Rechter veroordeelt dame voor ‘foute’ internetgrappen

Voor het eerst heeft een Belgische rechtbank een persoon veroordeeld wegens het verspreiden van internethumor, zogenaamde memes: foto’s of tekeningen die van eigen onderschrift worden voorzien en een hilarisch effect beogen.

De warmste week

Memes zijn bij voorkeur politiek incorrect en wat aangebrand, soms letterlijk: een foto van de brand in een asielcentrum van Bilzen kreeg als onderschrift: ‘Ook ik steun de warmste week.’ Na een klacht van UNIA veroordeelde de correctionele rechtbank van Turnhout hiervoor een vrouw tot zes maanden cel met uitstel voor drie jaar en 320 euro boete.

Deze zaak heeft veel minder ruchtbaarheid gekregen dan deze rond Bart De Pauw, maar is eigenlijk veel belangrijker voor de democratie en de vrije meningsuiting. Het punt is namelijk dat deze dame helemaal niet opriep tot geweld, laat staan dat ze zelf iemand bedreigde of daadwerkelijk tot de actie overging. Maar de memes zouden de wetten op racisme en negationisme overtreden hebben. Wat alleen maar bevestigt dat deze wetten vooral bedoeld zijn om extreem rechts het zwijgen op te leggen. Daar horen ook verplichte bezoekjes bij aan de Dossinkazerne, door onderzoeksrechters opgelegde boeterituelen waarvan zelfs de brave professor Alain Van Hiel het nut betwijfelt: zogenaamde opiniedelicten bestraffen is de grootste reclame voor die opinies. Vraag het maar aan Dries Van Langenhove.

De kanarie in de koolmijn

Laten we het simpel stellen: ten gronde is het begrip ‘opiniedelict’ een contradictie in een samenleving die de vrije meningsuiting ernstig neemt. Meer in het bijzonder is humor de klassieke kanarie in de koolmijn: als we niet meer mogen lachen, tenzij met pastoorsmoppen, is er iets grondig mis. De verwoking van de maatschappij en het verbod op zogenaamde haattaal leidt tot een deugdictatuur die zelf gewelddadig wordt en nieuwe vormen van censuur en repressie oproept.

Dat is een nuance die de meeste opiniemakers ter linkerzijde maar niet snappen. Sinds Socrates en Diogenes hebben wij met vallen en opstaan geleerd dat de lach bevrijdt en de kooi opent. Humor is namelijk net geweld-bezwerend: onze beschaving heeft het zover gebracht dat we met iets of iemand de spot drijven, in een karikatuur hekelen, in plaats van iemand te onthoofden.

Politiek correcte travestieën

Dat is een verworvenheid die niet definitief is – we kunnen altijd terugkeren naar de barbarij – en net daarom met des te meer overgave moet verdedigd worden. Maar terwijl moslims in plaats van grappen te maken met scherp schieten, wordt een vrouw veroordeeld die alleen op haar manier satire bedrijft om een punt te maken.

Het kenmerk van satire is nu net dat ze buiten de lijntjes kleurt, grenzen verkent, de mainstream te buiten gaat, soms provoceert.

Wikimedia commons

De memes zijn de cartoons van de niet-cartoonisten, lieden zonder perskaart of vaste job bij een mainstream medium, die hun humor op het internet loslaten. Dat is een absoluut grondrecht, ook al probeert nu ook de EU daaraan te morrelen. Het kan niet zijn dat we ons moeten beperken tot de brave spotprentjes die in De Standaard of Knack verschijnen, of de TV-humor van Philippe Geubels: dat zijn zonder meer politiek correcte travestieën die een schijn van vrije meningsuiting moeten ophouden. Echte free speech begint waar de morele fatsoensrakkerij ophoudt.

Het kenmerk van satire is nu net dat ze buiten de lijntjes kleurt, grenzen verkent, de mainstream te buiten gaat, soms provoceert. Het is niet aan de rechter om te oordelen of humor smaakvol dan wel ranzig, grappig, spits, of stuitend is: dat was de mening van de rechter die Pieter Auwaerts vrijsprak in een geding aangespannen door actrice Hilde Van Mieghem. Helaas dacht de rechter er in Turnhout anders over.

‘Sociale cohesie’

Dat het OCAD (Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse) de vrouw in kwestie al op de radar had, zal wel een rol gespeeld hebben in het vonnis. Vermits het gevaar van gewelddadig moslimextremisme reëel is, moet er om politieke redenen ook gezocht worden naar een extreem-rechts terreurgevaar. Groteske klopjachten als deze op Jürgen Conings moeten die ‘dreiging’ levendig houden.

De realiteit is hoe dan ook deze: de zogenaamde verrechtsing is een reactie op de groeiende islamisering en de daarmee gepaard gaande ondergraving van de rechtstaat, en niet omgekeerd. Ook die waarheid is maar moeilijk te erkennen door weldenkend links.

De memes van de dame in kwestie zouden ‘een bedreiging vormen voor de sociale cohesie’: dat is een opmerkelijke vaststelling van de triomferende UNIA-directrice Els Keytsman die elke juridische grond mist. Sociale cohesie? Neen, cartoons en satire dienen niet om de sociale cohesie te vergroten, wel om op een ludieke manier onaangename waarheden aan te kaarten. Provoceren is noodzakelijk om beweging te krijgen in de politiek correcte permafrost.

Heksenjacht

Het feit dat volgens peilingen 17 procent van de Fransen op Éric Zemmour zou willen stemmen, een provocateur die er al een rist veroordelingen heeft opzitten, alleen maar omwille van het verkondigen van een mening, toont aan dat de wetten die de zogenaamde haattaal willen inperken, zelf alle kenmerken van een fascistoïde heksenjacht vertonen.

Terecht maakt het publiek zich daar zorgen over. Niet de media of het vaste kransje opiniemakers, voor hen verloopt alles naar wens. Ondertussen kloppen de journalisten van de mainstream media zich op de borst omwille van een Nobelprijs die niet voor hen is bedoeld. De bubbels borrelen vrolijk naar de oppervlakte, de pot kookt straks sowieso over.

