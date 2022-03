Ongewenste opinies

Het is altijd interessant om eens een factcheck te krijgen op een column. Wetende dat die zogenaamde factchecks eigenlijk gewoon meningenchecks zijn, wat de advocaten van Facebook tijdens een rechtszaak in de VS, door journalist John Stossel aangespannen, ook ruiterlijk toegaven. 'Een factcheck is gewoon de mening van de mensen die wij factcheckers noemen, edelachtbare.' Gisteren viel mij deze eer te beurt in Knack, naar aanleiding van mijn column in Doorbraak twee weken geleden rond de grote fraude genaamd Covid.…

Het is altijd interessant om eens een factcheck te krijgen op een column. Wetende dat die zogenaamde factchecks eigenlijk gewoon meningenchecks zijn, wat de advocaten van Facebook tijdens een rechtszaak in de VS, door journalist John Stossel aangespannen, ook ruiterlijk toegaven. ‘Een factcheck is gewoon de mening van de mensen die wij factcheckers noemen, edelachtbare.’

Gisteren viel mij deze eer te beurt in Knack, naar aanleiding van mijn column in Doorbraak twee weken geleden rond de grote fraude genaamd Covid. De factchecker in kwestie had me zijn tekst voor het weekend doorgestuurd en ik had mijn wederwoord daarop gegeven, maar omdat mijn facts en bronnen niet pasten in zijn mening heeft hij mijn opmerkingen niet meegenomen in het uiteindelijke stuk. Mijn column (klik hier om ze nog eens te lezen) draaide in essentie om twee dingen: de bizarre achtergrond bij het verketteren van Ivermectine als medicijn enerzijds en de interessante onthullingen die in de recente Pfizer datadump zaten die een rechter in de VS had bevolen anderzijds, want de FDA wilde de data pas vrijgeven a rato van 500 pagina’s per maand wat zo’n 55 jaar zou duren.

Bankcheques

Het zat de factcheckers van Knack vooral dwars dat mensen mijn column massaal deelden op Facebook. Ik citeer: ‘Op Facebook circuleerden honderden screenshots van de tekst. Maar wie de tekst zelf wilde delen, kreeg een bericht te zien dat het ging om ‘desinformatie die kan leiden tot fysieke schade’.’ Dat zou grappig zijn als het niet zo tragisch is, omdat onder andere net Knack geld krijgt van Facebook om hun factchecks te doen. Zo tovert men dus factchecks om in bankcheques. Knack beroept zich hier dus op zichzelf als bron. Een alternatieve versie van ‘Wij van wc-eend adviseren wc-eend’.

Dat is allemaal nog redelijk onschuldig, ware het niet dat de auteur van het stuk in Knack flink uit de bocht gaat als het over de bijwerkingen van het Pfizer vaccin gaat. Hij zegt: ‘De lijst van ‘1291 bijwerkingen’ is in werkelijkheid een opsomming van zogenaamde AESI’s ( Adverse Events of Special Interest ). Dat zijn geen bijwerkingen die concreet zijn vastgesteld als een gevolg van vaccinatie met Pfizer, maar een lijst van mógelijke bijwerkingen die ze tijdens de monitoring periode bijzonder in de gaten houden.

Een oorzakelijk verband

Hier spreekt de factchecker met een mond vol meel, want het document van Pfizer spreekt wel degelijk van maar liefst 42.086 meldingen tot 28 februari 2021, waarvan 1.223 met de dood tot gevolg. 11.361 patiënten waren op het moment van de reportage nog niet hersteld van de bijwerkingen en 520 herstelden met blijvende schade. De factcheck zegt vervolgens dat er nooit een oorzakelijk verband kan worden aangetoond tussen het vaccin en de gevolgen. Dat kan inderdaad alleen na een autopsie en die doet men in de regel alleen naar aanleiding van een gerechtelijk bevel bij vermoedens van een misdaad.

Vermits de vaccinfabrikanten zich contractueel hebben ingedekt tegen claims, heeft een autopsie voor de autoriteiten dus geen zin. Belangrijk hier is toch de datum van het rapport want het gaat over bijwerkingen tot 28/2/2021. De uitrol van de vaccins was toen nog maar net op gang gekomen (volgens de FDA website vanaf 11 december 2020) onder een tijdelijke ‘emergency use authorization‘. De 42.086 ernstige bijwerken werden dus geregistreerd in een tijdspanne van amper 2,5 maand. Knack fietst daar vrolijk over en fluit verder in het donker.

111 bronnen

Het tweede stuk van mijn column ging over Ivermectine en hoe de uitrol daarvan werd gedwarsboomd. Dit naar aanleiding van het opgenomen videogesprek dat Dr. Tess Lawrie had met Andrew Hill en waarin Hill toegaf dat hij onder druk stond van Unitaid om de conclusies van zijn onderzoek – dat positief was voor Ivermectine – aan te passen. Hij gaf ook toe dat 2 medewerkers van Unitaid, waarin ook Bill Gates zit, zijn ‘schaduwauteurs’ waren.

Hier zegt de factcheck dat Hills onderzoek pas verscheen toen de vaccin uitrol al bezig was en dus geen invloed meer kon hebben op die vaccinatie-uitrol. Alleen hebben de belanghebbenden niet gewacht op de publicatie van het artikel, maar de conclusies als gebruikt sinds het op een pre-print server stond en zo de weg vrijgemaakt voor de uitrol van de vaccins. Want efficiënte medicijnen (overigens niet alleen Ivermectine, maar een cocktail van reeds bestaande goedkope medicijnen en supplementen) zouden die uitrol onnodig hebben gemaakt.

Van al mijn argumenten en de lijst van 111 wetenschappelijke bronnen en links is geen letter overgenomen in de factcheck die bulkt van drogredenen en cherry picking. Ik stel voor dat we het voortaan gewoon noemen wat het werkelijk is: de ongewenste opinie check.

Bronnen

Wie zelf het Pfizer rapport wil inkijken kan dat hier: https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf

Wil je het antwoord lezen dat ik voor de publicatie van de factcheck aan de auteur stuurde, dan kan dat hier: www.alaingrootaers.com