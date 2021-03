Tinne Van der Straeten stikt in stikstofarrest

Begin deze week was de witte vertaler de zwarte, sorry anderskleurige, piet. De vertaling van de omhoog gekatapulteerde kinddichteres Amanda Gorman, moest in zwarte, sorry anderskleurige, inkt geschreven worden. Met deze semantische nieuwlichterij is nog maar eens bewezen dat de politieke correctheid zijn wurgtouw steeds verder aanspant tot elke vrijheid naar adem hapt. In de Verenigde Staten gaan de populaire kinderboeken van Dr. Seuss op de brandstapel van benepen kontknijperij. Waarom? Omdat gorilla-Afrikanen en langneus-Joden kwetsend en verkeerd zijn. Als…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Begin deze week was de witte vertaler de zwarte, sorry anderskleurige, piet. De vertaling van de omhoog gekatapulteerde kinddichteres Amanda Gorman, moest in zwarte, sorry anderskleurige, inkt geschreven worden. Met deze semantische nieuwlichterij is nog maar eens bewezen dat de politieke correctheid zijn wurgtouw steeds verder aanspant tot elke vrijheid naar adem hapt. In de Verenigde Staten gaan de populaire kinderboeken van Dr. Seuss op de brandstapel van benepen kontknijperij. Waarom? Omdat gorilla-Afrikanen en langneus-Joden kwetsend en verkeerd zijn. Als we tegemoet komen aan elke pijnprik van langteenzeurders met minderwaardigheidscomplexen, dan halen we in 2030 de CO2-norm niet door geopolitieke boekverbrandingen.

DNA Claes

Na de liberale corruptiecarrousel met Gabriëls, Pinxten en El Kaouakibi, nu de socialistische zakkenvullerij van Tony Coonen, ex van de frauderende Hilde Claes, dochter van de voor corruptie veroordeelde Willy Claes. VRT lanceert binnenkort DNA CLAES: ‘twee generaties corruptiekampioenen’.

Tony Coonen, genoemd naar Anthony (Tony) Vito Corleone, verdiende zijn strepen in ‘la familia rosso’ door te huwen met Hilde Claes, dochter en fraudepupil van de godfather des Limburgs, Willy Claes, bijgenaamd ‘de pianist’. De corruptieclan kende een versnelde groei dankzij de sp.a-successen onder Steve, de haakneus, Stevaert. Hoe meer stemmen, hoe hoger de corruptiekoorts. Als voorzitter van de socialistische mutualiteit ‘De Voorzorg’ zorgde den Tony vooral vóór zichzelf. Voorzorg betekent in de praktijk zorgen voor eigen zak. Want als de stemmenbarometer stijgt, druipt het corruptiezweet van de hoofden van de rode capo’s die wachten op een signaal van Don Claes om de grijparmen uit te strekken.

Gestikt in eigen hypocrisie

Vorige week nekten ecozeloten, met het stikstofarrest de groene dromen van minister Tinne Van der Straeten voor de bouw van stikstofspuwende draken van gascentrales. Kleur bekennen betekent voor Groen dat haar ministers hun vaal kovel van klimaathypocrisie over de haag moeten gooien.

De ecogoden vallen sneller van hun sokkel dan Wouter Beke zijn frieten snijdt. Hun hypocrisie is grenzeloos en de bochten waar ze zich in wringen krijg je met geen stijltang recht. De groenen vochten begin deze eeuw om plastieken zakken te gebruiken in plaats van papieren, zo creëerden ze zelf een plastieksoep die ze nu zuur naar binnen lepelen. Oops. Hun zo geliefde open haard stoot op een avond meer CO2 uit dan 1000 auto’s. Oops. De glazen flessen in plaats van plastieken flessen bleken een grotere CO2 -voetafdruk te hebben. Oops. Voor de massale kweek van hun geliefde soja sneuvelen er grote delen van het Amazonewoud. Oops. Thuiswerken en niet met de auto naar het werk rijden blijkt nu door het energieverbruik thuis voor een grotere CO2-uitstoot te zorgen. Oops, I did dit again.

Daarbovenop is het duidelijk dat na de sluiting van kerncentrales, de energieafhankelijkheid van het buitenland en de monopolistische groenestroomsector met onstandvastige energielevering, België sluipend afdwaalt naar een ‘Texas van de Europese Unie’. Toen zonnecellen en transformatoren, bevroren door de extreme kou, én het windstil werd, konden de Texanen zich opwarmen in hun dieselwagen. Hier wordt ons groene stekkerautootje een cryodoodskist.

No vices, no taxes

De ‘ vite-valt-ie-regering’ haalt de Nobelprijs van de onbekwaamheid binnen. Reeds in november van vorig jaar gooide uw dienaar reeds de vrekkigheid van de Europese lidstaten voor jullie voeten. De Europese mandarijnen wilden bewijzen dat ze citroenen konden persen, maar dat breekt hen nu zuur op. Want de miljoenen bespaard op virusaankopen betalen ze met duizenden mensenlevens en miljarden euro’s economische schade. Alle lidstaten sturen hun tot op de draad versleten gepensioneerde of aangebrande politici naar het woonzorgcentrum van de politiek, het Europees Parlement. Daarna geven ze hen als tijdverdrijf het bezweren van de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Het is niet omdat ze de wereldoorlog nog meemaakten dat ze nu nog diligent genoeg zijn om de problemen aan te pakken.

Toen Vivaldi de Europese vaccintitanic op een ijsschots zag varen, blijft het een raadsel waarom ze niet onmiddellijk vaccins in China of Rusland kochten. Hadden Alexander De Croo en Frank Vandenbroucke maar een Joodse prikfabriek gebouwd en een Jiddische vaccin-anshaffer in dienst genomen, Michael Freilich bijvoorbeeld. Dan waren nu 8,5 miljoen of 75% Belgen gevaccineerd en konden de horeca, cultuur- en eventsector en de bar van het parlement open. Vivaldi fucking losers! Dat de horeca nu dicht blijft tot 1 mei is wraakroepend. Het wordt stilaan tijd voor een rebellie: no vices, no taxes of niet zuipen, geen centen.

Dit was niet op de afbraak: