Waar zijn de centen van de SNP?

In de aanloop naar de Schotse verkiezingen op 6 mei rommelde het stevig binnen de Scottish National Party van Nicola Sturgeon. De Schotse First Minister diende af te rekenen met een clanstrijd tussen haar eigen achterban en de aanhangers van haar voorganger, en vroegere grote voorbeeld, Alex Salmond. Hoewel de SNP geen volstrekte meerderheid haalde op 6 mei – de partij kwam een zetel tekort – maakte de zege van de partij indruk. De discussie over Nicola Sturgeons positie leek…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

In de aanloop naar de Schotse verkiezingen op 6 mei rommelde het stevig binnen de Scottish National Party van Nicola Sturgeon. De Schotse First Minister diende af te rekenen met een clanstrijd tussen haar eigen achterban en de aanhangers van haar voorganger, en vroegere grote voorbeeld, Alex Salmond. Hoewel de SNP geen volstrekte meerderheid haalde op 6 mei – de partij kwam een zetel tekort – maakte de zege van de partij indruk. De discussie over Nicola Sturgeons positie leek beslecht. Meer zelfs: ze verstevigde haar greep op de partij.

De verdwijning van £500.000 bij SNP

Nu, echter, komt de partij meer en meer in de greep van een financieel schandaal. De Schotse politie liet in de eerste helft van juli weten dat het een officieel onderzoek opstartte naar aanleiding van verschillende klachten over fraude. De SNP verzamelde de voorbije jaren een ‘oorlogskas’ ter voorbereiding van een nieuw onafhankelijkheidsreferendum. De Schotse nationalisten konden daarvoor meer dan 600.000 Britse Pond ophalen bij haar aanhangers. De partij blijkt volgens rapporten minder dan 100.000 Pond Sterling te hebben op de officiële bankrekening. Nu klinkt de verwonderde vraag: waar is die overige 500.000 pond heen?

Nicola Sturgeon en Peter Murrell, die verantwoordelijk is voor de gelden – en toevallig ook de echtgenoot is van Sturgeon – , verklaren dat het geld geenszins verdwenen is. Waar het geld precies heen is, daar is vooralsnog geen duidelijk antwoord op. In mei al nam de penningmeester van de partij ontslag. Hij vond dat hij werd tegengewerkt en te weinig inzage kreeg in de financiën. Eerder in maart namen drie partijmedewerkers ontslag uit protest tegen de werkwijze van het comité bevoegd voor de partijfinanciering. Peter Murrell weigerde hen naar verluid de volledige inzage in de boekhouding.

Groeiende kritiek

De First Minister maakt zich geen zorgen over het onderzoek: ‘De financiering van de SNP wordt onafhankelijk nagekeken en dat wordt zoals bij alle partijen openlijk gepubliceerd.’ Een partijwoordvoerder liet weten dat de SNP ‘volledig zal meewerken aan gelijk welk onderzoek. Zoals we al in het verleden duidelijk maakten: elke cent opgehaald voor de onafhankelijkheidscampagne zal besteed worden aan die campagne.’

Ondertussen groeit de kritiek op Peter Murrell. Die was ook betrokken bij de aantijgingen van Alex Salmond ten overstaan van de SNP. Een partijbron vertelde aan de Scottish Mail on Sunday dat Murell ‘een schandvlek’ is geworden voor de SNP. ‘In elke normale organisatie zou een chief executive ontslag nemen of toch op zijn minst een stapje opzijzetten zolang het onderzoek loopt. Maar dit onderstreept eens te meer dat de SNP geen normale organisatie is. De macht is er helemaal geconcentreerd in de handen van de First Minister en haar man. Alleen zij kan hem uit zijn positie duwen.’

Ondertussen is er gebleken dat Schotse administratie sinds de uitbraak van de coronacrisis niets meer heeft ondernomen in functie van de voorbereiding van een nieuw onafhankelijkheidsreferendum. Enige uitzondering is de uitwerking van een wetsvoorstel over het onderwerp in maart 2021. De SNP verdedigt dit door erop te wijzen dat de partij belooft er werk van te maken ‘van zodra de pandemie onder controle is’.