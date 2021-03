Meghan Markle for president?

'Meghan Markle wil president van Amerika worden', kopte Metro op maandag. De krant baseerde zich op het artikel dat zondag verscheen in The Daily Mirror. Daar kon je lezen dat de hertogin van Sussex al volop onderhandelt met de Democratische Partij om haar nominatie voor 2024 voor te bereiden. Geen werkend lid meer Is dit allemaal nieuws? Niet helemaal. Op 24 september 2020 publiceerde het magazine Vanity Fair een artikel met de titel: 'I think … she would seriously consider…

‘Meghan Markle wil president van Amerika worden’, kopte Metro op maandag. De krant baseerde zich op het artikel dat zondag verscheen in The Daily Mirror. Daar kon je lezen dat de hertogin van Sussex al volop onderhandelt met de Democratische Partij om haar nominatie voor 2024 voor te bereiden.

Geen werkend lid meer

Is dit allemaal nieuws? Niet helemaal. Op 24 september 2020 publiceerde het magazine Vanity Fair een artikel met de titel: ‘I think … she would seriously consider running for president’. Op dat ogenblik hadden de hertogin en haar echtgenoot zich uitgelaten over de Amerikaanse verkiezingscampagne. Het was hun eerste publieke optreden sinds het echtpaar geen officieel lid meer was van ‘the working members of the Royal Family’. Het Britse Hof onderstreepte naar aanleiding van die uitspraken nogmaals de status van prins Harry.

Een anonieme ‘friend’ van de hertogin vertelde aan Vanity Fair: ‘Een van de redenen waarom ze haar Amerikaanse nationaliteit niet wilde opgeven, was omdat ze de optie om in de politiek te gaan wilde openlaten. Ik denk dat van zodra Meghan en Harry hun titels opgeven, dat ze dan ernstig zal overwegen om voor het presidentschap te gaan.’ Toen Meghan Markle zich verloofde met de prins maakte het Britse Hof de actrice duidelijk dat ‘politiek activisme’ niet tot de koninklijke taken behoorde.

De kleine zeemeermin

‘One should keep one’s opinions to oneself’, luidt een van de gulden regels van Buckingham Palace. Het is in het Verenigd Koninkrijk ook de conventie dat leden van de koninklijke familie geen stem uitbrengen tijdens verkiezingen.

In het inmiddels beruchte interview met Oprah Winfrey vergeleek de actrice haar situatie met de kleine zeemeermin van Walt Disney: ‘Het was alsof ik mijn stem verloor.’ Ook in augustus 2020 maakte ze die frustratie kenbaar aan het blad Marie Claire: ‘Ik weet wat het is om een stem hebben, maar ook hoe het voelt om stemloos te zijn.’ Omid Scobie, de auteur van het boek Meghan en Harry: op zoek naar vrijheid beweert al een tijd dat de hertogin haar zinnen heeft gezet op het hoogste Amerikaanse ambt: ‘Meghan is de belichaming van de Amerikaanse droom. Op een dag kunnen we haar wel eens president zien worden.’ Een andere auteur, Andrew Morton, gespecialiseerd in het leven van prinses Diana en nu ook Meghan Markle, zegt dat hij de hertogin er niet toe in staat acht: ‘Ze wordt levend opgegeten als ze daaraan begint.’

President Markle op staatsbezoek

Wettelijk houdt niets de hertogin tegen om een gooi te doen naar het ambt. Er is mogelijk een kleine ‘tenzij’. In 1810 diende het Amerikaanse Congres een amendement op de grondwet in. Het heet ‘The Titles of Nobility Amendment‘ en stelt voor om elke Amerikaanse burger die een koninklijke of adelijke titel draagt zijn of haar burgerschap te ontnemen. Het amendement is nog hangende en moet nog goedgekeurd worden door 26 staten van de VS. Maar die kans is dus uitermate klein.

Tegen 2024 is de Queen 98 en als ze haar moeders genen heeft — wat toch wel zo lijkt —, is de kans bijzonder reëel dat ze nog op de troon zit. Wie weet moet ze president Meghan Markle en haar echtgenoot, the First Gentleman, officieel ontvangen tijdens een staatsbezoek.

Dan heeft de oude dame werkelijk alles meegemaakt.