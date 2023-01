Pfizer reageert op virale undercovervideo van ‘Project Veritas’

In een recent opgedoken undercover-video suggereert een vermeende medewerker van het farmaceutische bedrijf Pfizer dat de multinational experimenteel wil sleutelen aan het covidvirus. Pfizer zou zo sneller nieuwe vaccins klaar kunnen hebben. Hoewel er zeker vragen kunnen worden gesteld over de echtheid van de uitspraken, zag Pfizer zich toch verplicht om te reageren. Enkele dagen geleden publiceerde het alternatieve Amerikaanse journalistieke medium “Project Veritas” een video waarin ene Jordon Trishton Walker undercover werd gefilmd in een restaurant. Walker laat zich…

In een recent opgedoken undercover-video suggereert een vermeende medewerker van het farmaceutische bedrijf Pfizer dat de multinational experimenteel wil sleutelen aan het covidvirus. Pfizer zou zo sneller nieuwe vaccins klaar kunnen hebben. Hoewel er zeker vragen kunnen worden gesteld over de echtheid van de uitspraken, zag Pfizer zich toch verplicht om te reageren.

Enkele dagen geleden publiceerde het alternatieve Amerikaanse journalistieke medium “Project Veritas” een video waarin ene Jordon Trishton Walker undercover werd gefilmd in een restaurant. Walker laat zich door de Veritas-journalist op verschillende momenten verleiden tot uitspraken over zijn bedrijf. Letterlijk verleid, want uit de context begrijpen we dat Walker denkt dat hij enkele keren op liefdesdate is.

De video is bewerkt, waardoor de volledige context van de gesprekken onduidelijk is. Maar wat Walker tussen pot en pint toevertrouwt aan de journalist, lijkt op het eerste gezicht opzienbarend. Pfizer zou overwegen om in een proefomgeving de evolutie van het covidvirus proberen na te bootsen in apen. Hierdoor zou het farmaceutische bedrijf een beter zicht krijgen in welke richting ze vaccins kunnen ontwikkelen.

Walker: ‘We besmetten apen en dan zorgen we ervoor dat ze elkaar blijven infecteren. Vervolgens selecteren we de meest besmettelijke proefmonsters, waarmee we dan een andere aap infecteren. Zo muteert het virus. Dat is één manier. Of je kunt de evolutie echt gericht maken, waarbij je test hoe verschillende eiwitten op het virusoppervlak er in de loop van de tijd gaan uitzien. Dan kan je het virus dwingen om te muteren op de manier die jij wilt. Daar geven we niet de voorkeur aan. Je moet heel gecontroleerd te werk gaan om ervoor te zorgen dat het virus dat je zo actief muteert, niet iets creëert dat overal heen gaat.’

Overal heen

Walker is zich bewust van de controverse van zijn uitspraken, aangezien hij tegen zijn date zegt dat die dit onder geen beding mag voort vertellen. ‘Zoals je je wel kan voorstellen, wil niemand dat een farmaceutisch bedrijf een virus muteert’, zegt Walker.

Uit de video blijkt niet dat Pfizer zou overwegen om een virus te laten muteren om nadien op de wereld los te laten, zoals soms verkeerdelijk werd geïnterpreteerd. Maar Walker zegt wel dat het niet onmogelijk is dat een laboratoriumlek na soortgelijke proeven weleens de oorzaak van de covidpandemie zou kunnen zijn. Letterlijk: ‘De manier waarop het virus in Wuhan begon, om eerlijk te zijn, het slaat nergens op dat dit virus uit het niets opduikt.’ Even later zegt Walker dat hij hoopt dat er niet meer soortgelijke uitbraken volgen.

De bijgewerkte video is vrij overtuigend en maakte onmiddellijk veel furore op het internet. Een dag later toont een tweede niet-undercover video hoe de journalist van Project Veritas Walker, nog steeds die avond in datzelfde restaurant, confronteert met zijn eerdere uitspraken. Walker panikeert onmiddellijk en zegt dat hij gelogen heeft om indruk te maken op zijn date. Het komt na veel drama tot een handgemeen tussen hem en de journalist. Nadien is niets meer van Walker vernomen.

Censuur

Is het getoonde materiaal echt? Critici wijzen erop dat er over Walker weinig te vinden is op het internet dat hem geloofwaardig in verband kan brengen met Pfizer. Dat kan ook komen omdat zoekrobots als Google zoekresultaten actief zijn gaan filteren. Wie informatie over hem wil opzoeken, krijgt soms een melding dat ‘resultaten heel snel lijken te veranderen’. Een bestaand LinkedIn-profiel op naam van Walker dat bovenaan de zoekresultaten verschijnt, blijkt niet meer te bestaan.

Op YouTube werd de operatie van Project Veritas dan weer gecensureerd. Maar voor die censuur was er op het internet voldoende informatie te vinden die leek te bevestigen dat Walker voor Boston Consulting Group (BCG) werkte, een bedrijf dat betrokken is geweest bij de uitrol van de covidvaccins in de VS. Anderen wijzen erop dat Walker een Pfizer-mailadres zou hebben.

Er zijn echter vele gaten in Walkers CV. Zo zou hij pas in 2021 zijn diploma hebben behaald, maar wel al vanaf 2019 voor BCG werken. Hoewel Project Veritas claimt dat Walker directeur Onderzoek en Ontwikkeling is bij Pfizer, lijken diens uitspraken en het gebrek aan vertrouwelijkheid waarmee hij ze maakt niet echt te stroken met dergelijk profiel.

Onwetenschappelijk

In lijn daarmee is de kritiek van evolutionair bioloog Bret Weinstein. Weinstein behoort tot het covidkritische kamp en is als Amerikaanse liberal – progressief, dus – allesbehalve een fan van de farmaceutische industrie. Weinstein zegt dat als Walker daadwerkelijk zo hoog in rang is bij Pfizer, zijn uitleg over actieve mutaties onwetenschappelijk is. Proefapen zijn volgens de evolutionair bioloog niet geschikt voor zulke experimenten omdat het covidvirus nu net goed is aangepast aan mensen. Experimenten met apen zouden het virus net heel anders doen evolueren.

Een ander contra-argument van Weinstein is dat Pfizer nu al over een goed draaiend businessmodel met covidvaccins beschikt. De Amerikaanse en Europese geneesmiddelenagentschappen staan op goede voet met het bedrijf en het oorspronkelijke mRNA-vaccin. Vanuit bedrijfskundig oogpunt is dit soort experimenten dus inefficiënt en risicovol.

Met betrekking tot dat laatste: Walker zegt in het undercover-interview dat regulatoren in overheidsagentschappen op wel erg goede voet staan met de farmaceutische industrie. In Walkers eigen woorden: ‘Alle overheidsfunctionarissen die onze medicijnen beoordelen werken later meestal voor farmaceutische bedrijven. Net als in het leger gaan alle regeringsfunctionarissen verantwoordelijk voor defensie daarna uiteindelijk voor private defensiebedrijven werken. De toezichthouders die onze medicijnen moeten goedkeuren, zijn daarom niet zo hard voor de farmaceutische industrie, want nadien kunnen ze immers daar een baan krijgen.’

Pfizer reageert

Omdat de vermeende getuigenis van Walker snel viraal ging met miljoenen kijkers, en ook in enkele mainstream media begon door te sijpelen, voelde Pfizer zich vorige week vrijdag alsnog verplicht officieel te reageren.

Hun verdediging: ‘Tijdens de ontwikkeling van het Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccin heeft Pfizer geen gericht evolutionair onderzoek uitgevoerd. In samenwerking met onze medewerkers hebben we onderzoek gedaan waarbij het oorspronkelijke SARS-CoV-2-virus is gebruikt om het spike-eiwit van nieuwe zorgwekkende varianten tot expressie te brengen. Dit werk wordt uitgevoerd zodra een nieuwe zorgwekkende variant is geïdentificeerd door de autoriteiten. Dit onderzoek biedt ons een manier om snel het vermogen van een bestaand vaccin te beoordelen om antilichamen op te wekken die een nieuw geïdentificeerde zorgwekkende variant neutraliseren. We stellen deze gegevens vervolgens beschikbaar via door vakgenoten beoordeelde wetenschappelijke tijdschriften en gebruiken deze als een van de stappen om te bepalen of een vaccinupdate nodig is.’

Vreemder is echter wanneer Pfizer met betrekking tot hun eigen antiviraal covidmedicijn Paxlovid zegt: ‘Dit werk wordt grotendeels uitgevoerd met behulp van computersimulaties of mutaties van een niet-besmettelijk deel van het virus. In een beperkt aantal gevallen waarin een virus geen bekende functiewinst-mutaties (“gain of function”, red.) bevat, kan een dergelijk virus worden gemanipuleerd om de beoordeling van antivirale activiteit in cellen mogelijk te maken.’

In de VS hebben enkele Republikeinse politici alvast opgeroepen om de beweringen van Walker te onderzoeken in parlementaire hoorzittingen. Daarbij zou Pfizer zelf uitleg moeten komen geven.

Dat Pfizer-bedrijfsdirecteur Albert Bourla tot tweemaal toe heeft geweigerd om in het Europees parlement uitleg te komen geven over de vaccincontracten, maar wel op het Wereld Economisch forum in Davos verscheen, heeft de reputatie van Pfizer alvast geen deugd gedaan.