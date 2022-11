‘Meningen zijn vrij. Zolang het onze meningen zijn’

Opschudding in Nederland. De Britse auteur David Icke zou vorige zondag, 6 november, komen spreken op de vredesbetoging 'No war, just peace' aan het het vredesmonument op de Dam in Amsterdam. Een vredesbetoging die tegelijk ook de regering Rutte op de korrel zou nemen, dat kon je van ver zien aankomen. Icke is als schrijver vooral bekend omdat hij er van overtuigd is dat de wereld in het geheim geregeerd wordt door buitenaardse reptielen. Dat was wellicht ook de inspiratie…

Opschudding in Nederland. De Britse auteur David Icke zou vorige zondag, 6 november, komen spreken op de vredesbetoging ‘No war, just peace’ aan het het vredesmonument op de Dam in Amsterdam. Een vredesbetoging die tegelijk ook de regering Rutte op de korrel zou nemen, dat kon je van ver zien aankomen.

Icke is als schrijver vooral bekend omdat hij er van overtuigd is dat de wereld in het geheim geregeerd wordt door buitenaardse reptielen. Dat was wellicht ook de inspiratie voor de uitspraak van de Forum voor Democratie voorman Thierry Baudet, enkele weken geleden over de ‘reptielenelite’ die ons zou regeren. Nu, een elite is het zeker en met gespleten tong spreken ze ook, maar of ze ook eieren leggen durf ik te betwijfelen. David Icke grijpt zowat elke crisis – en dus ook de coronacrisis – aan om zijn rare theorie en vooral zijn boeken die in eigen beheer worden uitgegeven, aan de man te brengen. Ook ten huize Icke moet de schouw roken, reptielen of niet.

Een kapotte klok

Zoals een kapotte klok ook twee keer per dag de juiste tijd aangeeft, heeft ook Icke in het verleden blijkbaar al voorspellingen gedaan die nu waarheid blijken. Niet over de werelddominantie van de koudbloedigen, maar eerder over macro-economie, de bankencrisis en het financieel systeem. Het is zoals met hagel schieten, als je vaak genoeg wild in het rond knalt raak je altijd wel iéts.

David Icke was tot nu toe dus gewoon een beetje een bizarre auteur.

De komst van de man naar de Amsterdamse vredesbetoging waar hij een half uurtje zou speechen, wekte echter onrust bij de autoriteiten. Joost mag weten waarom. De man mag dan onzin verkopen, hij heeft nog nooit opgeroepen tot geweld, tot haat of tot gewapende revolutie. Hij heeft ook niet openlijk op televisie geopperd dat het beter zou zijn om Thierry Baudet te liquideren, zoals de irritante tv-snor Johan Derksen onlangs nog deed. Derksen kwam er vanaf met een tik op de vingers.

Staatsvijand

Zo niet David Icke. De ‘lizard man’ waar normaal gezien nog geen twee man en een reptielenkop naar zou komen kijken, werd tot staatsvijand nummer 1 uitgeroepen. Daarvoor werd een mooi één-tweetje gespeeld tussen het Nederlandse Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en de overheid.

Kort nadat bekend werd dat Icke was uitgenodigd om in Amsterdam te spreken, publiceerde het CIDI een artikel op hun website met de titel: ‘Geen podium voor de antisemiet, holocaustontkenner en complottheoreticus David Icke’. Onmiddellijk werd het artikel opgepikt door alle Nederlandse kranten, want elke journalist checkt uiteraard dagelijks verschillende keren de CIDI-website op nieuws, dat spreekt. Vooral de ingesmokkelde term ‘holocaustontkenner’ deed het ‘m, want hoewel dat in Nederland (nog) niet strafbaar is, valt het volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens niet onder de bescherming van de vrijheid van meningsuiting.

Von Däniken

Dat Icke helemaal geen holocaustontkenner is en dat tot vervelens toe bleef herhalen, deed niet ter zake. Dat hij in een complot van buitenaardse reptielen gelooft valt moeilijk te ontkennen, maar dat is tot op vandaag geen strafbaar feit. Ik herinner me dat, toen ik kind was, iedereen gefascineerd bleek door het boek ‘Waren de goden kosmonauten?’ van Erich von Däniken. De man verkocht er tot nu toe wereldwijd 60 miljoen exemplaren van. Von Däniken werd toen nooit als complottheoreticus weggezet. Het woord was waarschijnlijk nog niet uitgevonden. Ook de volgelingen van religies, monotheïstische en anderen, die geloven in een onzichtbare kracht die het universum stuurt, in engelen en duivels, djinns en cherubijnen of avatars van Brahma worden -gelukkig maar- niet vervolgd.

Of Icke een antisemiet is weet ik niet, ik ben geen exegeet van zijn schrijfsels. Het zou kunnen, maar ook dat is niet strafbaar en in elk geval bevindt hij zich dan in het gezelschap van het grootste gedeelte van de aanhangers van de godsdienst van de profeet, die daarvoor niet worden vervolgd.

Rik Torfs

Toch werd Icke onmiddellijk door de immigratiedienst van Nederland voor twee jaar de toegang tot het grondgebied ontzegd. Door het Schengen akkoord betekent dat dat hij ook niet langer binnen mag in de 26 Schengen-landen. De reden: het rapport van de Amsterdamse politie, dat verwijst naar krantenartikelen en de website van het CIDI. Zijn optreden zou de openbare orde verstoren.

In een interview dat ik voor tegenwind.tv had met Rik Torfs – en dat vandaag te zien is op de tegenwind website – hadden we het over vrijheid en meer bepaald academische vrijheid en vrijheid van meningsuiting.

Torfs zei: ‘Ik ben een geweldig voorstander van een zo breed mogelijk gesprek waarbij je niemand uitsluit, ook geen rare mensen. Er zou zo’n soort middenplein moeten komen. De gedachte is: eigenlijk je moet op dat plein kunnen spreken, ook als je wat raar bent.’

Dat David Icke wat raar is, is een understatement. Dat één land unilateraal kan beslissen dat zo’n gekke man dan meteen twee jaar lang niet meer naar 26 Europese landen kan reizen is een – om het met een Jiddisch woord te zeggen – gotspe.