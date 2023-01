Net sluit zich rond Marie Arena in corruptieschandaal Qatargate

Volgens documenten uit het gerechtelijk dossier die de kranten Le Soir en La Repubblica konden raadplegen, sluit het net zich rond Europarlementslid en ex-minister Marie Arena (PS). Arena, de schoonzus van Waals minister-president Elio Di Rupo (PS), komt in problemen door afgeluisterde telefoongesprekken met enkele in beschuldiging gestelde collega’s in het corruptieschandaal rond Qatar en Marokko. De Belgische staatsveiligheid registreerde bijna vijftig gesprekken met twee van de zes hoofdverdachten, namelijk Pier Antonio Panzeri en Eva Kaili. De zes socialistische hoofdverdachten…

Volgens documenten uit het gerechtelijk dossier die de kranten Le Soir en La Repubblica konden raadplegen, sluit het net zich rond Europarlementslid en ex-minister Marie Arena (PS). Arena, de schoonzus van Waals minister-president Elio Di Rupo (PS), komt in problemen door afgeluisterde telefoongesprekken met enkele in beschuldiging gestelde collega’s in het corruptieschandaal rond Qatar en Marokko. De Belgische staatsveiligheid registreerde bijna vijftig gesprekken met twee van de zes hoofdverdachten, namelijk Pier Antonio Panzeri en Eva Kaili.

De zes socialistische hoofdverdachten zijn de Italiaanse oud-vakbondsleider Luca Visentini, de Italiaanse voormalig Europarlementariër Pier Antonio Panzeri, de Griekse ex-vicevoorzitster van het Europees Parlement Eva Kaili, de Belgische Europarlementariër Marc Tarabella (PS), de Italiaanse Europarlementariër Andrea Cozzolino en de niet-geregistreerde lobbyist Niccolo Finga-Talamanca. Ook de Italiaanse parlementaire medewerker Francesco Giorgi (de levenspartner van Kaili) is aangehouden. Het gerecht confisqueerde al ruim 1,5 miljoen euro in baar geld.

Niet geregistreerde ngo’s

Arena trok tussen 2020 en 2022 zeer vaak samen op met de valse ngo’s Fight Impunity van Panzeri en No peace without justice van Finga-Talamanca. Deze laatste is naast Kaili’s partner Francesco Giorgi een hoofdverdachte. Dat deed ze naar eigen zeggen in hoofde van haar functie als voorzitster van de commissie mensenrechten in het Europees Parlement.

Een gigantisch probleem is dat dit tegen de regels van de Europese instellingen is. Noch Fight Impunity, noch No peace without justice zijn geregistreerd als lobbygroep bij de Europese Unie. Desalniettemin organiseerde de socialistische fractie evenementen samen met deze twee ngo’s die overigens op één en hetzelfde adres gevestigd waren. De samenwerking was dus op zijn minst zeer onvoorzichtig. De tweets met foto’s van Panzeri en Arena in binnen en buitenland illustreren dit zonder schroom.

Qatar dicteert

Het andere ernstig probleem is dat Arena op 14 november 2022 als voorzitster deelnam aan een vergadering in het Europees Parlement met de minister van Arbeid van het emiraat Qatar. Achter de schermen speelde Pier Antonio Panzeri een belangrijke rol. Na de vergadering belde Panzeri Arena. De staatsveiligheid onderschepte dat gesprek en rapporteerde de inhoud. Arena en Panzeri bespraken toen de stemming van een resolutie en het mogelijke debat in de plenaire vergadering. Daarbij zou Arena de verantwoordelijkheid verleggen van de Qatarese regering, naar de buitenlandse bouwbedrijven actief in Qatar. Niet Qatar zou dus slavenarbeid organiseren, maar buitenlandse bedrijven. Daaronder bijvoorbeeld het Belgische bouwbedrijf Besix.

Volgens een rapport van de Veiligheid van de Staat/Sûreté de l’Etat (VSSE) klinkt dit als volgt: ‘Arena en Panzeri werken nauw samen namens Qatar. Dit zijn niet alleen contacten die kunnen worden gerechtvaardigd door de functies van Arena. Dit zijn situaties waarin Qatar dicteert wat ze zal zeggen als voorzitter van de subcommissie voor mensenrechten.’

Marokko

De staatsveiligheid ontdekte ook acties met bijvoorbeeld de Marokkaanse inlichtingendiensten, infiltranten (Panzeri en Giorgi) en een ‘de bewuste medewerking van een groep parlementariërs die als “vrienden” zijn aangewezen’. Die vrienden bleken niemand minder dan Eva Kaili en Marie Arena.

De staatsveiligheid is vernietigend: ‘Marie Arena profiteert van Panzeri’s advies en invloed, terwijl Panzeri Arena’s positie als voorzitter van de subcommissie mensenrechten in het parlement gebruikt om zijn invloed uit te oefenen.’

Toen op 21 november het Europees Parlement een resolutie stemde over Qatar stemden opvallend veel leden van de socialistische fractie tegen. Daaronder Kaili, Tarabella en Arena. Op 22 november dienden Kaili en Tarabella een motie in met veel lof voor Qatar. De dooddoener luidde ‘voor de sleutelrol die het speelt in het verhogen van leveringen van vloeibaar natuurlijk gas (lng)’. Uiteindelijk was die motie een maat voor niets en volgde op 24 november een veel kritische resolutie tegen Qatar. Toen stemde Tarabella tegen en onthielden Arena en Cozzolino, maar ook Kathleen Van Brempt (Vooruit) zich (op slechts 28 onthoudingen waaronder de Vlaams Belang–verkozenen).

Aanhouding Kaili

Bij haar aanhouding op 9 december bleek Eva Kaili eerst Panzeri te bellen en daarna Marc Tarabella (PS) en Marie Arena. De reactie van Arena op die feiten was laconiek: ‘Ja, Eva Kaili belde me. Ik was op een conferentie aan de UCL en ik begreep niets van wat ze me vertelde. Ik zei gewoon dat ze kalm moest blijven en moest wachten tot de dingen waren opgehelderd. (…) Ik neem aan dat zij in paniek raakte.’

Terwijl de parlementaire onschendbaarheid van Tarabella ondertussen dreigt opgeheven te worden, blijft Arena voorlopig buiten schot. Nochtans raakte haar medewerkster Donatella Rostagno al in het vizier van justitie. Na een huiszoeking van het kantoor van Arena namen de gerechtelijke diensten de laptop en de smartphone van haar medewerkster mee. Rostagno heeft ook banden met de valse ngo Fight Impunity. De ngo voert haar op als deskundige. Rostagno deed tussen 2017 en 2022 via een Belgische vennootschap consultancy-opdrachten. Donatella Rostagno sprl uit Schaarbeek werd op 29 juni 2022 (publicatie 7 juli 2022) vereffend. Het netto-actief bedroeg 32.229,16 euro volgens de akte. In 2019 was haar omzet 109.000 euro.

Een derde ngo

De vereffening hoeft niet gerelateerd te zijn aan het corruptieschandaal. Al zou het kunnen wijzen op een schoonmaakoperatie. Net als de brief op 28 november die enkele Italiaanse leden van de socialistische fractie aan de Spaanse socialistische Eurocommissaris Josep Borrell (tevens hoge vertegenwoordiger voor buitenlands beleid van de EU) stuurden over homorechten in Qatar. De inlichtingendiensten waren toen al volop bezig met onderzoeken.

Vreemd genoeg komt in de dossiers tot dusver de derde ngo La Science Pour La Democratie nooit voor. Die ngo zit nochtans op hetzelfde adres en heeft gedeeltelijk dezelfde leden als de andere twee ngo’s. Finga-Talamanca is bestuurder en de socialistische politicus, ex-medewerker van Bonino en cannabis-lobbyist Marco Perduca is ook een gemene deler. Een andere naam die steeds terugkomt bij die NGO’s is het voormalige Europarlementslid Gianfranco Dell’Alba. Hij zit ook in het bestuur van Fight Impunity. Dell’Alba is de voormalige kabinetschef van de voormalige Eurocommissaris Emma Bonino die de NGO No peace without justice oprichtte. Ook die ngo is betrokken in het corruptieschandaal. De ngo Fight Impunity zette Bonino op hun website als erelid en beschermer. De kans dat nog meer socialistische kopstukken zoals Bonino, Perduca en Dell’Alba in diskrediet dreigen te geraken is dus niet denkbeeldig.