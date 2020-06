Mainstream media volharden in fake news over Trump

Mainstream media hebben niets op met Trump en laten dit dan ook dagelijks blijken. Zoiets leidt al te vaak tot tendentieuze berichtgeving tot regelrechte fake news. Als de media denken hiermee Trump te verslaan, zijn ze volstrekt naïef. Zo lees ik onlangs in de krant: Trump gebruikt het leger tegen ‘eigen burgers’ in ‘vreedzaam protest’. Het blijkt echter dat Trump net het gewelddadige protest wil aankaarten – en wel terecht. De zoveelste keer verspelen de mainstream media hun kans om…

Mainstream media hebben niets op met Trump en laten dit dan ook dagelijks blijken. Zoiets leidt al te vaak tot tendentieuze berichtgeving tot regelrechte fake news. Als de media denken hiermee Trump te verslaan, zijn ze volstrekt naïef.

Zo lees ik onlangs in de krant: Trump gebruikt het leger tegen ‘eigen burgers’ in ‘vreedzaam protest’. Het blijkt echter dat Trump net het gewelddadige protest wil aankaarten – en wel terecht. De zoveelste keer verspelen de mainstream media hun kans om correct te informeren over rechts-conservatieve aangelegenheden in het algemeen en Trump in het bijzonder. De journalistiek zit in een diep probleem waar die niet meer uit lijkt te kunnen komen.

Valse kritiek is geen echte kritiek

Uiteraard, de rellen begonnen als reactie op de dood van George Floyd nadat die duidelijk veel te hardhandig door de politie van Minneapolis werd aangepakt. De politiemannen gingen hier zeker ver buiten hun boekje (wat nog niet betekent dat het om racisme gaat). Maar wat is de gepaste reactie hierop? Alles kapotslaan? Roepen dat alle politiemannen nu racisten zijn? Minnesota is overigens een Democratische staat, het politiebeleid kan men moeilijk Trump aanwrijven. Bovendien, een fout – zelfs een grove fout als deze, zelfs als het een uiting zou zijn van Trumps racisme – mag geen vrijgeleide zijn om te gaan plunderen en vernielen.

Moet Trump nu als zondebok dienen voor alles wat verkeerd loopt of treft hem hier werkelijk schuld? Het is ondertussen een publiek geheim dat de mainstream niet meer neutraal over Trump kan spreken. En inderdaad, dit is de zoveelste keer dat journalisten een zeer eenzijdig verhaal brengen. Ik zeg dat niet omdat ik geen kritiek op hem duld: Trump is inderdaad vaak een boertige chaoot, die zijn politieke tegenstanders respectloze bijnamen geeft als ‘Sleepy Joe’, ‘Fake Pocahontas’, ‘Crooky Hillary’ – er bestaat zelfs een Wikipedia-artikel over. Maar dat geeft de media geen vrijgeleide om het even wat te beweren.

Trump wint door Trump te zijn

De media zijn hier niet aan hun proefstuk toe. Nog een voorbeeld, Trump moet maar ‘ask China’ antwoorden aan een lastige journalist die toevallig zelf van Chinese origine is, of ze zetten Trump weg als racist. Alsof hij voordien nooit de schuld aan China heeft gegeven, alsof hij dergelijke korte oneliners nooit geeft aan blanke reporters. Ze stellen zich zelfs niet de vraag of het misschien toch geen racisme is. Zo verspelen de media tijd, moeite en geloofwaardigheid om het werkelijke beleid van Trump zelf te beoordelen. Trump wint.

Trump is niet dom, hij weet heel goed dat er twee reacties zijn op dit soort van incidenten: zijn tegenstanders zien hierin altijd weer de bevestiging dat hij een ploert is – maar daar heeft Trump niets te winnen. Zijn medestanders zien dat de mainstream media alweer fake news brengen. En de onbeslisten, zij zullen aanvankelijk eerder geneigd zijn de media te geloven, maar na verloop van tijd ook inzien dat er iets niet klopt. Trump wint. Alweer.

Trump heeft dus niets dan te winnen door te blijven doen wat Trump doet, en dat weet hij ook. Maar dat is omdat de mainstream media niet inzien dat ze blijven verliezen, als ze Trump (en rechts in het algemeen) eenzijdig blijven behandelen: ze overschatten hun eigen macht. Ze denken altijd weer Trump te ontmaskeren, maar ze maken hem net populairder. En bovendien blijft de echte kritiek op zijn beleid uit, wat kan leiden tot een gevaarlijk democratisch deficit.

Media = gigantisch kopieerapparaat

Er is een ander aspect. Het hele businessmodel van de mainstream media bestaat uit het (vertalen en) overschrijven van elkaars kolommen – check maar eens met Google. Goedkoop, snel en clicks verzekerd. Als CNN morgen Trump voor de achthonderdzoveelste keer als een vrouwenhatende fascist neerzet, zullen alle mainstream media niet anders kunnen dan dit overnemen – zelfs al ziet een klein kind het flinterdunne bewijs. Het klinkt goed in de oren, het is het soort ‘clickbait’ over the top berichtgeving dat het altijd wel goed doet. Als een Titanic – ‘too big to sink’ – is de internationaal vertakte progressieve media zo niet veel meer geworden dan een wereldwijd, gigantisch kopieerapparaat. Het is enkel een kwestie van tijd tot dit gevaarte een ijsberg tegenkomt – groter, scherper en verschrikkelijker dan de PR-dienst voorzag – of het zinken kan beginnen. Dat zinken is overigens al begonnen, maar ze zitten nog in hun ontkenningsfase.

Grappige hierbij dat die mainstream media zelf voortdurend ‘fake news’ roepen als ze de groeiende rechts-conservatieve media bekritiseren – ook als het niet over Trump gaat. Hoe dit werkt, toegepast op de Vlaamse media, beschreef ik al in mijn oudere bijdragen over dit onderwerp VRT volhardt in het kwaad, Knack volhardt in fake news en Neutrale factcheck, of vermomd opiniestuk? – maar uiteraard gaat dit om een internationaal fenomeen.

Meningen vermomd als feiten

De Morgen meldt: ‘Trump poseert bij kerk terwijl politie vlakbij vreedzaam protest uit elkaar drijft’. Gaat het wel om ‘vreedzaam’ protest? Verderop in het artikel staat: ‘De kerk raakte zondagavond bij protesten beschadigd en is nu dichtgespijkerd.’ Trump brengt hiermee de gevandaliseerde kerk onder de aandacht, en wil zo het niet-zo-erg-vreedzame protest aanklagen. Een kerk heeft toch niets met de zaak-Floyd van doen? Ook Obama zelf vraagt overigens aan de betogers: ‘Stop met geweld en stel duidelijke eisen’. Maar het ‘vreedzaam protest’ lijkt zich ook daar niets van aan te trekken.

De Gazet Van Antwerpen kopte gelijkaardig: ‘Het leger inzetten tegen eigen burgers als laatste strohalm voor Donald Trump: “Hij is de regie compleet kwijt”’. Let op het gedeelte ‘laatste strohalm’, niet tussen haakjes en dus als een feit gepresenteerd. Alweer een opinie van een zogenaamde ‘kenner’, vermomd als feit.

Kortom, de naakte feiten die zelfs de mainstream media niet verbergen bewijzen dus eerder dat Trump hier de vreedzame, niet-betogende Amerikaanse burgers steunt die deze gewelddadige protesten zo beu zijn als koude pap. En inderdaad, Trump wil nu Antifa als een terroristische organisatie bestempelen. Gelijk heeft hij. Tegelijk hebben de Democraten een probleem, want het is één van hun gouverneurs (en niet Trump) wiens politiebeleid de zaak-Floyd niet heeft kunnen vermijden.