Occupy Wall Street verhuist van de straat naar de markt

Op Wall Street liggen verschillende hedgefondsen onder vuur, ze staan zelfs op de rand van het bankroet. Ze worden geklopt in hun eigen spel van marktmanipulatie. Door gewone Amerikanen… Uiteraard tot grote woede van de beheerders van de hedgefondsen.

Hedgefondsen en shortselling

Hedge funds zijn fondsen die de markt bespelen met complexe technieken om winsten te genereren. Ze maken voornamelijk gebruik van shortselling, hefboomleningen en financiële derivaten om hun doelen te bereiken. Ze worden gezien als de haaien van de beurs. Een veel gehoord verwijt is dat ze niets bijbrengen of creëeren, maar eerder destructief zijn voor bedrijven en aandelen die in hun vizier komen. Vooral wanneer ze gebruik maken van de shortselling-techniek.

Even kort uitleggen. Wanneer de beheerders geloven dat een aandeel overgewaardeerd is, gaan ze die aandelen lenen om ze tegen de huidige koers te verkopen. Wanneer hun voorspelling uitkomt en de waarde daalt, kopen ze ze terug in om ze terug te geven aan de oorspronkelijke bezitter. Het verschil tussen hun initiële verkoopprijs en de prijs die ze op het einde betalen is hun winst. Ze gokken dus tégen een aandeel. Stefan Willems legde het hier gisteren uit.

Op zich niets mis mee, zou je denken. Maar de fondsbeheerders spelen het spel wel eens ruw. Enige manipulatie van de markten is hen niet vreemd. Onheilsberichten in de media bijvoorbeeld, om de geviseerde aandelen naar beneden te krijgen om zo hun winsten veilig te stellen. Deze praktijken hebben van hen geen geliefde bevolkingsgroep gemaakt. Ze worden beschouwd als de meest hebzuchtige en gewetenloze spelers op de markt.

Het plebs ontdekt de markt

Wat is er de laatste dagen gebeurd? Op Reddit, een sociale nieuwswebsite, bestaat een subreddit genaamd r/Wallstreetbets. Die wordt voornamelijk bevolkt door jonge, kleine onafhankelijke beleggers die opereren via mobiele apps zoals Cash app en Robinhood. Ze noemen zichzelf vaak ‘autisten’ en ‘gedegenereerden’. Zij merkten begin januari dat het hedgefonds Melvin Capital het aandeel van GameStop (GME) zwaar begon te shorten. Melvin gokte dus op de neergang van GameStop, een keten van gamingwinkels. Veel van de leden van r/Wallstreetbets zijn gamers. Zij besloten massaal aandelen te kopen van GME om het bedrijf te steunen. De koersen schoten de lucht in. Gevolg: Melvin op het randje van het faillissement.

Shorten houdt namelijk een groot risico in. Wanneer je €10 belegt in een aandeel en het bedrijf gaat failliet, ben je €10 kwijt. Wanneer je short en het geviseerde aandeel doet het omgekeerde van wat je hoopt, staat er geen limiet op je verlies. Op 5 januari stond het aandeel GME genoteerd aan $17,50. Woensdag haalde het $350. De shorters verloren toen dus $332,50 per aandeel op hun positie. Goed voor een verlies voor Melvin van om en bij de $14,3 miljard. Dit deed hen kraken.

Paniek en roep om bail out

Dit onverwachte scenario heeft voor paniek gezorgd bij de beleggers, die nu door kleine garnalen geklopt worden in hun eigen spel. Plots werd de handel in GME geschorst. De beheerders van de getroffen hedgefondsen staan al te roepen dat ze een bail-out willen, omdat ze volgens hen met unfaire technieken werden gekelderd. Niets is echter minder waar: ze werden gewoon schaakmat gezet door een groep die hun eigen technieken tegen hen gebruikte. Blijkbaar is daar niets mis mee, zolang enkel zijzelf die technieken mogen toepassen. Het ‘plebs’ mag zich daar niet aan wagen. Zij worden nu beschreven als ‘onverantwoord’ en — de beste — ‘unsophisticated’.

Occupy Wall street is verhuisd van de straat naar de markt. Nu treffen ze het financiële establishment in het hart. Of in hun portemonnee, wat in essentie hetzelfde is. Alles wordt door de grote spelers in het werk gesteld om het tij te keren. Ook de media worden ingezet. Die spreken over ‘Trumpisme’ op de markten.

Wat doet Biden?

De financiële elite roept om regulatie, nu hun manipulatieve technieken massaal door het volk tegen hen gebruikt worden. Misschien nog het beste aan dit hele verhaal is dat er rond dit thema eenheid ontstaat tussen rechts en links. Commentatoren op het internet van beide kampen kunnen hun pret niet op. Voor het eerst vloeit het geld van Wall Street naar de Dorpsstraat.