Sims worden woke: tienerpersonage met littekens van borstamputatie en andere transgender opties

The Sims is een populair strategisch computergame waarin spelers over het leven beschikken van virtuele personages. Het spel kwam deze week met een update om nog meer met transgender figuren te kunnen spelen.

Dinsdag 31 januari kwam er een nieuwe update uit voor Sims 4. De personages kunnen nu littekens dragen van operaties en kledij om hun lichaam te vervormen om er zo mannelijker of vrouwelijker uit te zien. Vrouwelijke personages kunnen bijvoorbeeld een binder aandoen die de borsten samendrukt. Er is ook shapewear die de lichaamsvormen bijstuurt Die middelen helpen transgenders om zich comfortabeler te voelen over zichzelf, vooral als ze zich geen operaties vooreen operatie kunnen veroorloven of daar nog niet klaar voor zijn.

Body Positivity

De update omvat ook de categorie medische wearables zoals gehoorapparaten en glucosemonitoren. Die laatste worden veel gebruikt door mensen met diabetes en overgewicht en horen dus bij de zogenaamde body positivity beweging.

The Sims liet eerder al toe om mannelijke en vrouwelijke eigenschappen te vermengen, ongeacht geslacht. Updates vorig jaar boden spelers ook al de mogelijkheid om de seksuele geaardheden en voornaamwoorden van Sims te kiezen. Maar de jongste update geeft voor het eerst zulke openlijke en ondubbelzinnige fysieke indicatoren van transidentiteit op het lichaam van personages.

Verder kunnen spelers nu ook hun digitale eco-levensstijl verbeteren. Zo worden ventilatoren allemaal geleverd met een energieverbruiksmonitor.

Erg populair

Met meer dan 36 miljoen spelers en een opbrengst van meer dan een miljard dollar is Sims 4 een erg populair spel, vooral bij jongere spelers en kinderen.

De reacties op de update zijn erg uiteenlopend. Sommige gebruikers lijken zeer tevreden met de aanpassingen, anderen reageren dan weer erg cynisch en vragen zich af of er ook ruimte is voor personages die zichzelf op andere manieren verminken. Ook het bekende kanaal Libs of TikTok bracht het nieuws op Twitter en daar regent het negatieve en spottende reacties.

‘Ze leren jonge gezonde meisjes dat het oké is om hun borsten af te hakken. Afschuwelijk’, zei America First Legal President Stephen Miller. Een andere gebruiker schreef dat hij zijn kinderen het spel nooit zou laten spelen. ‘Als mijn kinderen dit hadden, zou ik het verwijderen. Ik hoop dat je betrokken raakt bij een rechtszaak.’ Maar Xbox, een van de bekendste videogameconsoles ter wereld ondersteunde de aankondiging van de update in een korte mededeling. ‘Vadish, we love it'” schreef het officiële Twitter-account voor Xbox, naast een hartjes-emoji. ‘Vadish’ betekent ook ‘dank je wel’ in ‘Simlish’, de verzonnen taal die ‘Sims’-personages gebruiken om te communiceren.

De website Mashable noemt dit alles ‘een opwindende toevoeging voor transgenders en gehandicapte fans.’

The Sims op Twitter: “A base game update is here with new content including medical wearables, binders, shapewear, a light switch & more including bug fixes & console gameplay improvements 🥳💚 Read more about today’s update in the latest patch notes! https://t.co/4c4vZdfWBY https://t.co/GYbQYijIIm” / Twitter