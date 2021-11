Oef, Zuhal Demir mag haar koffers pakken

Het spijt me dat ik u nog eens moet lastig vallen met een reprimande jegens de Vlaamse regering, waarschijnlijk de zwakste en minst daadkrachtige ooit. Oeps Zaterdag wordt Zuhal Demir op de top van Glasgow verwacht om er de Vlaamse klimaatplannen te ontvouwen. Donderdagavond kwam er eindelijk een soort plan te voorschijn. Nu ja. Te elfder ure waren de excellenties samengekropen omdat ze in twee jaar tijd dat klimaatdossier begraven hadden onder een hoop andere dossiers met de stempel ‘niet…

Het spijt me dat ik u nog eens moet lastig vallen met een reprimande jegens de Vlaamse regering, waarschijnlijk de zwakste en minst daadkrachtige ooit.

Oeps

Zaterdag wordt Zuhal Demir op de top van Glasgow verwacht om er de Vlaamse klimaatplannen te ontvouwen. Donderdagavond kwam er eindelijk een soort plan te voorschijn. Nu ja. Te elfder ure waren de excellenties samengekropen omdat ze in twee jaar tijd dat klimaatdossier begraven hadden onder een hoop andere dossiers met de stempel ‘niet dringend’. Op een A4-tje werden haastig wat voornemens neergepend waarmee Zuhal Demir zich belachelijk kan maken. Ik schaam me als Vlaming, het komt bovenop het coronageklungel van Jan Jambon die zich de covidpas door de strot liet jagen.

Foto AFP

Want het spijt me dat ik u ook dit nog eens moet meedelen: er is een serieus klimaatprobleem, het is door de mens veroorzaakt en het kan door de mens opgelost worden. We leven in het antropoceen, de aarde is een mensenaarde geworden, dus hebben we een zorgplicht. We hebben de boel laten verzieken sinds de industriële revolutie rond 1800 ongebreideld het broeikasgas CO2 door de schoorsteenpijpen joeg, en nadien kwamen de auto en het olietijdperk. Nu krijgen we de rekening in de vorm van een ontregelde planetaire thermostaat die de zonnewarmte niet meer teruggekaatst krijgt. De waterramp in Wallonië was nog maar een voorsmaakje. En de klimaatmigratie vanuit het verwoestijnde Zuiden zal nog van een andere categorie zijn dan het huidige asieltoerisme dat ons al zo dwars zit.

Linkse fata morgana

Het goede nieuws: we hebben de kennis en de technieken om die CO2-uitstoot te beperken, 1,5 graad gemiddelde opwarming is volgens alle experten de absolute limiet. Dat is haalbaar met de omschakeling naar een koolstofloze economie die het milieu ook een pak gezonder zou maken. Helaas circuleren er nog teveel complottheorieën, rechts declasseert het klimaatverhaal als een linkse fata morgana, en vooral: dit moet planetair worden aangepakt, het heeft geen zin dat wij stoppen met vervuilen en dat de Chinezen rustig doorgaan met steenkool stoken.

Ik weet het: Rusland en China sturen in Glasgow hun kat. En ik stel met u geërgerd vast dat die top voor nitwits als Alexander De Croo een gelegenheid is om voor de galerij wat te leuteren over Belgische klimaatslachtoffers, terwijl ze in Pepinster en omstreken nog altijd op de dool zijn of tussen beschimmelde muren overleven. En ja, Glasgow is de plek van de politieke grootspraak, superrijken zoals Amazon-oprichter Jeff Bezos die met hun privé-jets een acte de présence houden, en gehypte kindvrouwtjes zoals Greta Thunberg met in hun zog een karavaan hysterische pubers. Allemaal waar.

Surrealistische ballonnen

Los van die top en zijn charades, moeten we beseffen dat een klein land een pioniersfunctie zou kunnen vervullen, inspirerend kan werken en kan tonen dat duurzaamheid en economie geen tegenstrijdige begrippen zijn maar net complementaire. Dat is vooral een kwestie van mentaliteit: proberen bij de eersten te zijn, niet bij de hekkensluiters.

Denemarken, eeuwig door Vlaamse politici als het gidsland geprezen, wachtte niet op de rest en maakt zich sterk dat het tegen 2050 klimaatneutraal zal zijn. Geen gas of olie meer van doen. In Kopenhagen rijden alleen nog waterstoftaxi’s rond. Het land heeft door zijn windmolens een overschot aan energie, dat het onder meer aan… België verkoopt. Heel deze energietransitie werd voorafgegaan door een breed publiek debat en bezegeld met een parlementaire stemming die bindend is, ook voor toekomstige regeringen. Maar Vlaanderen heeft dus even twee dagen uitgetrokken om het varkentje te wassen. Het resultaat is ernaar: een chaotisch amalgaam van invallen, geventileerd door vermoeide excellenties.

Vlaams Parlement

Eén ronduit absurde maatregel die uit de koker komt van Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD), namelijk vanaf 2029 – eerst was het 2027 – alleen nog elektrische auto’s inschrijven, zweeft als een ballon boven een aantal losse flodders zoals de verplichting om bij aankoop een woning te isoleren, of minder varkens in de Vlaamse stallen. Iets waar boerenbondminister Hilde Crevits zich uiteraard hevig tegen verzette. Natuurlijk is dat voorstel van Lydia Peeters omtrent totale elektrificatie van het autopark onhaalbaar, en ze weet dat ook. We kunnen de nodige stroom daarvoor niet produceren, er zullen lang niet voldoende laadpalen zijn, en voor de gewone man/vrouw is zo’n elektrische wagen voorlopig te duur. Idem voor de verplichte warmtepomp bij nieuwbouw vanaf 2026: de hoogspanningsleidingen zullen roodgloeiend staan. Uiteindelijk schraapte de Jambonploeg een verlaging van 40 procent uitstoot bijeen tegen 2030, theoretisch wel te verstaan, terwijl de Europese norm 47 procent is. Oef, we kunnen weer achterover leunen, jongens.

Links/rechts-loopgravenoorlog

Eerlijk: het interesseert de Vlaamse regering gewoon geen fluit. Voor haar is het klimaatprobleem nog altijd een non-probleem, opgevoerd door een aantal groene linkiewinkies, een geitenwollensokkenfantasie waar mensen met wat gezond verstand niet in meegaan.

Had de Vlaamse regering rustig de tijd genomen, haar huiswerk terdege gemaakt en met een écht, werkbaar en degelijk becijferd plan afgekomen, dan zou ze misschien wel een draagvlak vinden voor een ernstig klimaatbeleid dat ook een schoon milieu oplevert, meer gezondheid, meer levenskwaliteit. Maar dat plezier gunnen ze gewoon niet aan de groenen. De perverse situatie dat Groen!, en nog meer de zusterpartij Ecolo, zich altijd tot het linkse kamp heeft bekend, ook pro migratie, multicultuur en islamisering, maakt dat elke vorm van ecologisch denken als een politieke schietschijf wordt beschouwd. Pater Luc Versteylen keert zich om in zijn graf.

Dé oplossing om het energiegat CO2-vrij dicht te rijden, is het inzetten van veilige kernenergie, en liefst niet onder beheer van Engie maar nationaal verankerd.

Die loopgravenoorlog herhaalt zich nu ook in de klimaatkwestie: voor een centrumrechtse regering een non-issue, want het hoort bij de linkse geloofspunten. Ondertussen is ook het amateurisme van de Belgische regering ter zake schrijnend, mét deelname van de ecologisten. Dé oplossing om het energiegat CO2-vrij dicht te rijden, is het inzetten van veilige kernenergie, en liefst niet onder beheer van Engie maar nationaal verankerd. Zoals de Fransen nu inzetten op kleine, flexibele centrales. In de plaats daarvan komen er twee gascentrales die voor méér CO2-uitstoot zullen zorgen. Nota bene door een groene energieminister gepromoot. Tussendoor moeten wat oude, supervervuilende vliegtuigmotoren bijspringen. Doet Tinne Van der Straeten überhaupt nog de moeite om dat aan haar eigen achterban uitgelegd te krijgen?

Vikingmentaliteit

Onze elektriciteit behoort tot de duurste van Europa, en elke herfst duikt het woord ‘afschakelplan’ terug op in de perskolommen. Het Belgische malgoverno blijft afstralen op het Vlaamse beleidsniveau: geen fut, geen ambitie om zelf een gidsland te zijn, geen politieke durf, alleen een angstvallige blik op het ‘draagvlak’. Het valt me enorm tegen dat bijvoorbeeld het Vlaams Belang, toch een partij met een republikeinse missie, meegaat in het eco-scepticisme en het gefoeter tegen de ‘klimaatkerk’.

Terwijl milieu en klimaat ook in een rechts verhaal een plaats kunnen krijgen, van nationale trots, streven naar autonomie, zin voor levenskwaliteit en samenhorigheid. De zin om erin te vliegen en voor het maximum te gaan, niet het minimum. En uiteindelijk van verbondenheid met de aarde, de natuur en de elementen.

De Deense Vikingmentaliteit dus. Neen, wij hebben die niet, Vlaanderen is doorheen heel zijn geschiedenis een vazalstaat geweest, met rebelse bevliegingen die even snel weer werden neergeslagen. Net daarom moeten we nationalisme en echte soevereiniteit koppelen aan ambitie en nieuwe fierheid. Maak van die energietransitie een hefboom, in plaats van een vervelend dossier dat periodiek opduikt als het Loch Ness monster. CO2-neutraal tegen 2050, of neen, pak 2040, we gaan de Denen overtroeven. Niet omdat de EU of Frans Timmermans dat vragen, maar omdat wij dat godverdomme willen. Komaan N-VA en VB, creëer voor de verandering eens een draagvlak in plaats van het te volgen. Plus est en vous.