Reacties in het Westen beloven weinig goeds voor de Joden

Vrouwen verkrachten, hun botten breken, ze dood martelen en dan naakt door de straten van Gaza slepen. Peuters ontvoeren en bejaarden neermaaien. De foetus uit een zwangere vrouw snijden. Niemand kan ontkennen wat er het afgelopen weekeinde gebeurde in Israël.

De daders namen het op en zetten de video’s op TikTok en Instagram. Inclusief Arabische teksten en smileys. De Nazi’s deden hun best de Holocaust te verbergen, maar de slagers van Hamas niet. Het publiek kan nu zelf zien wat de media in eerste instantie verzwegen.

Wie alleen naar kranten en journaals keek, had geen idee hoe erg het werkelijk was. De media deden dat niet alleen uit mededogen met de kijker. Dan hadden ze ook niet hun best gedaan om de Hamas psychopaten uit de wind te houden. Door ze bijvoorbeeld consequent militanten of verzetsstrijders te noemen. En nadrukkelijk over een ‘cyclus van geweld’ te spreken, in plaats van éénzijdige wreedheden.

Kalmte

Niet alleen het narratief van de media is verstoord, ook dat van de politiek. Neem de reactie van de Amerikaanse ambassade in Israël op de grootste slachting van Joden sinds de Holocaust. Een woordvoerder maande beide zijden tot kalmte en vroeg Israël ‘af te zien van vergelding’. En Amerikaans minister van buitenlandse zaken Blinken berichtte: ‘Ik heb met mijn Turkse collega over een wapenstilstand gesproken…’

Beide boodschappen verdwenen weer snel. Waarschijnlijk omdat het in brand steken, dan wel onthoofden van baby’s niet meer te negeren viel. Laat staan de gevangen genomen terrorist die verklaarde dat behalve vrouwen ook kinderen en baby’s werden ontvoerd om ze te kunnen verkrachten…

9/11

In verhouding tot de bevolking kwamen er in Israël meer burgers om dan in Amerika bij 9/11. En reageerde Amerika met ‘terughoudendheid’ of een ‘wapenstilstand’? Blijkbaar gelden voor Israël andere maatstaven.

Met zijn oproep een einde te maken aan ‘deze wrede cyclus van bloedvergieten, haat en polarisatie’ bewees secretaris-generaal Guterres van de VN opnieuw het zinloze karakter van zijn organisatie. Misschien mag ik eraan herinneren dat het Iraanse regime niet alleen Hamas en Hezbollah financiert en bewapent, maar ook een leidende rol speelt in de mensenrechtencommissie van de VN.

Inderdaad, 260 jongeren op een muziekfestival voor de vrede neerknallen en alleen de mooie vrouwen sparen om ze eerst nog te kunnen verkrachten tussen de lijken van hun vriendinnen, dat getuigt van onbegrensde haat. Vooral vrouwenhaat.

Trekpop van Iran

Maar polarisatie? En welke rol zou Israël in deze ‘cyclus’ spelen? Als het Israëlische leger een bom op een flat in Gaza gooit omdat Hamas daar kantoor houdt of wapens opslaat, waarschuwt het ruim op tijd om burgerdoden te voorkomen. Dat Hamas vervolgens de overige aanwezigen dwingt om daar te blijven, bij voorkeur als het kinderen zijn, is een ander verhaal. Aan het leven van Palestijnen heeft Hamas geen boodschap. De trekpop van Iran is in de eerste plaats uit op het vestigen van het kalifaat. Niet alleen in Israël maar overal ter wereld. Waarbij elke ongelovige om het leven moet worden gebracht.

Dat zeg ik niet, dat zei vorig jaar Mahmoud Al Zahar, commandant en medeoprichter van Hamas: ‘We spreken niet alleen over de bevrijding van ons land. Alle 510 miljoen vierkante kilometer van deze planeet zullen door het kalifaat worden bevrijd van onrechtvaardigheid en onderdrukking, van Zionisme en van het verraderlijke Christendom…’

Hamassupporters

In Iran begonnen de feestelijkheden al binnen enkele uren na de aanslag van Hamas. Op het Palestina Plein in Teheran werd snoep uitgedeeld en opperste leider Khamenei prees de verkrachtingen en kindermoorden als een ‘overwinning’. Maar in een voetbalstadion reageerde de Iraanse bevolking heel anders. Toen daar de Palestijnse vlag werd gehesen, scandeerde het publiek: Stop die vlag maar in je reet…’

Dat soort acties zag je in het westen niet, al werd ook daar gevierd dat Hamas een geslaagde pogrom had uitgevoerd. In bijna alle Europese steden ging volk de straat op om voor Hamas te betogen. En tegen Israël. De politie greep nauwelijks in. Die is strenger bij het misgenderen van transvrouwen dan bij het juichen om vermoorde Joden.

Alleen in Frankrijk werden Hamassupporters van straat gejaagd. Het verbod op ‘apologie van terrorisme’ wordt hier nog nageleefd. Wat de extreemlinkse LFI in de Assemblée er niet van weerhield de minuut stilte voor de slachtoffers ostentatief te negeren. En te verkondigen dat ‘Israël het er zelf naar had gemaakt…’

Blind voor het kwaad

Op veel Amerikaanse universiteiten bleken studenten in meerderheid achter Hamas te staan, met name op het ooit zo prestigieuze Harvard. Israël verloor niet alleen meer dan 1200 burgers maar werd ook nog eens uitgescholden voor vermeend kolonialisme. In het Australische Sydney werd openlijk en ongestraft opgeroepen Joden aan het gas te zetten.

Wie dus dacht dat de gruwelijke beelden van Hamas hun fanclubs in het Westen tot stilte zouden manen, kreeg ongelijk. Het ‘ja-maar’ circus draaide al snel op volle toeren. ‘Progressief’ links blijft gefocust op de Palestijnse zaak en volhardt in antizionisme en antisemitisme. Israël heeft dit aan zichzelf te wijten, luidt hun mantra. En vooral de liberale media blijven pretenderen dat de genocidale Jodenhaat van Hamas niet bestaat. Iedere terreurdaad tegen Israël wordt genegeerd tot het land zich verdedigt. Dan wordt links wakker, en in haar kielzog de media.

Deze Oost-Indische blindheid voor het kwaad is verbluffend. De wereld bestaat uit onderdrukkers en onderdrukten en het kwaad kan alleen van de onderdrukkers komen – het eerste gebod uit de woke bijbel. Dat de geschiedenis leert dat kwaad alleen met geweld kan worden verslagen, daarvan wil het progressieve Westen niets weten. Waarmee het zich impliciet medeschuldig heeft gemaakt aan wat er nu is gebeurd.

Geobsedeerd links

In de woorden van de doorwinterde Britse journalist Andrew Neill: ‘Vroeger waren het de nazi’s maar vandaag is antisemitisme het domein van extreemlinks. Hamas staat voor alles wat tegen de beschaafde maatschappij ingaat: islamistische dictatuur, verering van de dood, extreme religie, willekeurig geweld, vrouwenhaat, nihilisme en middeleeuwse barbaarsheid. Hamas haat de westerse liberale democratie en dat doet het door Palestijnen geobsedeerde links ook.’

Intussen vormde premier Netanyahu in Israël een eenheidsregering met de oppositie. Als zijn taak is volbracht en Hamas van de kaart is geveegd, zal hij wegmoeten. Uiteindelijk is Netanyahu en niemand anders verantwoordelijk voor de tot nu toe onverklaarbare blunder van de veiligheidsdiensten die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt.