Tijl De Bie: ‘Het is toch vreemd dat we een evaluatie van het coronabeleid moeten vragen’

Paul Boonefaes praat met Prof. Tijl De Bie over de evaluatie van het Belgische Covid-19 beleid zoals die gevraagd wordt door het platform evaluatie.be – waar de petitie ondertussen al zo’n 7000 ondertekend is. En verder blijft de vraag of de herfstbooster nu aan te raden is of niet, of voor wie wel en voor wie niet?

Meer info: https://www.evaluationnow.be

Prof. De Bie vroeg om, voor de volledigheid en om verwarring te vermijden, een link te voorzien naar het advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) omtrent de herfstbooster. Daarin wordt duidelijk uitgelegd voor wie een bijkomende booster aanbevolen is, en aan wie een bijkomende booster zonder aanbeveling wordt aangeboden op vrijwillige en individuele basis.

In het interview is sprake van de Chicago Principes ivm Vrije Meningsuiting. die zijn beschikbaar via deze link.