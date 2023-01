Rik Torfs krijgt Prijs voor de Vrijheid: ‘Woke gaat lijnrecht in tegen de mensenrechten’

Voormalig KU Leuven-rector, jurist en opiniemaker Rik Torfs krijgt de 'Prijs voor de Vrijheid' van de denktank Libera!. Torfs verdient volgens Libera! de prijs omdat hij in tijden van woke blijft opkomen voor de vrijheid van meningsuiting en het hoffelijke, tegensprekelijke debat. Rik Torfs is dagelijks actief op Twitter, waar hij met doordenkertjes vriend en vijand wat scherpte bijbrengt. Daarnaast is hij ook opiniemaker in de klassieke media, zij het in afnemende mate. Een goed voorbeeld van hoe Torfs probeert…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Voormalig KU Leuven-rector, jurist en opiniemaker Rik Torfs krijgt de ‘Prijs voor de Vrijheid’ van de denktank Libera!. Torfs verdient volgens Libera! de prijs omdat hij in tijden van woke blijft opkomen voor de vrijheid van meningsuiting en het hoffelijke, tegensprekelijke debat.

Rik Torfs is dagelijks actief op Twitter, waar hij met doordenkertjes vriend en vijand wat scherpte bijbrengt. Daarnaast is hij ook opiniemaker in de klassieke media, zij het in afnemende mate. Een goed voorbeeld van hoe Torfs probeert om steeds debat op gang te houden zonder opinies bij voorbaat uit te sluiten, is de beruchte aflevering van het VRT-programma De Afspraak in mei vorig jaar. Daarin verdedigde Torfs als enige de programmamakers van de covidkritische documentaire Tegenwind, toen die een publieksprijs kregen tegen de wens van het media-establishment in.

Voor de liberale denktank Libera! – geesteskind van de Vlaamse ondernemer Vincent De Roeck – vecht Torfs met overtuiging voor het behoud van ‘liberaal-conservatieve westerse waarden die nog niet zo lang geleden door de overgrote meerderheid in Vlaanderen als normaal en verworven werden beschouwd’. Voor de denktank is dat een deugd in tijden van woke. Vorig jaar won rechtsfilosoof Boudewijn Bouckaert de prijs, het jaar voordien gezondheidswetenschapper Lieven Annemans.

Woke?

Maar, ‘woke’, hoe ziet Torfs dat zelf? ‘Woke is niet “wakker” of “alert” zijn voor discriminatie, zoals de verdedigers van de wokefilosofie beweren’, meldt Torfs in een reactie. ‘Voor mij is woke opnieuw mensen opsluiten in een groep. Zoals: vrouwen, mannen, homoseksuelen, mensen van Afrikaanse afkomst, ouderen, jongeren, enzovoort. Dat gaat voor mij lijnrecht in tegen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948. Na de Tweede Wereldoorlog vonden we het gevaarlijk wanneer mensen alleen maar als lid van een bepaalde groep werden omschreven. De mensenrechten willen net vermijden dat mensen als individu gediscrimineerd worden. Woke maakt individuele rechten echter ondergeschikt aan de groep waartoe iemand behoort. Daarom is het voor mij zinvol me ertegen te blijven verzetten.’

De uitreiking van de prijs vindt plaats op 18 maart, met een lofrede van Doorbraak-opiniemaker Luckas Vander Taelen. Volgende week brengt Rik Torfs zijn boek Tijdgeest uit. Op zaterdag 4 februari volgt bij Doorbraak een weekendinterview met Rik Torfs.