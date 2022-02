Oekraïne: het draait om gas

'We zullen er alles aan doen om het Nord Stream 2 project te stoppen.' Aan het woord is Mike Pompeo, de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten op 30 juli 2020 tijdens een hoorzitting in de Amerikaanse senaat. 'We willen dat Europa stabiele, zekere en veilige energie heeft. En, dat Rusland de gaskraan niet kan dichtdraaien wanneer ze dat willen.' Lees: Amerika wil dat Europa zijn gas in Texas en bij de vrienden uit het Midden-Oosten blijft kopen…

‘We zullen er alles aan doen om het Nord Stream 2 project te stoppen.’ Aan het woord is Mike Pompeo, de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten op 30 juli 2020 tijdens een hoorzitting in de Amerikaanse senaat. ‘We willen dat Europa stabiele, zekere en veilige energie heeft. En, dat Rusland de gaskraan niet kan dichtdraaien wanneer ze dat willen.’

Lees: Amerika wil dat Europa zijn gas in Texas en bij de vrienden uit het Midden-Oosten blijft kopen in plaats van bij de Russen. De Nord Stream 2 gaspijplijn is al jaren een doorn in het oog van de Amerikanen. Dat ongeacht of de Republikeinen of Democraten aan de macht zijn.

Export van gas verdubbelen

De Nord Stream 2 pijplijn loopt onder de Baltische Zee. Deze zou de export van gas naar Europa door Rusland verdubbelen. De Nord Stream 1 pijplijn loopt onder het grondgebied van Oekraïne en door het activeren van Nord Stream 2 zou Oekraïne miljarden dollars gastransitgeld mislopen.

De Amerikanen haalden alles uit de kast om de oplevering van Nord Stream 2 te saboteren. In december 2019 moesten de werken aan de pijplijn al worden stilgelegd omdat de Verenigde Staten (VS) sancties uitvaardigden tegen bedrijven die meewerkten aan het leggen van de pijplijn.

Onder andere AllSeas, met zetel in Zwitserland, werd gedwongen om zich terug te trekken. En de hulp van Russische schepen werd gedwarsboomd omdat de VS ook havens en verzekeraars bedreigden met sancties. Vorige dinsdag maakte de Duitse regering dan bekend dat het Nord Stream 2 geen vergunning geeft gezien de gespannen relatie met Rusland. Zo krijgen de Amerikanen uiteindelijk hun zin en stellen ze de economische belangen van de machtige energielobby veilig.

Gerhard Schröder

De deal tussen Duitsland en Rusland over de eerste pijplijn werd in 2005 bezegeld, door Gerhard Schröder toen die bondskanselier van Duitsland was. Hij werd daarvoor nadien beloond door Poetin met een post als directeur van Nord Stream 1. Daarna werd hij ook nog ceo van de grootste Russische oliemaatschappij Rosneft en wat later voorzitter van de raad van bestuur van -ja hoor- Nord Stream 2. Waarmee het oude adagium dat het ‘gemakkelijker is om een hond langs een worstenkraam te leiden dan een socialist langs een stapel geld’ bevestigd wordt.

Wie dus denkt dat de spanningen aan de grens van Oekraïne om de mensen daar draaien, om de Russische nationalisten in de provincies Donetsk en Luhansk, om de militaire veiligheid van Europa of om het redden van de zogenaamde democratie in Oekraïne (president Zelensky liet vorig jaar nog de oppositieleider Medvedchuk arresteren en verbood drie kritische tv-stations) laat maar beter zijn naïviteit varen.

Niet om mensen of democratie

Net zo min als de oorlog in Irak ooit draaide om de geconfabuleerde ‘weapons of mass destruction’ van Saddam, maar om de olievoorraden, draait dit conflict niet om mensen of democratie. Het draait wel om wie de sleutels tot de energieleveringen in handen heeft.

Vergeet ook niet dat Oekraïne uranium-, titanium- en zirkoniummijnen heeft én dat het samen met Rusland de grootste exporteur is van graan naar voornamelijk Afrikaanse en Aziatische landen. Een verstoring van die export zou dus voor stijgende voedselprijzen zorgen. Net zoals het conflict in Oekraïne nu al de energieprijzen verder omhoog jaagt.

Klap op de vuurpijl

Als klap op de vuurpijl hebben de VS, vorige week, net voor het torpederen van Nord Stream 2, ook hun steun aan de EastMed, die andere gaspijplijn die in de steigers stond en die Israëlisch gas via Griekenland naar Europa zou pompen, opgezegd. Het zou zomaar een gecoördineerde actie kunnen zijn.

De reden die de Bidenadministratie hiervoor opgaf was dat het project ‘de Amerikaanse klimaatdoelstellingen zou schaden’. U mag hier eens heel hard om lachen. Door die twee pijplijnen droog te leggen moet Europa weer aan het handje van de VS lopen. De Russen verkopen intussen hun gas wel aan de energiehongerige Chinezen. U weet wel, daar waar al onze goederen worden geproduceerd.

Hyperinflatie

De enorme inflatie die we nu zien -gecreëerd door het gratis geld van de Europese Centrale Bank- zal door de stijgende energieprijzen, de stijgende grondstoffenprijzen en stijgende voedselprijzen aanwakkeren tot een hyperinflatie.

Dat zou wel eens tot veel gemor bij de snel verarmende Europese bevolking kunnen leiden. Gelukkig voor de Europese leiders hebben ze nu het CST – en straks de Europese eIDAS app – om hun onderdanen in de pas te laten lopen. Justin Trudeau heeft in Canada al de weg gewezen door de bankrekeningen van de protesterende truckers te laten bevriezen. Denk maar niet dat dat hier anders gaat zijn.