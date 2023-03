PS wil schuldenbegroting

Vicepremier Pierre-Yves Dermagne (PS) zegt dat verhoogde btw-tarieven te veel de koopkracht ondermijnen. Daarmee serveren de Waalse socialisten de hervorming van Vincent Van Peteghem (CD&V) nu ook officieel af, tezamen met de Europese besparingslogica in begrotingen. ‘Vincent Van Peteghem kent onze rode lijnen. Wij willen een hervorming die de koopkracht van de lage- en middeninkomens doet stijgen. Dat Van Peteghem onze werkbonus (een PS-maatregel om lage inkomens meer loon te geven, red.) heeft opgenomen in zijn hervorming is mooi. Maar…

Vicepremier Pierre-Yves Dermagne (PS) zegt dat verhoogde btw-tarieven te veel de koopkracht ondermijnen. Daarmee serveren de Waalse socialisten de hervorming van Vincent Van Peteghem (CD&V) nu ook officieel af, tezamen met de Europese besparingslogica in begrotingen.

‘Vincent Van Peteghem kent onze rode lijnen. Wij willen een hervorming die de koopkracht van de lage- en middeninkomens doet stijgen. Dat Van Peteghem onze werkbonus (een PS-maatregel om lage inkomens meer loon te geven, red.) heeft opgenomen in zijn hervorming is mooi. Maar alle overige maatregelen, dat zal toch niet gaan. Van Peteghem maakt consumptie duurder door de btw globaal te verhogen, waar vooral gepensioneerden de dupe van zullen zijn. Bovendien is het absurd om de btw te verhogen, want we weten immers hoe makkelijk de Belg de grens oversteekt om zijn winkelkar te vullen. Kortom: we zijn tevreden dat er over een verdubbelde effectentaks is nagedacht, maar het btw-luik van Van Peteghem is te herbekijken. Het is een basis om op voort te onderhandelen.’

Dat zijn de woorden van federaal minister van Economie Pierre-Yves Dermagne in La Libre Belgique van afgelopen maandag. Hoewel ze ruimte lijken te laten voor verdere onderhandelingen, gooit Dermagne de deur voor verdere fiscale hervormingen in feite dicht.

Europa

Zoveel blijkt ook uit de houding van de PS over openbare financiën en investeringen, en de positie van België daarin op het Europese terrein. Dermagne wil helemaal niet weten van het huidige ‘Stabiliteits- en groeipact’ van de Europese Commissie. Daarin worden de Europese lidstaten bepaalde begrotingsdoelstellingen voorop gesteld. Soms in ruil voor Europees manna, zoals tijdens de covidcrisis.

Die doelstellingen zijn voor de Parti Socialiste te strikt. Dermagne: ‘Wij gaan niet akkoord met de versie die nu voorligt omdat we ons niet in een besparingslogica willen inschrijven. België staat voor grote uitdagingen, zoals de ecologische transitie, en dat vereist vele middelen. Als er nu niet meer geïnvesteerd wordt in bijvoorbeeld openbare infrastructuur, dan zal dat de komende jaren onbetaalbaar dreigen te worden.’

Di Rupo

Dermagne begeeft zich daarmee op het terrein van Vincent Van Peteghem zelf, die momenteel met de Europese Commissie over het groeipact praat.

In feite doet Dermagne niets anders dan het standpunt van Waals minister-president Elio Di Rupo nog eens herhalen, maar nu op het hogere niveau van de federale regering. Die zei maanden geleden al dat voor de PS gewone begrotingen iets van het verleden zijn. Voor Di Rupo moeten lidstaten opnieuw schulden kunnen aangaan om massaal te kunnen investeren in infrastructuur. Schulden die niet als gewone uitgaven in de begroting mogen worden ingeschreven.

Met een PS die afgelopen weekend ook langs achterkamers liet verstaan dat de hervorming van Van Peteghem er niet komt omdat dat betekent dat Wallonië en Brussel dan via de bijzondere financieringswet minder financiële bijdragen zullen krijgen, is de CD&V’er eraan voor de moeite. De PS lijkt klaar om aan de kiezer een mandaat te vragen.