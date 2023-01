Organisator van corruptieschandaal klikt in ruil voor een jaar effectieve gevangenisstraf

Volgens de Italiaanse staatszender RAI en andere media zou het Belgische gerecht aan de spilfiguur van het corruptieschandaal in het Europees Parlement het statuut van 'spijtoptant' toewijzen. Daardoor verkrijgt Pier Antonio Panzeri uitzicht op strafvermindering. Het socialistische ex-Europarlementslid Pier Antonio Panzeri zag af van beroep tegen de verlenging van zijn aanhouding. Tegelijk deed hij al een aantal zeer bezwarende bekentenissen. Eén daarvan bracht de Franstalige krant L’Echo dinsdag uit. Panzeri vertelde dat hij de Waalse socialistische Europarlementariër Marc Tarabella (PS)…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Volgens de Italiaanse staatszender RAI en andere media zou het Belgische gerecht aan de spilfiguur van het corruptieschandaal in het Europees Parlement het statuut van ‘spijtoptant’ toewijzen. Daardoor verkrijgt Pier Antonio Panzeri uitzicht op strafvermindering.

Het socialistische ex-Europarlementslid Pier Antonio Panzeri zag af van beroep tegen de verlenging van zijn aanhouding. Tegelijk deed hij al een aantal zeer bezwarende bekentenissen. Eén daarvan bracht de Franstalige krant L’Echo dinsdag uit. Panzeri vertelde dat hij de Waalse socialistische Europarlementariër Marc Tarabella (PS) 120.000 euro in baar geld gaf.

Criminele organisatie

Op 10 december stelde de onderzoeksrechter Panzeri in verdenking van deelname aan een criminele organisatie: het witwassen van geld en corruptie. Het nieuws kwam aan het licht omdat Panzeri normaal dinsdag voor de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling moest verschijnen. Toen hij niet opdaagde loste het federaal parket dat hij zijn beroep had ingetrokken. De reden waarom lag voor de hand, maar iemand van het parket lekte later dus waarom.

Bij de socialisten heerst momenteel veel woede over die lekken. Ze wijzen steevast naar de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise. Deze specialist in georganiseerde misdaad en schrijver van misdaadromans zou nauwe banden met de liberale MR onderhouden en de PS doelbewust willen schaden. Die beschuldigingen willen de ondervraagde PS’ers echter wel niet on-the-record doen.

Corruptieschandaal

Het corruptieschandaal rond Panzeri besmet steeds meer socialistische politici. Op dinsdag vond een zitting plaats van het Europees Parlement, waar alle partijen aan het woord kwamen. De toespraken waren online te volgen. Voor de socialisten sprak de Franse afgevaardigde Raphaël Glucksmann. Niet toevallig is deze Franse socialist de ondervoorzitter van de subcommissie mensenrechten. De voorzitster Marie Arena (PS) trad vorige week terug en Panzeri is een voormalige voorzitter van die subcommissie. Glucksmann sloot zijn betoog af met de melding dat de ‘stallen uitgemest moeten worden’.

De spreker voor de liberale fractie riep vervolgens op om een nieuwe ‘onafhankelijke’ Europese instelling op te richten om de ethische normen van parlementsleden en lobbyisten te controleren. Hoewel noch het gerecht, noch het Europees Parlement de landen Qatar en Marokko al bij naam noemden, zouden deze invloed hebben gekocht in de subcommissie mensenrechten. Opvallend was dat Tarabella tijdens een zitting plots vergelijkingen maakte tussen Qatar en sportevenementen in Rusland of China (het WK-voetbal in Rusland en de winterspelen in Sotshi en Peking: nvdr).

De politicus deed dat kort na een telefoongesprek tussen Panzeri en een andere verdachte Francesco Giorgi. Die laatste is de bedpartner van de socialistische ex-vicevoorzitster van het Europees Parlement, Eva Kaili, die als eerste werd aangehouden in het corruptieschandaal. In dat gesprek bespraken deze twee diezelfde strategie om Qatar uit de wind te zetten. Op beelden is te zien dat Tarabella naar zijn smartphone keek en vervolgens exact dezelfde argumenten debiteerde.

Akkoord

Volgens bepaalde media heeft Panzeri met het federaal parket een akkoord gesloten. In Italië kan een kopstuk van een gangsterbende geen ‘pentito’ of ‘spijtoptant’ worden. Ook in de Verenigde Staten zijn er strenge beperkingen aan het zogenaamde ‘getuigenbeschermingsstatuut’, waarbij verklikkers een nieuwe identiteit krijgen. De ernst van de misdrijven bepaalt of iemand in aanmerking komt voor het statuut.

In ruil voor strafvermindering ‘helpt’ Panzeri nu de Belgische justitie. De VRT citeerde het parket als volgt: ‘Substantiële, onthullende, waarheidsgetrouwe en volledige verklaringen over de betrokkenheid van derden en, indien van toepassing, zijn of haar eigen betrokkenheid omtrent strafbare feiten binnen het genoemde dossier dient af te leggen’. Dat betekent dat Panzeri de werkwijze zal uitleggen of wie en hoe omgekocht werd.

Blijkbaar ‘zingt’ Panzeri al enkele dagen. De VRT beweert zelfs dat justitie al een celstraf van vijf jaar, waarvan vier jaar met uitstel beloofde. Dat laatste is merkwaardig, want in principe moet een rechter zich uitspreken en eist het Openbaar Ministerie tijdens een proces een bepaalde straf. De rechter heeft altijd het laatste woord. Hoe bindend kan zo’n belofte door het parket dan zijn? Panzeri is pas de tweede spijtoptant sinds de invoering ervan in het Belgische recht. De eerste was de voetbalmakelaar Dejan Veljkovic. Bijna alle beschuldigden in dat corruptieschandaal kochten onlangs hun zaak af.