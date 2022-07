Tussen neus en lippen: de perscommentaren in juni

Een lapsus linguae (a slip of the tongue) kunnen we best vertalen als een uitschuivertje.Maar dergelijke uitschuivers maken het juist zo boeiend om allerhande perscommentaren door te nemen: vaak vertellen die meer over de aangekaarte problematiek dan de rest van een uitvoerige publicatie. We willen u enkele pareltjes van de voorbije periode niet onthouden. Ecolo wil 30.000 euro geven aan alle Belgen van 25 jaar Persagentschap Belga was aanwezig op het ‘Sociaal congres” dat de Franstalige Groenen in Brussel lieten…

Een lapsus linguae (a slip of the tongue) kunnen we best vertalen als een uitschuivertje.Maar dergelijke uitschuivers maken het juist zo boeiend om allerhande perscommentaren door te nemen: vaak vertellen die meer over de aangekaarte problematiek dan de rest van een uitvoerige publicatie. We willen u enkele pareltjes van de voorbije periode niet onthouden.

Ecolo wil 30.000 euro geven aan alle Belgen van 25 jaar

Persagentschap Belga was aanwezig op het ‘Sociaal congres” dat de Franstalige Groenen in Brussel lieten doorgaan tijdens het voorbije Pinksterweekend. De Heilige Geest had wellicht iets anders omhanden, want vond het blijkbaar niet nodig om het verstand van de Ecologisten extra te verlichten. Ecolo wil elke jongere op 25 jaar een ‘universeel solidariteitskapitaal’ van 30.000 euro geven. Het zal inderdaad gaan om een solidariteitsbeweging. Allicht zal die zoals gebruikelijk van noord naar zuid lopen (heeft ooit iemand in dit land een solidariteit van Franstalige België richting noord gezien?).

Ook de PS loopt met gelijkaardige plannen rond. Het voornemen gaat om leuke dingen voor de mensen, en het zijn toch de Vlamingen die alles betalen, nietwaar? Het weekblad Knack toeterde dit nogmaals rond in zijn weekblad van 15 juni: ‘Bij de PS gaat het altijd om meer geld uitgeven.’ En dan nog (dixit volgens dezelfde uitgave van dat weekblad de Vlaamse liberaal Egbert Lachaert: ‘Voor de Franstalige linkerzijde is geld uitgeven een sport geworden’. Net zoals sommige dames zich opnieuw toeleggen op het funshoppen, nu het ergste van corona achter de rug is.

Een echt vrije samenleving

Dan maar eens, ter afwisseling, een citaat zonder dubbele bodem. Hiervoor kunnen we alleen maar respect opbrengen. Jurgen Slembrouck, verbonden aan de Universiteit van Antwerpen, had het in de Morgen van 23 mei over het regenboogactivisme, de roep om de nodige (en wenselijke) tolerantie voor medeburgers uit de holebi-wereld. Dat werkt in zijn ogen averechts, want ‘het dwangmatige karakter ervan roept weerstand op’. Waarover moet het dan wel gaan ter zake? Sommige mensen kunnen antwoorden op moeilijke vraagstukken helder (her)formuleren. Een citaat: ‘De lgbti-strijd zou over gelijke rechten en kansen moeten gaan, niet over het afdwingen van onvoorwaardelijk respect voor elke genderidentiteit of seksuele voorkeur.’

Om dan te besluiten: ‘In een vrije samenleving hebben mensen het recht om die af te keuren’. Een opiniestuk in de Standaard van 8 juni nam deze boodschap over, daarbij voor één keertje afstand nemend van het woke gedachtengoed. De synthese luidde: ‘Er is geen reden waarom je als gay of transpersoon automatisch bij links zou aanleunen’.

Ons pensioenstelsel

Verwacht iemand echt dat de Vivaldi-coalitie een compromis gaat vinden in de lopende pensioendiscussie? Zo ja: simpele ziel! Het dagblad De Tijd van 1 juli ll. toeterde de terechte oprisping: ‘De olifant in de pensioenkamer: Hoe gaan we alles betalen?’. In de wetenschap dat de PS de minister levert die bevoegd is voor de pensioenreglementering, zal het antwoord recht-door-zee luiden: de Vlamingen, natuurlijk!

Een pensioenstelsel heeft alle kernmerken van een verzekering: het waarborgt compensatoire uitkeringen (lees: pensioenen), op voorwaarde dat de instroom van de middelen (lees: de bijdrage die elke burger betaalt in het kader van de sociale zekerheid) dit toelaat. De PS zou zichzelf niet zijn mocht ze dit niet ruimschoots op voorhand hebben berekend: gegeven de hogere activiteitsgraad in Vlaanderen, zullen het vooral de Vlamingen zijn die gaan storten in de put van de pensioenfondsen. Gezien de vrijgevigheid van de PS (kijk naar het minimumpensioen onder bijzonder gulle voorwaarden, zoals de erg bescheiden verplichte minimumduur van de voorbije tewerkstelling, namelijk tien jaar) zullen het vooral de langwerkende Vlamingen zijn die de nodige fondsen gaan moeten ophoesten.

Dat strookt volledig met de definitie die de PS traditioneel hanteert wanneer de partij het heeft over solidariteit. Het komt erop neer: ‘Wij geven uit wat we willen, vooral aan dingen die de mensen leuk vinden (zonder ons te bekommeren op lange-termijnperspectieven, en de sturen de factuur door naar het noorden’. De PS noemt dat dan solidariteit, en ook politiek correcte en dus progressieve Vlamingen gaan daarin een heel eind mee.

Veel is niet genoeg

Het dagblad De Tijd liet op 2 juli onderkoeld weten dat staatssecretaris voor Thomas Dermine (PS) wil dat de federale regering ‘het armlastige Wallonië financieel helpt nu België minder Europese relancemiddelen krijgt’. Natuurlijk wordt dat federale geld hoofdzakelijk ter beschikking gesteld door Vlaanderen. De miljarden transfers die jaarlijks van noord naar zuid vloeien in dit land volstaan blijkbaar niet om het socialistische paradijs van de PS leefbaar te houden: er moet nóg meer worden opgehoest, het gezegde indachtig: ‘Socialism stops when it runs out of other people’s money’.

Maar ik besef, beste lezer, dat mijn ‘verhaal eentonig is’, om het met de woorden van Multatuli in zijn mooie geschiedenis van Saïdjah en Adinda te stellen.