in het politieke bedrijf. In Nederland hebben de traditionele partijen daar nu een oplossing voor gevonden, denken ze: de wet om daar politieke partijen te verbieden ligt al ter tafel. Een zet die voortkomt uit desastreuze peilingen en de onwil om de eigen arrogantie te herkennen.

De neergang van die hoogmoedige politieke generatie van kaviaar-links, wiens electoraat aan het verdampen is, is begonnen en ze zullen hun ondergang niet zonder slag of stoot prijs geven. De Europese Unie is een moloch waar hoogdringend democratische verfijning nodig is. De democratie, de vrijheid van meningsuiting, de rechtstaat, onze sociale zekerheid, pensioenen en welvaart staan onder druk. De oplossing is niet minder, maar meer directe democratie.

Ik wens de abonnees van Doorbraak een gelukkig nieuwjaar, ondanks alles. U houdt met uw steun de vrije pers in Vlaanderen mee in stand. Ik dank u daarvoor.