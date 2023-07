Natuurherstelwet raakt met de hakken over de sloot

De teerling is geworpen: het Europees Parlement zette gisteren met een krappe meerderheid het licht op groen voor onderhandelingen met de lidstaten over de omstreden natuurherstelwet. Het staat nu al in de sterren geschreven dat de finale versie daarvan uiteindelijk ook een afgezwakte versie zal worden. Nadat het Europees Parlement eerst een voorstel van de centrumrechtse EVP, om de wet in zijn geheel te verwerpen, nipt had verworpen, moest het zich vervolgens nog uitspreken over ruim 130 amendementen die sommige…

De teerling is geworpen: het Europees Parlement zette gisteren met een krappe meerderheid het licht op groen voor onderhandelingen met de lidstaten over de omstreden natuurherstelwet. Het staat nu al in de sterren geschreven dat de finale versie daarvan uiteindelijk ook een afgezwakte versie zal worden.

Nadat het Europees Parlement eerst een voorstel van de centrumrechtse EVP, om de wet in zijn geheel te verwerpen, nipt had verworpen, moest het zich vervolgens nog uitspreken over ruim 130 amendementen die sommige krachtlijnen stevig afzwakten. Het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie, in deze belichaamd door Europees Commissaris Frans Timmermans, zal finaal dus niet de eindstreep halen.

Vooral de liberale fractie in het Europees Parlement toonde zich ook gisteren intern nog fel verdeeld over het voorstel, en zal in de verdere onderhandelingen met de lidstaten ongetwijfeld verder aansturen op een afgezwakte versie. Die lidstaten keurden eind juni zelf ook al een compromistekst goed die een aantal scherpe kantjes van het voorstel-Timmermans afvijlde. In die versie wordt onder meer bepaald dat de lidstaten zelf het laatste woord zullen hebben over de natuurgebieden waarop ze willen inzetten. Ze zouden ook niet individueel afgerekend worden op de totale oppervlakte aan natuurgebied dat ze herstellen.

Spaanse parlementsverkiezingen

Globaal bepaalt de nu goedgekeurde tekst dat de EU tegen 2030 herstelmaatregelen moet hebben getroffen voor ten minste twintig procent van haar land- en zeegrondgebied. Het herstel van het ecosysteem, zo klinkt het, is van cruciaal belang voor de bestrijding van de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit. De herstelmaatregelen zouden ook de risico’s voor de voedselzekerheid moeten verminderen. Tegelijk wordt benadrukt dat deze wet geen nieuwe beschermde gebieden in de EU zal opleggen. Al evenmin mag er nieuwe infrastructuur voor hernieuwbare energie worden geblokkeerd.

Er mag gisteren dan een belangrijke horde genomen zijn, ook de onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de lidstaten zullen niet van een leien dakje lopen. Spanje heeft intussen het voorzitterschap van de Europese Raad overgenomen van Zweden, en binnen twee weken staan er op het Iberische schiereiland parlementsverkiezingen op de agenda. Als we de opiniepeilingen mogen geloven, zou het radicaal rechtse VOX daarbij fors kunnen winnen. In dat geval is de kans verre van onbestaande dat de socialistische premier Pedro Sánchez baan moet ruimen voor een stevig rechtse coalitie van klassiek en radicaal rechts. Zo’n regering is de natuurherstelwet niet bepaald goed gezind, wat ongetwijfeld ook een impact zal hebben op de Spaanse bereidwilligheid om de onderhandelingen met het Europees Parlement vlot te trekken.

Komen de lidstaten en het Europees Parlement niet tijdig tot een compromis, dan zal die knoop moeten worden doorgehakt onder het Belgische EU-voorzitterschap, dat op 1 januari 2024 start. En wie kantte er zich enkele weken geleden nog tegen het oorspronkelijke voorstel van de natuurherstelwet? Alexander De Croo, jawel.

Onbegrip

De reacties vanop het Belgische politieke front waren gisteren behoorlijk voorspelbaar. Ter linkerzijde was er opluchting en tevredenheid, ter rechterzijde overheersen ontgoocheling en onbegrip. Tom Vandenkendelaere (CD&V), die zich de voorbije weken opwierp als een van de grootste tegenstanders van het oorspronkelijke voorstel van de commissie, blijft zeer kritisch. ‘Voor mij blijven de fundamenten van deze tekst problematisch. Het zal nu sterk afhangen van de onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de lidstaten of het finaal akkoord de pijnpunten voor landbouwers en het vergunningenbeleid voor bedrijven kan wegwerken en juridische zekerheid voor Vlaanderen kan afdwingen. De commissie deed op dat vlak dure beloftes, het zal nu moeten blijken of en hoe dat in de praktijk zal verlopen.’

Tom Vandendriessche, Europarlementslid voor Vlaams Belang, hekelt dan weer ‘de groene Europese elite die onze landbouwsector wil wurgen met bureaucratische maatregelen in naam van het klimaat’. Volgens hem eten we straks geïmporteerd en bewerkt voedsel uit landen waar men de woorden dierenwelzijn of ecologie niet eens kent.

Ook Hilde Vautmans (Open Vld), zelf lid van de commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling in het Europees Parlement, stemde tegen. ‘Natuurlijk ben ik voor natuurherstel, maar deze wet is onevenwichtig. De mensen moeten het wel nog kunnen betalen en onze kmo’s moeten het nog bolgewerkt krijgen. Dat is in deze versie van de tekst niet het geval. Ik vind het frappant hoe zo’n belangrijke wet met zo’n grote impact er ondanks zoveel verdeeldheid toch doorgeduwd werd.’