Onderzoek naar dodelijke politieinval bij Yannick Verdyck na een jaar in de eindfase

Op 28 september 2022, gisteren exact een jaar geleden, vielen de Speciale Eenheden van de Federale Gerechtelijke Politie bij een huiszoeking binnen in de woning van Yannick Verdyck in Merksem. De man overleed ter plaatse door politiekogels. Over de omstandigheden van de inval volgt een onderzoek door het parket en het Comité P. Dat wordt binnenkort afgesloten, meldt het Antwerpse parket aan de redactie.

Drie kompanen van Verdyck worden vanaf dinsdag jongstleden in Antwerpen berecht voor de beweerde deelname aan een terroristische organisatie, het voorbereiden van een aanslag en overtredingen op de wapenwet. De zaak wordt half november behandeld.

Preppers

Na een melding van de Staatsveiligheid aan de federale gerechtelijke politie (FGP) Antwerpen start in juli 2022 het gerechtelijk onderzoek naar goud- en zilverhandelaar Yannick Verdyck en zijn kompanen. De groep zou bestaan uit ‘preppers’, die zich voorbereiden op de chaos door zichzelf te bewapenen en te bevoorraden. Zij zouden plannen hebben om via gewapend verzet de strijd aan te gaan met de overheid. Volgens de Staatsveiligheid beschikt de groep ook over een enorme wapenarsenaal.

Hun GSM’s worden afgeluisterd. Verdyck zou hebben laten verstaan dat de groep bestaat uit 80 personen, die volgens het onderzoek een paramilitaire organisatie zouden kunnen vormen. Er wordt besloten op 28 september huiszoekingen te doen in Merksem, maar ook in de stad Antwerpen, Zandvliet, Deurne, Kasterlee, Gent en Peer.

In Merksem wordt een ploeg van 8 personen van de Speciale Eenheden uit Charleroi ingezet. Om 10 na 5 ’s morgens vallen ze binnen. Volgens een buurman wordt er geroepen: ‘ta gueule’ (‘hou je bakkes’). Er vallen schoten en Verdyck overlijdt. Volgens het federaal parket had hij op de politie geschoten.

Reconstructie

Begin december vorig jaar werd in de Molenlei een reconstructie van de feiten gehouden, die zeven uur duurde. De centrale vraag is wie eerst heeft geschoten. Ook is niet duidelijk of Verdyck, die als goudhandelaar veel cash in huis heeft, zelf geschoten heeft omdat hij zich werkelijk bedreigd voelde door criminelen. ‘Hij werd zonder proces post mortem schuldig verklaard en zijn dood werd zo genormaliseerd en gebagatelliseerd’, liet de familie onlangs weten in een communiqué. ‘Het onderzoek loopt nog steeds en antwoorden zijn er nog niet.’

Die zullen er binnenkort misschien toch komen. ‘Het gerechtelijk onderzoek bevindt zich in een eindfase’, aldus het Antwerpse Parket. ‘Het is nog wachten op enkele definitieve verslagen van deskundigen.’