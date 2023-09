Peiling: CD&V boet fors in aan West-Vlaamse parlementszetels

Afgaand op de peiling die IPSOS in opdracht van Doorbraak.be uitvoerde in West-Vlaanderen, moet CD&V maar liefst vier politieke mandaten inleveren. Daarmee is de macht van de partij gebroken in haar laatste bastion. PVDA behaalt zowel in het Vlaams als federaal parlement telkens één West-Vlaamse verkozene, en dat is historisch voor die partij. In West-Vlaanderen zijn er voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers zestien zetels te verdelen. Vlaams Belang haalt 30% van de stemmen in de provincie West-Vlaanderen, zo toont de…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.Lees Doorbraak een maand gratis en vorm uw eigen mening.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Afgaand op de peiling die IPSOS in opdracht van Doorbraak.be uitvoerde in West-Vlaanderen, moet CD&V maar liefst vier politieke mandaten inleveren. Daarmee is de macht van de partij gebroken in haar laatste bastion. PVDA behaalt zowel in het Vlaams als federaal parlement telkens één West-Vlaamse verkozene, en dat is historisch voor die partij.

In West-Vlaanderen zijn er voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers zestien zetels te verdelen. Vlaams Belang haalt 30% van de stemmen in de provincie West-Vlaanderen, zo toont de IPSOS-peiling aan. Dat betekent dat die partij voor West-Vlaanderen volgens een eigen berekening vijf leden afvaardigt in de Kamer wanneer het nu verkiezingen zijn. In 2019 behaalde het Vlaams Belang er al vier West-Vlaamse zetels.

N-VA en Vooruit behalen telkens drie West-Vlaamse verkozenen. Voor N-VA is dat een zetel minder tegenover 2019, voor Vooruit eentje meer. CD&V gaat van drie zetels in 2019 naar twee nu. Open Vld en Groen zijn even groot: telkens één zetel. Dat betekent dat Groen stagneert en Open Vld een zetel verliest. PVDA vaardigt één verkozene af in West-Vlaanderen, een nieuwigheid.

Vlaams parlement

In het Vlaams parlement zijn er voor West-Vlaanderen 21 zetels te verdelen. Daar behaalt VB er zeven, twee meer dan in 2019. N-VA moet twee zetels inleveren en strandt op drie. Vooruit krijgt er eentje bij, vier zetels. CD&V gaat van vijf zetels naar twee. Groen krijgt er in het Vlaams parlement nu twee in plaats van één. Open Vld verliest een zetel: van drie naar twee. Ook hier behaalt PVDA één verkozene uit het niets.

Uit de peiling blijkt dat de thema’s immigratie, sociale zekerheid en stijgende levensduurte voor de West-Vlaamse burger de meest belangrijke verkiezingsthema’s zijn. Landbouw – toch belangrijk voor de provincie, zou men denken – bengelt onderaan, tussen de thema’s Staatshervorming en Defensie in.

Waarom peilden wij alleen in West-Vlaanderen, vraagt u zich misschien af? Omdat in deze provincie wellicht de meest ingrijpende politieke verschuivingen kunnen plaatsvinden in 2024. West-Vlaanderen is een van de laatste provincies waar CD&V sterk staat. Ook nu blijkt dat N-VA er maar moeilijk de rol van brede volkspartij op zich kan nemen.

Tot slot, voor wie heel goed heeft opgelet: in 2024 krijgt de provincie West-Vlaanderen per parlement één zetel minder. Dit komt door een gewijzigde bevolkingssamenstelling. Daarom dat het geheel in beide parlementen nu eentje lager is dan in 2019.

U kan de resultaten van de volledige peiling hier raadplegen. Op 4 oktober ligt ons magazine in de winkel met politieke reacties en een diepgaande politieke analyse van de peilresultaten in West-Vlaanderen.