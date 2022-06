Tom Van Grieken: ‘We bereiden ons voor op de implosie van het Belgische systeem’

Confederalisme is voorbijgestreefd. Een Vlaams blok moet in 2024 niet meer meespelen in Belgische spelregels die geen resultaat opleveren. Dat was de basisboodschap van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken tijdens het Doorbraak-sponsordiner 2022.

‘Of gaan we tegen 2029 misschien nog wat bevoegdheden overhevelen, zonder omwenteling? Neen toch. Laat ons onszelf voorbereiden op wat onvermijdelijk is, en de Belgische systeemcrisis gebruiken om naar een Vlaamse staat te gaan,’ zegt Van Grieken. Hij roept daarom vooral N-VA op om te stoppen met geloven dat een confederatie mogelijk is. ‘Laten we zelf een assertief Vlaams beleid voeren.’

‘Deze generatie politici is niet per definitie minder bekwaam’, zegt Van Grieken. ‘Maar het Belgische systeem is gewoonweg uitgeleefd. Met zeven partijen slaagt men er niet in om te regeren. Laat staan te onderhandelen over een confederatie.’

‘Ik zeg: gouverner, c’est prévoir. We moeten ons nu voorbereiden op de crisis van het Belgische systeem. Vlaanderen moet daarin assertief zijn. Daarom bereiden wij bij het VB ons alvast voor. We nemen nieuw politiek personeel aan. We praten met politieke adviseurs in binnen- en buitenland. Leggen contacten. In die zin was mijn recente gesprek met de Hongaarse president Viktor Orban verhelderend. Een land kan soeverein zijn als het dat wil, en politiek afdwingen door assertief te zijn.’

‘De verkiezingen zijn nog lang niet gewonnen. Op twee jaar tijd kan er veel gebeuren. Maar ik wil oproepen om te stoppen met geloven dat een onderhandelde confederatie mogelijk is. Een bijzondere meerderheid om het land te hervormen is politieke fictie. De grondwet kan niet herzien worden. Welaan dan: laat België dan maar imploderen. Niet op een revolutionaire manier. Maar als evolutie van de Belgische institutionele logica zelf. Maar daarvoor moet het VB wel de grootste partij worden, zodat ze kan evolueren naar een nationalistische beleidspartij.’

‘Een breed Vlaams blok ligt in het verschiet. Als sommigen met Conner Rousseau kunnen gaan lunchen, dan moet een koffie met ons zeker kunnen’, aldus nog Van Grieken. ‘Ik hoop dat men bij N-VA inziet dat het confederale model een leugen is. Laat ons samenwerken.’