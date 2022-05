Modrikamen: ‘We gaan lockdowns en verplichte vaccinatie juridisch aanvechten’

De bekende advocaat Mischaël Modrikamen wil de Belgische staat, experten en consultancybureaus aansprakelijk stellen voor de schade die de covidmaatregelen hebben veroorzaakt. ‘Ik wil duidelijk in kaart brengen wie verantwoordelijk is geweest voor welke beslissing. Lockdowns en verplichte vaccinatie met een niet definitief goedgekeurd vaccin zijn nog nooit gebruikt om een pandemie te bestrijden. Ze lijken ook gewoonweg niet te helpen.’ ‘Nooit had ik gedacht dat ik in mijn carrière zulke fundamentele rechten zou moeten verdedigen, zoals het recht van…

De bekende advocaat Mischaël Modrikamen wil de Belgische staat, experten en consultancybureaus aansprakelijk stellen voor de schade die de covidmaatregelen hebben veroorzaakt. ‘Ik wil duidelijk in kaart brengen wie verantwoordelijk is geweest voor welke beslissing. Lockdowns en verplichte vaccinatie met een niet definitief goedgekeurd vaccin zijn nog nooit gebruikt om een pandemie te bestrijden. Ze lijken ook gewoonweg niet te helpen.’

‘Nooit had ik gedacht dat ik in mijn carrière zulke fundamentele rechten zou moeten verdedigen, zoals het recht van mensen om te werken,’ zegt Mischaël Modrikamen, de Franstalige advocaat die bekend is geworden door zijn strijd tegen de verkoop van de Fortis Bank aan BNP Paribas. En door zijn pogingen om een rechtse politieke partij op de richten in Franstalig België, de ter zielen gegane Parti Populaire. Nu waagt de specialist vennootschapsrecht zich aan een zaak van geheel andere orde: de covidmaatregelen.

Modrikamen: ‘Timing is alles. Ik heb een tijdje gewacht tot het stof rond de covidcrisis begon neer te dwarrelen. Maar nu is het tijd voor actie. De vaccinatieverplichting in de zorg wordt waarschijnlijk op 12 mei in het parlement gestemd. We moeten dus klaarstaan met een spoedprocedure voor de Raad van State en een zaak voor het Grondwettelijk Hof.’

Chinees model

Modrikamen wil ook retroactief werken: ‘De lockdowns kwamen in de lente van 2020 haast uit het niets. Nog nooit heeft een samenleving als de onze zulke maatregelen genomen om een epidemie in te dijken. Men heeft in paniek een autoritair model uit China gekopieerd. Aanvankelijk valt dat misschien te begrijpen, die paniek. Maar daarna bleef men gewoonweg lockdownmaatregelen gebruiken – tot en met het Covid Safe Ticket toe.’

‘Ondernemers en werknemers in de cultuursector zagen daardoor jaren werk in rook opgaan en liepen inkomsten mis, doordat ze hun beroep niet of niet volledig mochten uitoefenen. Velen onder hen hebben financieel en emotioneel geleden. Ik wil weten wie de beslissing om tot lockdowns over te gaan genomen heeft. Alle KB’s die de covidmaatregelen ondersteund hebben, moeten voor mij onwettig verklaard worden.’

Daarnaast wil Modrikamen aantonen dat de overheid zich heeft bezondigd aan een grove schending van het gelijkheidsbeginsel door bepaalde beroepsuitoefening wel, en andere niet, toe te laten. Tenslotte moet voor de raadsman aangetoond worden dat lockdowns illegaal zijn. ‘Lockdowns zijn niet terug te vinden in de literatuur rond pandemiebestrijding. Ik herinner mensen er graag aan dat vroeger alleen zieke mensen in quarantaine werden gezet. Geen gezonde. Waarom is men van dat principe afgestapt?’

‘Iedereen die met cijfers kan aantonen dat hij of zij aanzienlijk financieel verlies heeft geleden door die maatregelen, kan bij mij terecht,’ zegt Modrikamen. Daarvoor heeft de advocaat een speciale website opgericht. Mogelijke gedupeerden kunnen via een versleutelde webinterface alle informatie over hun zaak aan hem bezorgen. ‘Het is de eerste keer dat ik met zo’n systeem werk. Op die manier hoop ik alle informatie vlot te kunnen verwerken. Individuele gevallen staan machteloos. Maar met z’n allen kunnen we wel wat bereiken.’

Zorgpersoneel

De voormalige voorzitter van de Parti Populaire wil ook zorgpersoneel helpen dat het werk dreigt te verliezen bij niet-vaccinatie. Modrikamen: ‘Het voorontwerp van de vaccinatiewet voor de zorg haalt twee hoofdreden aan voor verplichting: de bescherming van de patiënt en de bescherming van de zorgmedewerker. Deze vaccins voorkomen echter geen covidbesmetting. Dat is nu al keer op keer aangetoond door serieuze studies, dus is dat argument loos. Wat betreft de bescherming van de zorgmedewerker zelf: ik heb nog nooit geweten dat men het argument gebruikte dat een zorgmedewerker niet enkele dagen afwezig mag zijn wegens ziekte. In 99% van de gevallen doorloopt de zorgmedewerker gewoon enkele dagen ziekte. Dat is onvoldoende grond om zich verplicht te moeten laten vaccineren.’

Modrikamen haalt aan dat de huidige covidvaccins ook aantoonbaar hebben geleid tot vele klachten over bijwerkingen. ‘De Europese database van het Europese geneesmiddelenagentschap EMA spreekt over meer dan een miljoen mogelijke bijwerkingen die gemeld zijn na covidvaccinatie. Deze generatie vaccins zijn slechts voorlopig goedgekeurd. Het lijkt me daarom onverantwoord om niet definitief goedgekeurde vaccins te verplichten.’ Modrikamen haalt ter staving daarvan zelf een voorbeeld aan uit zijn intieme kring. ‘De veertigjarige dochter van een goede vriend van mij is na haar boosterdosis overleden. Zij was perfect gezond.’

Koppige Vandenbroucke

In eerste instantie wil Modrikamen de Belgische Staat tot financiële compensaties verplichten wanneer schade aangetoond kan worden. In tweede instantie roept hij op tot meer redelijkheid bij de Belgische parlementairen. ‘Het is aangetoond dat de vaccinatieplicht in de zorg niet meer te beargumenteren valt met de argumenten die Frank Vandenbroucke gebruikt. In Duitsland heeft men zelfs de op til zijnde verplichte vaccinatie van de volledige bevolking voorlopig afgevoerd. Aan onze parlementairen en politici wil ik zeggen: u bent persoonlijk mee verantwoordelijk voor een volgende gezondheidscrisis wanneer u ervoor zorgt dat 60.000 niet-gevaccineerde zorgmedewerkers ontslagen worden. Laat u daarom niet meeslepen door de koppigheid van Frank Vandenbroucke.’

‘Ook wie er met de lockdownmaatregelen voor gezorgd heeft dat iemand niet meer kon werken in 2020 of 2021, is verantwoordelijk voor menselijk en zakelijk leed. Ik herinner er graag aan dat Frank Vandenbroucke bij de tweede lockdown openlijk heeft gezegd dat het hem te doen was om een schokeffect te creëren, om een signaal te geven aan de bevolking (‘Den blok erop’ bij de sluiting van winkels, red.). Dat is een markante uitspraak. Ik wil weten welke politici, experten en consultancybureaus hier mee voor verantwoordelijk zijn. Daarom begin ik nu met mobiliseren.’

Modrikamen nam het in het verleden al op tegen de Belgische staat. Zijn bekendste zaak was die waarbij hij Fortis-aandeelhouders vertegenwoordigde tegen de verkoop van de Fortis-bank tijdens de financieel-economische crisis van 2008. Dat leidde voorlopig niet tot veroordelingen. Modrikamen boekte wel succes in 1998 bij de verdediging van CERA-aandeelhouders, toen die zich gedupeerd zagen door de fusie van de Kredietbank en CERA.