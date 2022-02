Opa Sloeber slaat, Kind & Gezin zalft

Twee zware mistoestanden in de zorgsector kwamen recent in het nieuws, rond de twee meest uiteenlopende leeftijdsgroepen: enerzijds een kinderdagverblijf waar een baby aan mishandeling sterft, en anderzijds zware gevallen van verwaarlozing in een keten van rusthuizen, bizar genoeg dan nog behorend tot het luxueuzere segment. In beide gevallen gevallen ontstaan er terecht vragen rond opvolging en inspectie. Hoe kan dit? Vlaams kopzorgminister Wouter Beke (CD&V) heeft er na zijn coronadebâcle nieuwe prioriteiten bij. Had de titelvoerende burgemeester van Leopoldsburg…

Twee zware mistoestanden in de zorgsector kwamen recent in het nieuws, rond de twee meest uiteenlopende leeftijdsgroepen: enerzijds een kinderdagverblijf waar een baby aan mishandeling sterft, en anderzijds zware gevallen van verwaarlozing in een keten van rusthuizen, bizar genoeg dan nog behorend tot het luxueuzere segment. In beide gevallen gevallen ontstaan er terecht vragen rond opvolging en inspectie. Hoe kan dit? Vlaams kopzorgminister Wouter Beke (CD&V) heeft er na zijn coronadebâcle nieuwe prioriteiten bij. Had de titelvoerende burgemeester van Leopoldsburg het allemaal geweten, hij had allicht niet zo ijverig binnen zijn eigen partij gelobbyd voor deze anders zo rustige job.

Sloeberhuisje

Eerst dat kinderdagverblijf in Mariakerke bij Gent, genaamd het Sloeberhuisje, uitgebaat door Davina V.D. en haar vader, opa Sloeber genoemd, die heel losse handen bleek te hebben. De klachten wegens verwaarlozing en mishandeling, geuit bij Kind en Gezin, de superviserende instantie van de Vlaamse overheid, dateren al van oktober 2016. Er werden inspecteurs op pad gestuurd maar die werden blijkbaar deskundig afgescheept. De klachten belandden vervolgens waar ze niet thuis horen: in de onderste lade als ‘niet-dringend’ of ‘afgehandeld’.

Vorige woensdag werd een kind van zes maanden opgenomen in het ziekenhuis, dat nadien bezweek aan het shakenbaby­syndroom. De twee uitbaters werden opgepakt. De vrouw is terug op vrije voeten, opa Sloeber is aangehouden wegens opzettelijke slagen en verwondingen. Bangelijke vraag: is dit een alleenstaand geval of het topje van de spreekwoordelijke ijsberg?

De woordvoerder spreekt

VRT

Het zal dus je kind maar wezen, en dan worden er vragen gesteld maar ook paraplu’s opengetrokken. Natuurlijk kan Wouter Beke niet in elk kinderdagverblijf gaan kijken of alles volgens het boekje verloopt. Maar Katrien Verhegge, topambtenaar van het Agentschap Opgroeien, waar Kind & Gezin onder valt, maakt er zich wel makkelijk van af. Zij stelde in het VRT-programma De Zevende Dag al meteen dat ‘de regels gevolgd werden’ en dat er hen juridisch niets te verwijten valt. Ja, ze vindt het spijtig en ‘ze gaat kritisch kijken wat ze kan doen in de toekomst’.

Zalvende praat

Met die zalvende praat is de toon gezet: primair gaat het om schadebeperking van de betrokken instanties en personen, in een ambtelijk-juridisch taaltje. Geen journalist die dan verder doorvraagt en de ballon doorprikt. Ja, alles verliep vast volgens het boekje. De essentiële systeemfout is echter dat elke klacht juridisch-formeel wordt behandeld (‘zijn er wel voldoende bewijzen?), niet volgens het zorg- en voorzorgprincipe (onrustwekkende signalen ernstig nemen en bij twijfel al maatregelen nemen).

Ook de behandeling van betrokkenen, slachtoffers én omgeving, na zo’n drama blijft tergend bureaucratisch. De ouders die tot verleden woensdag een kindje in ’t Sloeberhuisje hadden, zijn begrijpelijkerwijze in shock maar worden verder aan hun lot overgelaten. Ze verwonderen er zich over dat ze niet één telefoontje met wat uitleg van Kind & Gezin kregen, laat staan hulp bij de opvang elders.

Het zou Kind & Gezin sieren, mocht een verantwoordelijke eens schuld bekennen namens de organisatie en toegeven dat het systeem niet deugt, dat hier sprake is van nalatigheid of bureaucratische nonchalance. En dat daar diepgaande lessen moeten uit getrokken worden. Maar neen, ze hebben een woordvoerder, zoals elke Vogelpikvereniging vandaag een woordvoerder heeft, die professioneel kan lullen en vooral de eigen organisatie uit de wind kan zetten.

De doodgravers

Helemaal aan het andere uiteinde van het levensperspectief, de ouderenzorg, stelt zich eenzelfde probleem van opvolging en kwaliteit. Onze bejaarden zijn onproductieve lastposten. Uit de publicatie van het boek van Victor Castanet ‘Les Fossoyeurs’ (‘De Doodgravers’), weliswaar speciaal over de toestanden in de Franse Orpea-rusthuisketen, spreken schrijnende verhalen van verwaarlozing, rantsoenering, ouderen die in hun uitwerpselen blijven zitten of dagenlang geen verzorging krijgen. Ook hier blijken klachten niets opgeleverd te hebben, behalve een doofpotoperatie. En ook hier bleef veel onder de waterlijn, onzichtbaar voor buitenstaanders.

Orpea baat ook een zestigtal privé-rusthuizen uit in België, nota bene allemaal van het duurdere type. Het is net dat winstmodel dat maakt dat een bejaarde als een kost wordt gezien, niet als een gast, patiënt of resident. Het zijn op het einde van de rit vooral de aandeelhouders die moeten tevreden zijn. Terwijl dit een zaak is van de samenleving, iets waarvoor nu echt eens belastinggeld dient.

Mantelzorg

Om dezelfde reden is mantelzorg zo waardevol, het zich bekommeren om een hulpbehoevend familielid. Want het Orpa-schandaal was ook maar mogelijk omdat mensen op een zeker ogenblik gedumpt worden, in een vergeetput waar zelfs veel voor afgedokt wordt. Waarbij dient beklemtoond dat tal van verzorgers en verpleegkundigen m/v wel degelijk het beste van zichzelf geven, dag in dag uit. Maar in een breder kader moeten rusthuizen méér zijn dan sterfhuizen waar men op zijn einde wacht en vol met kalmeerpillen wordt gestopt.

Des te hoger mogen we de lat leggen voor kinderopvang. Volgens de ontwikkelingspsychologie zijn de eerste duizend levensdagen, de drie eerste jaren dus, van doorslaggevend belang voor het psychisch evenwicht van een individu. Je zal dan maar een opa Sloeber op je prille weg tegenkomen. Het (dikwijls goed bedoeld) amateurisme, aan de dag gelegd in kinderdagverblijven, is niet meer op maat van de pedagogische maatstaven die we aanleggen om onze grijze hersencellen, het grootste Vlaamse kapitaal, op te kweken en te koesteren.

Last but not least moeten meer ouders (m/v) misschien eens terug overwegen om thuis blijven en zelf voor hun baby te zorgen, in plaats van dit uit te besteden. Het zal, vermoed ik, op langere termijn de wachtlijsten van psychologen drastisch inkorten.