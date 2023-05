Magnette bij RTL: ‘Liever niet onderhandelen met N-VA’

Als de PS niet bij machte is om vanuit een machtspositie beleid te voeren, dan kiezen ze liever voor de federale oppositie, zegt PS-voorzitter Paul Magnette. Komt het toch tot regeren, dan volgen onvermijdelijk belastingen. Desnoods via Europa als het moet. En liefst zonder N-VA. ‘N-VA is een rechtse partij die pleit voor confederalisme. We doen er alles aan om te vermijden dat we volgend jaar met hen moeten onderhandelen’, zegt Magnette op RTL in het druk bekeken zondagsprogramma L’invité…

‘N-VA is een rechtse partij die pleit voor confederalisme. We doen er alles aan om te vermijden dat we volgend jaar met hen moeten onderhandelen’, zegt Magnette op RTL in het druk bekeken zondagsprogramma L’invité van politiek journalist Pascal Vrebos. ‘Er was een zeker wederzijds begrip tussen Bart De Wever en mij tijdens de vorige regeringsonderhandelingen. Maar dat is het dan ook. Contacten tussen ons zijn er nu niet.’

‘Ik wil geen rechts beleid en ik wil geen einde van België’, zo gaat de Waalse socialist verder. ‘Mijn uitgangspunt is altijd geweest om op basis van concrete doelstellingen te regeren. In 2019 waren dat: de pensioenen verhogen en de gezondheidszorg vrijwaren. In 2024 moeten we ons eerst nog bewijzen in Wallonië en Brussel. Als wij vervolgens vinden dat we te weinig macht hebben om onze doelstellingen te bereiken, dan kiezen wij liever voor de oppositie.’

Zonder omkijken rechtdoor

Het idee van N-VA-voorzitter Bart De Wever om een federaal ‘mini-kabinet’ te vormen na 2024, brengt Magnette tot linkes assertiviteit. Maar dat niet alleen. Gelijktijdig met dat kabinet moeten volgens De Wever confederale onderhandelingen worden opgestart. Ook daarom eisen de eigen coalitiepartners in de federale regering forsere antwoorden van Magnette.

Zo tikt de socialistische partijbons eerste minister Alexander De Croo (Open VLD) op de vingers over de ‘Natuurherstelwet’. Die toekomstige Europese regelgeving ter bevordering van de biodiversiteit betekent volgens critici de doodsteek voor de industrie en de landbouw. Waar De Croo aandringt op een ‘pauze’ in die regelgeving, wil Magnette zonder omkijken rechtdoor.

Magnette: ‘Cruciale economische sectoren in Wallonië investeren nu massaal in de milieutransitie, zoals onze bouwbedrijven en onze luchtvaartindustrie. Doen ze dat niet, dan worden zij binnen 15 jaar weggeconcurreerd door Amerikaanse en Chinese bedrijven. We dreigen die sectoren te verliezen. Net zoals met onze staalnijverheid is gebeurd. Rechts maakt de kapitale fout nu niet te willen investeren in de milieutransitie. Terwijl we die industrie nog gaan nodig hebben om bijvoorbeeld openbaar vervoer uit te bouwen en woningen op te leveren.’

‘Alexander De Croo gaat met zijn “pauze” lijnrecht in tegen onze regeringsafspraken. Ik heb samen met hem het regeerakkoord geschreven en ken het uit mijn hoofd. En trouwens: biodiversiteit is een gewestelijke aangelegenheid.’

Rijken betalen

Als toemaatje voert Magnette de strijd tegen de rijken op. ‘De 1% rijkste mensen in België beschikken over een uitgebreid patrimonium, waarvan de meerwaarde hier niet belast wordt. Waarom denkt u dat de rijkste Fransman Bernard Arnault hier neerstrijkt? Niet voor ons klimaat. Ja, we gaan die mensen belasten. Dat is ons programma voor de verkiezingen.’

‘Ik zet trouwens binnenkort mee mijn schouders onder een petitie in zeven Europese landen. Die petitie moet de Europese Commissie aansporen om fortuinen te belasten. Als meer dan één miljoen Europeanen die petitie tekenen, dan moet de Commissie dat voorstel verplicht in overweging nemen’, aldus Magnette.