Schotse covidevaluatie maakt meteen brandhout van ‘autoritaire maatregelen’

Dat vele covidmaatregelen niet bewezen efficiënt zijn, ontdekt nu ook de Schotse onderzoeksgroep die het covidbeleid in Schotland moet evalueren. Samengevat: lockdowns zijn autoritair en de gebruikte vaccins zijn niet bewezen efficiënt. Dat zegt althans één medische consultant van naam in de eerste in Schotland gevoerde hoorzittingen.

De Britse arts en epidemioloog Ashley Croft werd enkele weken geleden door de onderzoekscommissie Scottish Covid Inquiry gevraagd om een zo feitelijk mogelijk document op te stellen over het verloop van de covidepidemie in Schotland tussen 2019 en 2022. Dat document moet dienen als basis voor verder onderzoek naar de effectiviteit van de maatregelen die de Schotse overheid heeft genomen tijdens de crisis.

Schotland was in het Verenigd Koninkrijk een buitenbeentje. De regering van de links-nationalistische voormalige eerste minister Nicola Sturgeon nam nog veel strengere maatregelen dan bijvoorbeeld voormalig Brits eerste minister Boris Johnson. In Schotland werden bijvoorbeeld wel vaccinatiepaspoorten gebruikt in het dagelijkse leven.

Spaanse griep?

Ashley Crofts paper is nu klaar en leest als een zeer feitelijk relaas over wat covid nu eigenlijk is, en wat er wel en niet tegen helpt. Bij momenten is dat ontluisterend. Zo stelt Croft vast dat de covid-fataliteitsratio (Case Fatality Rate, de verhouding van overlijdens van covidgevallen in het ziekenhuis, red.) voor mensen onder de 18 jaar maar 0,0003% was. Voor Croft genoeg om te spreken van ‘effectief nul’ voor gezonde kinderen. Voor mensen tussen 18 en 49 jaar is de fataliteitsratio 0,006%. Bij mensen ouder dan 85 is zij het hoogst: 1,9%.

Nieuw is dat natuurlijk niet, voor wie de epidemie werkelijk objectief opvolgt. Het is Croft zelf ook een raadsel hoe het is kunnen gebeuren dat covid door flink wat medisch geschoolden met de Spaanse griepepidemie van begin 20ste eeuw werd vergeleken. Die epidemie van meer dan een eeuw geleden was effectief ook gevaarlijk voor jongere mensen. Covid niet. In Crofts eigen woorden:

‘In 2020 en 2021 trokken sommige commentatoren parallellen tussen covid-19 en de hoge sterftecijfers bij jonge mensen die in sommige landen werden gemeld tijdens de grieppandemie van 1918-1919. Ongetwijfeld was het schetsen van deze historische parallellen misleidend en droeg het bij aan de panieksfeer die in 2020 en 2021 heerste – en dat heeft de introductie van repressieve en autoritaire reactiemaatregelen tegen covid-19 die vaak schadelijk waren vergemakkelijkt.’

Wat dan wel helpt tegen ernstige covid? Voornamelijk verbeterde behandelingsmethoden in het ziekenhuis, zo stelt Croft.

Chinese maatregelen

Dat Croft de ‘autoritaire reactiemaatregelen’ niet lust, maakt hij op wetenschappelijke manier aanschouwelijk: hij nam relevante literatuur door. Om dan te concluderen dat eigenlijke vele afstandsmaatregelen niet echt objectief helpen om covid tegen te gaan.

Het is te zeggen: er was slechts beperkt bewijs dat lockdowns werkten toen ze werden ingevoerd, zo stelt Croft. En dat bewijs is dan nog gebaseerd op ervaringen in de ziekenhuissfeer. Niet op ervaringen op bevolkingsniveau. Dat bewijs is anno 2023 nog altijd even beperkt.

Hoe de lockdowns dan konden gebeuren? Croft hint op China, dat al tijdens eerdere lokale coronavirus-epidemieën, zoals SARS in 2002-2003, experimenteerde met autoritaire gezondheidsmaatregelen. Maatregelen die onmogelijk konden werken. De SARS-epidemie was dan ook nog veel dodelijker dan covid (algemeen CFR van 11%, 43% voor mensen ouder dan 60, red.), maar werd toen niet als een pandemie aanzien door de Wereldgezondheidsorganisatie.

Maar toen China begin 2020 net dezelfde autoritaire maatregelen nam, met daarbovenop nog het elektronisch controleren van zieke en niet-zieke burgers, volgden heel wat landen wereldwijd plots deze manier van werken. Zonder erover na te denken. Daarom herhaalt Croft:

‘Er is geen bewijs nu, en er was geen bewijs in 2020, dat een van deze bevolkingsbrede elektronische surveillanceprogramma’s effectief waren om de verspreiding van SARS-CoV-2 te helpen voorkomen.’

Nieuwe ‘gentechnologische’ vaccins

Subtieler wordt het wanneer Croft het heeft over de covidvaccins. Hij stelt in zijn paper vast dat het om ‘nieuwe gentherapie’ gaat. En onderbouwt dat door deze nieuwe generatie vaccins te vergelijken met oudere vaccins.

Of de nieuwe experimentele vaccins geholpen hebben? Croft: ‘Het is onzeker of covidvaccinatie tot minder doden heeft geleid. In gecontroleerde studies is gebleken dat vaccinatie effectief of waarschijnlijk effectief is in het voorkomen van covid of ernstige covid. Maar de bescherming is van korte duur. Gezien de natuurlijke variatie van coronavirussen was dat ook te verwachten. Net zoals dat het geval is bij influenzavirussen en -vaccins.’

En de bijwerkingen? ‘Omdat de nieuwe gentechnologische vaccins die door de Britse regering waren aangeschaft, getest zijn op relatief kleine onderzoekspopulaties en ook de veiligheid alleen gedurende korte follow-up perioden werd getest, doken er zeldzame en soms ernstige bijwerkingen op wanneer de vaccins werden gebruikt op bevolkingsniveau’, zo stelt Croft.

Niet bij andere vaccins

Daarmee zegt Croft niet dat de covidvaccins gevaarlijk zijn, zoals bijvoorbeeld zijn Britse collega Aseem Malhotra. Croft roept op tot verder onderzoek. Het kan zijn dat in het voorjaar van 2021 de vaccins voor een bepaald en vooral ouder deel van de bevolking hebben geholpen. Croft stelt ook dat een melding van een bijwerking nog geen oorzakelijk verband betekent met het covidvaccin.

Maar tijdens de bespreking van zijn paper voor de onderzoekscommissie, uit Croft meermaals zijn twijfels over de vaccins. Zo duidt hij dat het vreemd is dat de Britse meldingsdienst voor bijwerkingen in de winter van 2022 zonder opgave van redenen is gestopt bijwerkingen bij te houden. En dat het aantal meldingen van medicijnbijwerkingen historisch gezien altijd een onderschatting is geweest van het werkelijke aantal.

En, wanneer de voorzitter van de Scottish National Enquiry hem een vraag stelt over de meer dan 2.300 doden na vaccinatie in het Verenigd Koninkrijk, antwoordt Croft (pagina 23, rechterkolom, red.) : ‘Dat toont geen oorzakelijk verband aan, neen. Maar het is wel een hoog aantal. Een dat je niet ziet bij andere vaccins.’