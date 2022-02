Woke en establishment bijten tanden stuk op Joe Rogan

De cultuuroorlog in de Verenigde Staten heeft een nieuw dieptepunt bereikt met de poging om de beroemde podcaster Joe Rogan te cancelen en censureren. De aanval kwam vanuit verschillende hoeken, duidelijk gefaseerd opgebouwd. De verwoede pogingen om af te rekenen met de meest beluisterde podcaststem ter wereld hebben weinig resultaat bereikt, maar het is interessant om na te gaan wie hier achter zit en wat de bedoeling is. Eigenlijk gaat het om een machtsstrijd, om clout (een slangwoord voor invloed…

De cultuuroorlog in de Verenigde Staten heeft een nieuw dieptepunt bereikt met de poging om de beroemde podcaster Joe Rogan te cancelen en censureren. De aanval kwam vanuit verschillende hoeken, duidelijk gefaseerd opgebouwd. De verwoede pogingen om af te rekenen met de meest beluisterde podcaststem ter wereld hebben weinig resultaat bereikt, maar het is interessant om na te gaan wie hier achter zit en wat de bedoeling is.

Eigenlijk gaat het om een machtsstrijd, om clout (een slangwoord voor invloed op sociale media) en controle over het narratief. Ook de politiek is hier betrokken partij. We zijn getuige van een vuil spel, waarbij laster, leugens en manipulatie niet geschuwd worden. Een trend uit de VS die ook steeds meer ingang vindt in Europa.

Wie is Joe Rogan?

Maar wie is Joe Rogan? De man is 54 jaar en groeide op in New Jersey, San Fransisco, Florida en Boston, bij ouders die hij zelf als hippies omschrijft. Op jonge leeftijd wierp hij zich op taekwondo, een gevechtssport waarin hij tot zijn 21ste verdienstelijk presteerde. Nadien stortte hij zich op een carrière als stand-upcomedian. Tot op heden zijn passie.

Rogan kende ook succes als presentator van de Amerikaanse editie van Fear Factor, een stuntshowformat uit de stal van Endemol, bij ons gepresenteerd door Walter Grootaers. Hij speelde ook mee in enkele sitcoms op de Amerikaanse tv. Als Martial Artskenner geeft hij sinds 2002 commentaar bij de evenementen van het Ultimate Fighter Championship (UFC). Maar zijn grote passie bleef altijd stand-upcomedy. En podcasts.

Sinds hij in 2009, samen met zijn vriend Brian Redban, voor de grap begon met een internetshow waarin ze – naar eigen zeggen – vooral wat bullshitten, is zijn podcast uitgegroeid tot de meest beluisterde ter wereld. Rogan staat garant voor drie tot vijf uur durende conversaties met de meest uiteenlopende gasten. Na jarenlang aanwezig te zijn geweest op het Youtube-platform, bood streamingdienst Spotify hem in 2020 een deal aan ter waarde van 100 miljoen dollar om exclusief over te stappen naar hun platform. Voor Rogan was, naast ongetwijfeld het fenomenale bedrag, de garantie op censuurvrij opereren doorslaggevend. Spotify is vooral geïnteresseerd in de gemiddeld 11 miljoen luisteraars en kijkers.

Strijd om het narratief

En daar wringt het schoentje. Met zo’n bereik overstijgt Rogan met verve dat van de traditionele tv-kanalen. Dat steekt. Daarnaast voert hij taboeloze conversaties met een grote verscheidenheid aan gasten, die hij zelf persoonlijk uitkiest. Rogan praat over een veelvoud van onderwerpen, waarbij een vaak terugkomend thema psychedelica is. Hij drinkt tijdens de uitzending graag whiskey en rookt daarbij sigaren en cannabis. Zo liet hij Teslabaas Elon Musk een joint opsteken. Musk zag prompt de waarde van zijn aandelen kelderen.

Rogan heeft invloed en wat in zijn show aan bod komt wordt direct opgepikt en heeft een weerslag in de ware wereld. Daarvoor wordt hij benijd. Zo had hij een aantal critici van het gevoerde coronabeleid te gast, waaronder dr. Robert Malone, die ook al in deze kolommen aan het woord werd gelaten. Verder ontving hij tijdens de laatste presidentsverkiezingen verschillende Democratische kandidaten die niet uit het typische establishment kwamen: het toenmalige Hawaïaanse congreslid Tulsi Gabbard, Andrew Yang, voorstander van een universeel basisinkomen, en Bernie Sanders, de eeuwige linkse luis in de Democratische pels. Rogan stak tijdens deze gesprekken nooit zijn afkeer voor – volgens hem – corrupte figuren als Hillary Clinton en Joe Biden weg.

Het moge duidelijk zijn dat Rogan onder niemands controle staat. Dat heeft van hem een target gemaakt voor woke links en het establishment, die niet verdragen dat zij de greep op het gangbare narratief verliezen.

Eerste aanvalsgolf

De keuze van zijn gasten en de onderwerpen die hij aan bod laat komen zijn nu aanleiding geweest tot een vileine poging om hem te cancelen. Het begon met een open brief, ondertekent door ‘270 doctors’, waarin de ondertekenaars Spotify opriepen om Rogan van het platform te bannen. Volgens omdat hij systematisch desinformatie zou verspreiden over CoViD-19. Journalist Jordan Schachtel doorprikte dat ballonnetje snel door uit te brengen dat het in meerderheid niet ging om dokters in de medische wetenschappen.

Van de 270 ondertekenaars hadden er slechts een honderdtal een graad in de medicijnen. Het merendeel daarvan was niet praktiserend maar als onderzoeker verbonden aan een universiteit. De resterende ondertekenaars is een allegaartje van academici uit verschillende niet medisch gerelateerde disciplines, een aantal studenten, 29 verpleegkundigen en ook een aantal… podcasters.

Een van de twee co-auteurs van de brief, Jessica Rivera, heeft geen medische graad. Zij is geassocieerd met de zeer linkse Rockefeller Foundation en The Atlantic. Ze levert regelmatig bijdragen voor CNN, het tv-kanaal dat Rogan in het verleden al belasterde door te beweren dat hij paardenontwormer had genomen tegen Covid19. Rogan’s behandeling bestond deels uit het antiparasitaire middel Ivermectine – de humane vorm – dat ook gebruikt wordt in de veeartsenij. Rogan wist in een gesprek met CNN-huisdokter Sanjee Gupta excuses hiervoor los te krijgen, een daad die bij de ankers van CNN als een belediging werd ervaren.

Neil Young

Na de brandbrief kwam notoir neuzelaar en grombeer Neil Young op de proppen met een ultimatum aan de top van Spotify: óf Rogan buiten, óf hij zou zijn werk terugtrekken van het platform. Spotify hield voet bij stuk en Young verkaste met grote trom naar Amazon Music, de streamingdienst van Jeff Bezos.

Ondertussen verscheen er in de Washington Post een hitpiece van de hand van sterjournaliste Margaret Sullivan, waarin ze de schuld voor het overlijden van een niet-gevaccineerde, obese en aan diabetes lijdende collega in de schoenen van Rogan schoof. Rogan heeft herhaaldelijk benadrukt in zijn podcasts dat hij vaccinatie aanraadt voor iedereen die kwetsbaar is en aan comorbiditeiten lijdt. De Washington Post is eigendom van Jeff Bezos.

Tweede aanvalsgolf

In elk geval braadde deze haring niet. Spotify liet Rogan niet vallen. Tijd voor de volgende aanval, deze keer via de beschuldiging van racisme. Plots ging een compilatievideo viraal van Rogan die verschillende keren het n-woord uitsprak, met als kers op de taart een oud fragment waarin hij een gevaarlijke zwarte buurt beschrijft als ‘Planet of the Apes’. Een klassiek truc van de woke-scene: ga graven in het verleden van een doelwit en projecteer dan hedendaagse beschuldigingen op een uit de context gerukte situatie.

De video werd verspreid door de extreem-linkse, woke actiegroep PatriotTakes, daarin bijgestaan door MeidasTouch, een democratische Super PAC opgericht door de drie gebroeders Meisalas. Een Super PAC is een Political Action Committee dat onbeperkt financiële middelen mag inzamelen om politieke campagnes te ondersteunen. Het Witte Huis sloot zich aan bij de oproep om Rogan te cancelen.

Fout en rechts

Om in de verf te zetten hoe fout en rechts Rogan wel niet is, verscheen er een lijst waarop zijn gasten werden opgedeeld tussen links en rechts. Notoire figuren ter linker zijde, zoals Tulsi Gabbard, maar ook overtuigde liberals van The Intellectual dark Web zoals de gebroeders Bret en Eric Weinstein en Sam Harris, evenals komiek Tim Dillon en anarchist Michael Malice werden hier in de rechterkolom ondergebracht.

Rogan is geen racist. Wie zijn podcast beluistert, weet dat. Rogan is zelfs progressief links. Het enige rechtse aan de man is zijn steun – als actief jager – voor het Second Amendement, het grondwetsartikel dat vrij wapenbezit voor Amerikaanse burgers garandeert. Na deze aanval zondigde Rogan desalniettemin tegen de gouden regel die hij zelf herhaaldelijk afkondigde: verontschuldig je nooit bij een woke-aanval, wat de beschuldiging ook moge zijn.

Rogan bood publiek zijn excuses, vooral voor de Planet of the Apes-opmerking. Die actie verklaarde hij achteraf door mee te delen dat hij zich voor die uitspraak ook oprecht schaamde. Rogan en Spotify verwijderden in totaal 113 afleveringen van de podcast waarin het n-woord opdook, ook al was dat bijna steeds in de context van een citaat of om de problematiek van racistisch woordgebruik te duiden. Spotify laat zijn investering nog steeds niet los. Ook deze aanval heeft gefaald.

Macht, invloed en controle

De aanvallen op Rogan gaan eigenlijk helemaal niet over desinformatie of racisme. Wat Rogan zegt interesseert de aanvallers eigenlijk niet. Het gaat om een pure machtsstrijd, een strijd om invloed waarbij de scalp van Rogan de organisatie veel clout kan opleveren. Het gaat ook om een poging van het establishment om de controle over het narratief terug te winnen. Zowel de Democratische partij als de mainstream media zijn die namelijk al een tijdje kwijt. Succesvolle onafhankelijke mensen als Joe Rogan zijn hen daarbij een doorn in het oog.

Dit is tot op heden de grootste canceloperatie aller tijden geweest. Zij is niet geslaagd. Joe Rogan is te groot, te populair en vooral: hij is een allround good guy. Hij blijft ondertussen gesmaakte podcasts maken. Hij heeft uiteindelijk Spotify niet nodig, en dat beseffen ze daar goed.

De woke scene, het Democratische establishment en de mainstream media hebben zich zwaar verslikt in hun poging om meer te behappen dan ze aankunnen. Ze komen tot nu toe als grote verliezer uit de strijd. Met een beschadigde reputatie. Want ze hebben zich van hun meest vileine, lelijke en achterbakse kant laten zien. Laat dit een les zijn voor diegenen aan deze kant van de oceaan die overwegen om dezelfde tactieken toe te passen. Want ook bij ons maakt de woke-ideologie met haar cynische uitwassen, gebaseerd op misplaatste slachtoffercultuur en neo-marxisme, opmars. Vooral aan de universiteiten en bij bepaalde linkse partijen. Hun kruik gaat maar zolang te water tot ze barst. In de VS mogen ze nu scherven rapen.