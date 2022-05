Met de laars op de keel

Eergisteren werd in de Kamercommissie Volksgezondheid de verplichte inenting tegen covid-19 in de zorg goedgekeurd. Er wordt vaak geschermd met de voorbeelden van verplichte vaccinatie tegen poliomyelitis en de pokken. Dat is appelen met peren vergelijken, een slinks trucje dat de covid19-vaccinatielobby en gezagsdragers als minister van volksgezondheid Frank Vandenbroucke wel vaker toepassen om hun gelijk te halen. De pokken en polio hebben namelijk geen zoölogisch reservoir (overdracht door dieren) en zijn daardoor dus gemakkelijker in toom te houden. Konijn…

Er wordt vaak geschermd met de voorbeelden van verplichte vaccinatie tegen poliomyelitis en de pokken. Dat is appelen met peren vergelijken, een slinks trucje dat de covid19-vaccinatielobby en gezagsdragers als minister van volksgezondheid Frank Vandenbroucke wel vaker toepassen om hun gelijk te halen. De pokken en polio hebben namelijk geen zoölogisch reservoir (overdracht door dieren) en zijn daardoor dus gemakkelijker in toom te houden.

Konijn

Gemakkelijker zeg ik wel, want ook polio is – ondanks wat het WHO al twintig jaar geleden beloofde – nog altijd niet uitgeroeid. Virussen zijn namelijk een beetje zoals Frank Vandenbroucke zelf: je denkt dat ze voor altijd zijn verdwenen en dan steken ze plots weer hun lelijk hoofd op. Het coronavirus is een zoönose en wordt dus overgedragen van dier op mens, bijvoorbeeld – ik roep maar wat – door een konijn. Nu ik er zo over nadenk is dat natuurlijk ook precies zo gelopen met Frank Vandenbroucke zélf, al was het konijn in zijn geval tegelijk ook partijvoorzitter.

Maar laat ik vooral niet afdwalen.

Sint-Juttemis

Wie gevaccineerd is – ik herhaal het nog maar eens tot vervelens toe – blijft het virus krijgen en overdragen, besmet dus anderen en wordt zelf nog steeds besmet en mogelijk ook ziek. Bovendien hollen de vaccins hopeloos achter de realiteit (zijnde de nieuwe varianten) aan, zodat de staatsgestuurde gezondheidszorg in haar eigen logica zal moeten blijven boosteren tot Sint-Juttemis. Die staatsgestuurde gezondheidszorg houdt daarbij geen enkele rekening met uw persoonlijke gezondheidstoestand, uw leeftijd, geslacht, bmi en onderliggende gezondheidsproblemen.

Er is dus geen enkele wetenschappelijke reden voor een vaccinatieverplichting. Ook niet voor de zorg. Dat zeg ik niet alleen: dat werd ook zo duidelijk door 31 van de 32 wetenschappers gezegd tijdens de voorbije parlementaire hoorzittingen. De mening van de wetenschap werd hier alweer totaal opzijgeschoven. Het is niet nieuw dat onze overheid diametraal ingaat tegen de wetenschap, terwijl ze altijd beweert die te volgen.

Staatsmedia

Wat ook wordt onderschat is dat de 700.000 zorgverstrekkers in dit land met hun neus op de realiteit staan. Die realiteit betreft niet alleen covid-19-zieken, maar ook slachtoffers van de neveneffecten van de covid-vaccins. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vooral de vaccins die gebaseerd zijn op de mRNA-techniek (Pfizer en Moderna) verantwoordelijk zijn voor het overgroot deel aan schadelijke bijwerkingen. (Cijfers Eudrovigilance) Die 700.000 zorgmedewerkers zien dus al een tijd met eigen ogen de kleine en grote gevolgen van de covid-19-vaccinatie en al worden hun stemmen in de staatsmedia gesmoord, op andere platformen klinken er velen en klinken ze luid.

De vraag is dus hoeveel dokters, verplegers en paramedici zo’n verplichting gaan volgen en wat de impact gaat zijn op de nu al enorme druk op de zorg. Als 10% beslist om niet mee te gaan in de waanzin van Frank Vandenbroucke zit de zorg op korte termijn met 70.000 personeelsleden minder. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Want zo wordt het aantal bedden alsmaar minder, wordt de druk op de zorg onhoudbaar en kan men weer snel naar een noodtoestand gaan, waarbij nog maar eens onze basisrechten worden ingeperkt. De vorige keer werden daarbij drones ingezet om te zien of u niet te veel volk aan de kerstdis had en werden minderjarige kinderen die met z’n vieren een pizza aten en naar Netflix keken een nacht in de cel opgesloten.

Over de rand

De algemene gezondheidstoestand van de bevolking ging er door de maatregelen op achteruit in plaats van vooruit. Kinderen hebben een onherroepelijke scholingsachterstand, wat op zich alleen al in de toekomst tot meer armoede en vroegtijdige sterfte zal lijden. De economische schade is enorm. De psychische problemen bij een groot deel van de bevolking zijn onhoudbaar. En dit allemaal voor een virus met een IFR (infection fatalaty rate) van 0,15%, wat wil zeggen dat 99,85% van wie geïnfecteerd geraakt niet aan de gevolgen van covid-19 sterft.

Sterker nog: in de covid sterftecijfers zitten ook patiënten vervat die al ernstige levensbedreigende ziektes hadden en die door covid-19 over de rand werden geduwd, maar zonder covid-19 ook enkele maanden later zouden overleden zijn. Dat krijg je nu eenmaal bij een bevolking waar de gemiddelde leeftijd 81 jaar is.

Ik ben niet tegen het concept van vaccinatie en heb niet tegen elk vaccin een bezwaar. Ik weet wel zeker dat dat ook zo is voor zorgmedewerkers. Ik ben er echter op tegen dat de overheid zich de macht toe-eigent om te intimideren, te bedreigen, te dwingen, te verplichten.

Gezondheidsfascisme

Het beginsel van geïnformeerde toestemming voor een medische behandeling is een centraal ethisch beginsel in de moderne geneeskunde. Het wordt toegepast op medische ingrepen die het risico van letsel of overlijden inhouden. Het recht om toestemming te weigeren of, in het geval van vaccinatie, het recht om gewetensbezwaren, persoonlijke overtuiging of religieuze en filosofische vrijstelling uit te oefenen tegen verplicht gebruik van een of meer vaccins moet in een vrije samenleving centraal staan. Het argument ‘je doet het voor een ander’ is wetenschappelijk al lang van tafel geveegd.

Wat overblijft zijn 700.000 zorgverleners die nu onherroepelijk en brutaal de laars op de keel gezet krijgen. De weg naar het gezondheidsfascisme is daarbij onherroepelijk ingezet.

Stemden tegen: Kathleen Depoorter (N-VA), Frieda Gijbels (N-VA), Yoleen Van Camp (N-VA), Steven Creyelman (VB), Dominiek Sneppe (VB), Sofie Merckx (PVDA-PTB).

Stemden voor: Barbara Creemers (Ecolo-Groen), Laurence Hennuy (Ecolo-Groen), Eva Platteau (Ecolo-Groen), Patrick Prévot (PS), Hervé RIGOT (PS), Daniel Bacquelaine (MR), Caroline Taquin (MR), Nawal Farih (CD&V), Robby De Caluwé (Open Vld), Gitta Vanpeborgh (Vooruit).

