Coronamaatregelen vanaf woensdag 18 maart 12u

De Nationale Veiligheidsraad heeft op woensdag 17 maart 2020 besloten de bestaande maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus te versterken. Deze nieuwe maatregelen gaan in op woensdag 18 maart 2020 om 12:00 uur en blijven ten minste tot en met 5 april 2020 van kracht. Dat is een week langer dan de vorige maatregelen. De basis is: regelmatig handen wassen en de sociale afstand respecteren.

Sociale afstand houden

De belangrijkste maatregelen die iedereen moet opvolgen blijven een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden. De veiligheidsraad benadrukt dat ‘een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, noodzakelijk is om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk.’

Maar er is meer nodig om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Concreet wordt aan iedereen gevraagd:

Je blijft maximaal thuis om externe contacten te beperken.

Alle voedingswinkels blijven geopendDe toegang tot de supermarkten zal worden gecontroleerd om het aantal personen die tegelijkertijd binnen aanwezig zijn te beperken. Er wordt maximaal 1 persoon per 10 m² en maximum 30 minuten per klant toegelaten.

Je kan je huis verlaten voor volgende zaken

– Voedingswinkel

– Dokter

– Apotheek

– Postkantoor

– Bankautomaat

– Benzinestation

– Hulp bieden aan kwetsbare personen

Niet-essentiële winkels blijven gesloten met uitzondering van:

– Krantenwinkels

– Kappers (1 klant per keer)

– Nachtwinkels (open tot 22u)

De markten worden gesloten, tenzij ze onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening en als de lokale overheid de maatregelen van sociale afstand kan garanderen.

Winkels die in hoofdzaak dierenvoeding verkopen vallen onder de definitie van voedingswinkels en mogen geopend blijven.

Fysieke buitenactiviteiten (wandelen, hardlopen, fietsen, …) worden aanbevolen, maar alleen met mensen die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in), op voorwaarde dat het contact met anderen beperkt kan zijn (1,5 meter afstand).

Elke bijeenkomst is verboden.

Kinderen van ouders met essentiële beroepen kunnen opgevangen worden in scholen en kinderopvang.

De horeca moet het terrasmeubilair binnen plaatsen.

Het openbaar vervoer moet zo worden georganiseerd dat de sociale afstand kan worden gegarandeerd.

Bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen hun activiteiten verder zetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren.

Deze regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden, als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als bedrijven niet voldoen aan deze verplichtingen, moeten ze verplicht sluiten. Dit geldt niet voor cruciale sectoren en essentiële diensten.

Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden.

Daarbij geldt de waarschuwing dat iedereen de sociale afstand moet respecteren. De lokale en federale politie zullen ervoor zorgen dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus strikt worden nageleefd en zal de gezondheidswerkers bijstaan.

Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen!

(bron: Be-Alert)