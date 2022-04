Tegenwind Internationaal in première met dr. Robert Malone

In de succesvolle zevendelige documentairereeks Tegenwind brachten journalisten Alain Grootaers en Jakobien Huisman en regisseur Mark Sanders zes portretten van Vlaamse en Nederlandse critici van het gevoerde coronabeleid. Aflevering 7 was een afsluitend rondetafelgesprek. De reeks is in de running voor de Ultima Publieksprijs en binnenkort komt ook het boek uit, waarvoor u hier kan intekenen. Na afloop van reeks 1 besloten de makers een vervolg te maken met internationale wetenschappers die de wind van voren kregen omwille van hun standpunten tijdens de crisis. De eerste aflevering is nu klaar en is sinds dit weekeinde ook te bekijken met Nederlandse ondertiteling op blckbx.tv.

Malone, ook bij ons een kwelduivel van het officiële narratief

De makers brengen een portret van en met dr. Robert Malone, een pionier op het gebied van de mRNA- en DNA-vaccins. De wetenschapper heeft ernstige bedenkingen bij de manier waarop de huidige covidvaccins werden uitgerold. Die uitte hij al in juni 2021 in een interview met Doorbraak. Een interview dat het onderwerp werd van een dubieuze factcheck. Die kon al snel weerlegd worden, al weigerde het publicerende weekblad een recht van antwoord te publiceren. De hele episode was tekenend voor de manier waarop alles in het werk gesteld wordt om dissidente stemmen in diskrediet te brengen.

Malone bezoekt samen met zijn vrouw en wetenschappelijke partner dr. Jill Glasspool de Finca Don Carmelo, waar zij zich in het ondertussen bekende prachtige Andalusische decor uitgebreid laten interviewen door Jakobien Huisman. De documentaire begint met het persoonlijke verhaal van Malone’s zoektocht in het leven die hem bij de wetenschap deed belanden. Zijn echtgenote vult aan met het verhaal over de specifieke zoektocht naar de mogelijkheden om vaccins te maken op basis van mRNA en DNA.

Verbannen uit de digitale publieke ruimte, struikelblok voor Joe Rogan

Vanuit die achtergrond interesseerde Malone zich voor de snelle ontwikkeling en vrijgave van de nieuwe vaccins. Een snelle ontwikkeling die bij hem vragen opriep. Nadat hij door de Japanse goedkeuringsautoriteit vrijgegeven data van Pfizer in handen kreeg, stelde hij vast dat de gebruikelijke standaarden voor het ontwikkelen en goedkeuren van vaccins en medicijnen niet gevolgd waren. Vanaf het moment dat hij met zijn bedenkingen naar buiten kwam, botste hij op hevige weerstand en censuur. Zo werd zijn LinkedIn-account tot tweemaal toe afgesloten. Ondertussen is hij van zowat alle sociale media verbannen en brengt hij zijn boodschap via de eigen website en Substack.

Zijn dissidentie ten overstaan van het officiële coronanarratief heeft hem veel gekost. Zijn wetenschappelijke reputatie werd besmeurd en hij werd systematisch monddood gemaakt. Begin dit jaar was zijn optreden bij Joe Rogan de directe aanleiding om een georchestreerd offensief in te zetten om de beroemde Amerikaanse podcaster te cancelen. Op Rogan beet het establishment haar tanden stuk, al toont het duidelijk aan hoe rabiaat de goegemeente het op Malone gemunt heeft.

Broodroof

Zoals vele anderen wordt hij door zijn genuanceerde standpunten gelabeld als antivaxxer en complotdenker, zonder het te zijn. Voor hem als wetenschapper zijn die bedenkelijke titels des te pijnlijker. De man wijdde zijn leven aan vaccins en onderzoek naar medicijnen om ziekten te bestrijden. Zo is hij tot op de dag van vandaag bezig met onderzoek naar herbestemming van patentvrije geneesmiddelen om covid te bestrijden.

Het belangrijkste thema voor Malone is zijn weerzin tegen verplichte vaccinatie, al zeker wanneer het kinderen en jongeren betreft. Verder keert hij zich tegen de pogingen om dissidente stemmen en artsen die een vroege behandeling van covid voorstaan monddood te maken en te broodroven. Zaken die in de VS schering en inslag zijn, maar ook hier opdoken tijdens de coronacrisis. Ook bij ons trad de Orde van Artsen op tegen artsen die kritiek formuleerden of zich vragen stellen bij de algemene vaccinatie van vooral kinderen en jongeren.

Malone houdt vast aan begrippen als volledig geïnformeerde toestemming wanneer het over medische behandelingen gaat die geen volwaardige marktgoedkeuring genieten. Hij gruwt er van dat zulke basisprincipes aan de kant werden geschoven en waarschuwt voor de machtsinstrumenten die politiek en administraties van volksgezond zichzelf hebben toegekend.

Strijd om beleid te evalueren blijft actueel

Ondanks het gevoel dat de coronacrisis grotendeels achter de rug is, boet Tegenwind Internationaal niets aan actualiteitswaarde in. De machtsinstrumenten die de overheid heeft ingezet en volgens sommigen zelfs misbruikt, bestaan nog steeds: van CST tot pandemiewet.

Ondanks een oproep om uitgebreid het gevoerde beleid te evalueren in het Wintermanifest en het Lentesymposium, blijven de verantwoordelijken het debat straal negeren. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) blijft ijveren voor het behoud van vrijheidsbeperkende volmachten en wil nog steeds een verplichte vaccinatie voor de Zorg doorduwen, ondanks het totaal ontbreken van een wetenschappelijke onderbouwing van zo’n verregaande maatregel.

De aflevering van de internationale opvolger van Tegenwind met dr. Robert Malone al in premiere in de VS en kan u nu met ondertitels hier en hier bekijken.