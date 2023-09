Peiling Doorbraak: LDD haalt kiesdrempel niet in West-Vlaanderen

Als er nu verkiezingen zijn, haalt Lijst Dedecker wellicht de kiesdrempel niet in thuishaven West-Vlaanderen. De opmars van Vlaams Belang is niet te stuiten: de partij haalt 30 procent en wordt daarmee met stip de grootste. ‘Indien er volgende zondag verkiezingen worden gehouden, voor welke partij zou u dan stemmen?’ Met die vraag peilde* het bureau IPSOS in opdracht van Doorbraak naar de kiesintenties bij 523 mensen in de provincie West-Vlaanderen. Daarbij hielden we rekening met twee scenario’s: één zonder…

Als er nu verkiezingen zijn, haalt Lijst Dedecker wellicht de kiesdrempel niet in thuishaven West-Vlaanderen. De opmars van Vlaams Belang is niet te stuiten: de partij haalt 30 procent en wordt daarmee met stip de grootste.

‘Indien er volgende zondag verkiezingen worden gehouden, voor welke partij zou u dan stemmen?’ Met die vraag peilde* het bureau IPSOS in opdracht van Doorbraak naar de kiesintenties bij 523 mensen in de provincie West-Vlaanderen. Daarbij hielden we rekening met twee scenario’s: één zonder en één met Lijst Dedecker (LDD).

Zonder Lijst Dedecker behaalt het Vlaams Belang 29,6% van de stemmen in West-Vlaanderen. Daarmee groeit de partij er uit tot absolute winnaar. In 2019 scoorde het VB nog 20,4%. Toen al een historisch resultaat in die provincie, waarmee de partij na CD&V de grootste werd.

Communicerende vaten

Mét Lijst Dedecker scoort Vlaams Belang 27,1% van de stemmen. LDD zelf scoort slecht: mochten het nu zondag verkiezingen zijn, dan behaalt de partij slechts 2,8% van de stemmen wanneer ze opkomt. Beide partijen zijn naar alle waarschijnlijkheid dus communicerende vaten.

Er is binnen de peiling geen enkel scenario mogelijk waarbinnen LDD de kiesdrempel haalt. Houden we rekening met het betrouwbaarheidsinterval, dan scoort de partij maximaal 4,3%. Enige randbemerking: dit is de situatie zonder dat LDD campagne heeft gevoerd.

Gevraagd naar een reactie bij LDD-boegbeeld Jean-Marie Dedecker, wil die niet reageren op de peiling. Dedecker beraadt zich samen met zijn zoon Dimitri over de politieke toekomst van LDD.

N-VA behaalt in het scenario zonder LDD 16,2% van de stemmen en moet daarmee nipt Vooruit voor laten gaan in West-Vlaanderen. De sociaaldemocraten scoren 16,4% en worden de tweede grootste partij in West-Vlaanderen.

PVDA en Groen scoren behoorlijk

CD&V en Open Vld behalen respectievelijk 12,1 en 8,9% van de stemmen. Daarmee scoren beide partijen veel slechter dan in 2019. Groen stagneert met 8,2% en behaalt daarmee in West-Vlaanderen best wel een goede score. Zeker ondanks het plaatselijke controversiële energiedossier Ventilus, en ondanks de plaatselijke steun onder de bevolking voor de landbouwsector. PVDA haalt in tegenstelling tot 2019 de kiesdrempel: 6,1%.

De politieke peiling van IPSOS en Doorbraak wordt uitgebreid besproken in Doorbraak Magazine, de papieren versie van Doorbraak.be die elk kwartaal verschijnt en te koop is in de betere krantenwinkel. De eerstvolgende editie van Doorbraak Magazine met daarin ook een dubbelinterview met vader en zoon Dedecker verschijnt 4 oktober.

* Deze peiling werd afgenomen bij 2 onafhankelijke steekproeven van 523 en 517 respondenten die elk een representatieve steekproef vormen van de Vlamingen woonachtig in de provincie West-Vlaanderen van 18 jaar en ouder. De eerste steekproef peilde naar de kiesintentie voor de huidige partijen, de tweede steekproef peilde naar de kiesintentie voor de huidige partijen plus Lijst Dedecker. De peiling werd uitgevoerd van 30 augustus tot en met 12 september 2023. De interviews werden online afgenomen. De maximale foutenmarge, voor een percentage van 50% en een vertrouwensgraad van 95%, bedraagt +-4,3% voor elke steekproef. De steekproef werd herwogen naar geslacht, leeftijd, urbanisatiegraad, scholarisatiegraad, beroep en naar vorig stemgedrag.